RCC Hard 8: возвращение Гаджи Автомата, финал Гран-при с огромными призовыми. LIVE

Сегодня, 8 июня, в Екатеринбурге на арене «Уралец» состоится стадионный турнир по поединкам на голых кулаках RCC Hard 8. Главным событием ивента станет финал Гран-при между Максимом Сульгиным и Андреем Саратовым. На кону будут стоять чемпионский кулон, изготовленный из золота и серебра, а также денежный бонус в размере 1 млн рублей.

Не менее интригующим обещает стать соглавное событие вечера. Спустя почти два года после жуткого перелома в бои возвращается звёздный кулачник Гаджи Автомат, который сойдётся в реванше с бразильцем Фернандо Родригесом. Именно он был соперником Гаджи в том поединке, где российский боец сломал руку.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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