Исторический боксёрский бой не перебил даже UFC. Усик и Фьюри плохо продавали поединок?

Профессиональный бокс переживает очень хорошие времена. Приход инвесторов из Саудовской Аравии крайне положительно сказывается на состоянии индустрии. А 18 мая в Эр-Рияде состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. На нём прошёл исторический бой – Александр Усик и Тайсон Фьюри определили владельца титула абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Лучшие представители этого дивизиона на планете привлекли огромную аудиторию. Поединок продлился все 12 раундов и завершился раздельным судейским решением в пользу Усика. Но в итоге оказалось, что по статистике бой далёк от рекордных показателей.

Изначально казалось, что поединок получится историческим абсолютно во всех аспектах. А особенно важным было то, насколько бой окупится для организаторов. Ключевым показателем является количество проданных платных трансляций – pay-per-views. И сразу после турнира стало понятно, что цифры далеки от тех, на которые рассчитывалось изначально. Издание Daily Mail со ссылкой на исследование компании Yield Sec сообщило, что организаторы боя недосчитались более $ 120 млн из-за пиратских трансляций. И в этом плане, к сожалению, был поставлен антирекорд. Как минимум 20 млн зрителей посмотрели бой нелегально.

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

А на днях появилась статистика проданных платных трансляций. И показатели выглядят откровенно разочаровывающими. Если цифры не врут, организаторы смогли реализовать лишь 1,5 млн PPV. И большинство из них пришлись на Великобританию. Соотечественники Фьюри попытались максимально поддержать Тайсона. В итоге получилось заработать на платных трансляциях $ 50 млн. Складывается ощущение, что такие показатели – это далеко не та планка, на которую закладывались организаторы грандиозного события.

Во-первых, в истории профессионального бокса поединок стал лишь пятым по количеству проданных платных трансляций. И от рекордсмена он отстаёт очень сильно. Максимальные значения показал бой Флойда Мейвезера-младшего и Мэнни Пакьяо. Он собрал 4,4 млн продаж PPV, которые превратились в $ 410 млн. И это при том, что сам поединок получился далеко не эталонным в плане содержания. Но люди с удовольствием купили «вывеску». И сделали организаторам огромную прибыль. Рекордными стали продажи не только PPV, но и входных билетов. В общей сложности было продано 16,5 тыс. билетов на общую сумму $ 73 млн (предыдущий рекорд был $ 20 млн).

Во-вторых, по самолюбию профессионального бокса может ударить и тот факт, что не получилось перебить показатели смешанных единоборств. В UFC сразу пять поединков были более топовыми в плане продажи платных трансляций. Основной вклад в это внёс Конор Макгрегор, с участием которого прошло сразу четыре боя из топ-5. А самый рекордный собрал 2,4 млн PPV. В том самом поединке рубились Ноториус и Хабиб Нурмагомедов. И по цифрам отставание боя Усика и Фьюри выглядит катастрофическим, хотя Цыганский король максимально старался раскачать эту «лодку».

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Конечно, большое количество пиратских трансляций – это большая причина, по которой на бой реализовали так мало PPV. Но есть ощущение, что это не единственный фактор. Будет любопытно понаблюдать за тем, как сильно ситуация поменяется к реваншу.