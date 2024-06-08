RCC Hard 8: возвращение Гаджи Автомата, финал Гран-при с огромными призовыми. LIVE

Сегодня, 8 июня, в Екатеринбурге на арене «Уралец» состоится стадионный турнир по поединкам на голых кулаках RCC Hard 8. Главным событием ивента станет финал Гран-при между Максимом Сульгиным и Андреем Саратовым. На кону будут стоять чемпионский кулон, изготовленный из золота и серебра, а также денежный бонус в размере 1 млн рублей.
Не менее интригующим обещает стать соглавное событие вечера. Спустя почти два года после жуткого перелома в бои возвращается звёздный кулачник Гаджи Автомат, который сойдётся в реванше с бразильцем Фернандо Родригесом. Именно он был соперником Гаджи в том поединке, где российский боец сломал руку.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤩 Влад Ковалёв — ещё одна звезда карда
Боец по прозвищу Белаз выступает довольно часто. Совсем недавно, 23 мая, он успешно отбился с Дугласом Рибейро на турнире Ural FC 7 и нокаутировал бразильца во втором раунде.
А теперь попытается устроить бойню с Кристиано Фроличем.
Где смотреть турнир RCC Hard 8
Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🤔 В Top Dog рассчитывают, что Автомат проведёт бой с их звездой — Олегом Фомичёвым
«У противостояния Гаджи Наврузова и Олега Фомичева есть все перспективы стать главным событием или главной сенсацией года. Мы провели конференцию для того, чтобы понять, насколько это все можно «раскачать». Гаджи хорошо чувствовал себя первую половину конференции, но где-то он передушнил. Посмотрим, как эта история будет развиваться дальше.
В мае, скорее всего, RCC проведет поединок с участием «Автомата». Будем отталкиваться от того, в каком состоянии Гаджи выйдет из этого боя, не получит ли он травм. Мы на данный момент всецело заинтересованы в проведении поединка «Автомат» – «Фомич». Тем более, что мы договорились с RCC, что этот поединок пройдет именно на Top Dog», – сказал Данил Алеев в интервью MMA.Metaratings.ru.
Когда состоится турнир RCC Hard 8
Турнир RCC Hard 8 состоится 8 июня в Екатеринбурге на арене «Уралец». Начало ивента запланировано на 16:00 по мск.
😨 Полтора года назад RCC спас карьеру Гаджи Автомата
Боец заявил, что собирается завершать карьеру после травмы. Однако глава RCC Николай Клименко выразил полную поддержку бойцу.
«Видел, что Гаджи Автомат заканчивает карьеру. Я думаю, что это эмоциональное решение. Безусловно, семья всегда будет на первом месте для каждого из нас.
Но я надеюсь, что мы в ближайшее время увидимся с Гаджи и его командой и примем решение, как RCC Hard может помочь своему бойцу в этой ситуации. Гаджи, спокойно восстанавливай здоровье, а с остальным разберёмся вместе», — сказал Клименко.
Полный кард RCC Hard 8
- Максим Сульгин — Андрей Саратов;
- Гаджи «Автомат» Наврузов — Фернандо Родригес;
- Кристиано «Медведь» Фролич — Влад «Белаз» Ковалёв;
- Наим «Самурай» Даудов — Михаил «Мачете» Тарабрин;
- Алексей Кудин — Хасан Юсефи.