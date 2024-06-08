«Где ты, цыплёнок?» Непобеждённый россиянин повторяет путь Махачева

В январе этого года непобеждённый Мовсар Евлоев выступил на турнире UFC 297 и одержал тяжёлую победу над британцем Арнольдом Алленом. Триумф дал возможность российскому бойцу забраться в топ-5 рейтинга полулёгкого веса и приблизиться к титульному поединку.

Проблемой было то, что глава промоушена Дана Уайт жёстко раскритиковал поединок Евлоева и стало ясно — в ближайшее время у Мовсара не будет шанса побороться за пояс. К тому же, несмотря на восемь побед в UFC, россиянин не оформил ни одного финиша, что тоже влияет на его продвижение в рейтингах.

Об этом говорил и новоиспечённый чемпион Илия Топурия: «Я бы хотел сразиться с Мовсаром. Но на счету этого парня восемь поединков в UFC, и все восемь побед одержаны в результате судейских решений. Четыре из них были раздельными решениями. 0 побед в результате удушающего приёма, нокаутов. Вы серьёзно? Он должен финишировать хоть кого-нибудь. Может быть, UFC стоит найти ему оппонента из его города. Пусть со своим отцом побьётся и финиширует его. Ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Да, его рекорд выглядит красиво, он непобеждённый, но послушайте, он никого не финишировал».

С того времени прошло чуть менее полугода, и, несмотря на желание Евлоева выступить на UFC 303, такой возможности ему не дали. Более того, не было даже разговоров о соперниках, которые выше россиянина в рейтинге. Мы не берём Топурию, Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя, которые должны решать, кто будет биться за титул, но молчат ещё и Брайан Ортега с Яиром Родригесом. Вот и выходит, что Евлоеву ищут соперников ниже него.

Мовсар Евлоев Фото: Getty Images

Главный вариант — Алджамейн Стерлинг. О возможном бое говорил и Мовсар, и его менеджер Саят Абдрахманов. Экс-чемпион легчайшего веса поначалу опровергал этот поединок, надеясь получить Ортегу, но в итоге через несколько дней стало известно, что Алджо готов к такому поединку. Правда, Евлоеву пришлось ещё немного пошуметь в социальных сетях: «Где ты, цыплёнок? Подпиши контракт».

Пока идут только перепалки. Россиянин хотел поединок в августе, потом заявил, что ищет нового соперника, так как Стерлинг хочет драться лишь осенью. Американец в ответ обвинил Евлоева во лжи: ««Если я предложил провести бой, то это не значит, что он состоится прямо сейчас. Речь о том, кто будет следующим соперником. Я сказал, что готов к поединку в сентябре. Евлоев знает об этом уже несколько недель. Теперь он лжёт, чтобы показаться жёстким и крутым. Лол, странное поведение с его стороны».

Сейчас всё идёт к тому, что бой Евлоев — Стерлинг действительно состоится, и это невыгодный вариант для российского бойца. Алджо — бывший чемпион, но он занимает восьмое место в рейтинге, и за победу над ним титульник точно не дадут. Это бой с высоким риском и маленькой наградой. Евлоеву нужны бои с теми, кто выше в рейтинге, но эти бойцы его избегают.

Напоминает ситуацию с Исламом Махачевым, которого старательно избегали все потенциальные соперники. Тогда он тоже буквально выпрашивал бои с теми, кто выше в рейтинге, но получал либо тех, кто ниже, либо вообще бойцов, не входящих в топ-15. Из-за этого путь Махачева к титулу затянулся, но он каждый раз обещал: «Вы можете бегать от меня, но вы не сможете спрятаться».

Евлоев — вязкий и неудобный оппонент для любого бойца из своего дивизиона, так что его будут избегать. Мовсару стоит набраться терпения и, конечно, же добавить больше финишей в коллекцию. Тогда уже никто не сможет прятать от него топовых бойцов и не заблокирует дорогу к титульному бою. При благоприятных раскладах Евлоев сможет добраться до титульника в следующем году, и, кто знает, возможно, он действительно в точности повторит путь Ислама Махачева.