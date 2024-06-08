Автомат триумфально вернулся! Гаджи разобрался с громадным бразильцем после жуткой травмы

8 июня в Екатеринбурге на арене «Уралец» прошёл стадионный турнир по поединкам на голых кулаках RCC Hard 8. Главным событием вечера стал финал Гран-при между Максимом Сульгиным и Андреем Саратовым. Но и до него было на что посмотреть. В соглавном поединке турнира зарубились звёздный кулачник Гаджи Автомат и популярный бразилец Фернандо Родригес. Именно он был соперником российского бойца в том самом поединке, в котором наш соотечественник сломал руку. А теперь оппоненты зарубились в формате «пять раундов по две минуты».

Состоялся третий бой этих спортсменов. В августе 2022 года Гаджи Автомат в бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проиграл Родригесу раздельным решением судей в трёхраундовом поединке. В феврале прошлого года состоялся реванш. Фернандо на 15-й секунде боя нокаутировал Гаджи. Наврузов пропустил мощный удар, после которого упал на канвас и получил страшную травму руки. Автомат думал о завершении карьеры, но промоушен RCC поддержал Гаджи, дал ему возможность восстановиться. И россиянин получил возможность отплатить за это ярким выступлением.

Поединок соперники начали достаточно аккуратно. Было заметно, что Гаджи с опаской работает по оппоненту. После тяжёлой травмы сложно чувствовать уверенность в собственных силах. А вот Родригес стал раз за разом попадать. В одном из моментов россиянин даже потерял равновесие. Во втором раунде инициатива вновь была на стороне громадного бразильца. Лицо Гаджи начало покрываться ущербом. Но в одном из моментов Автомат всё-таки смог потрясти оппонента. И всё-таки развить локальный успех не получилось.

В третьем раунде Гаджи начал лететь вперёд, но едва не попал на встречный удар, который пролетел в опасной близости от головы. Автомат нашёл момент и дважды точно попал. Родригеса немного закачало, но он продемонстрировал, что готов зарубиться. А под занавес отрезка произошёл странный момент. Бразилец упал на колено, после чего поединок должен был быть приостановлен. Россиянин остановился, а Фернандо вскочил и успел нанести несколько ударов, прежде чем вмешался рефери.

В четвёртом раунде ситуация немного успокоилась. И всё-таки было заметно, насколько сильно Гаджи хочет победить. В некоторых моментах он буквально бросался вперёд всем телом. Но Родригес действовал очень убедительно. В итоге концовку отрезка бразилец оставил за собой. Заключительный раунд получился ярким. Посвежее выглядел Автомат, который классно перемещался на ногах. А Фернандо занял центр ринга и ждал своего шанса. Это заметил Гаджи, который стал классно попадать. Последние 10 секунд превратились в рубку.

Грандиозная битва закономерно добралась до судейского решения. А там всё сложилось в пользу российского бойца. Гаджи одержал победу единогласным вердиктом. Есть красивое возвращение после тяжелейшей травмы.