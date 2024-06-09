За «Большой тройкой» бокса никого нет. В тяжёлом дивизионе отсутствуют суперталанты

В минувшие выходные в Саудовской Аравии состоялся масштабный турнир по профессиональному боксу. Помимо очередной успешной защиты чемпионского пояса WBA в полутяжёлом весе от Дмитрия Бивола, зрители увидели много интересных поединков, в том числе в «королевском» дивизионе. И их результаты натолкнули на определённые неутешительные выводы.

Поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа изначально должен был стать титульным: в IBF всерьёз рассуждали о том, что победителю должен достаться пояс Александра Усика, так как за два года владения поясом украинец ни разу не защитил его с претендентами по линии организации. Тем более что у Усика и Тайсона Фьюри запланирован реванш, а значит, в ближайшее время защита не предвидится.

В IBF делали ставку на небитого хорвата Филипа Хрговича – бронзового призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В августе 2022 года хорват победил китайца Чжан Чжилэя и стал обязательным претендентом по версии IBF. Организация неоднократно пыталась обязать Усика провести защиту против Хрговича, но Александр после первых неудачных переговоров о поединке с Фьюри провёл защиту пояса WBA против Даниэля Дюбуа. И провёл её успешно, финишировав британца, которого в WBA также считали серьёзной угрозой для украинца.

Филип Хргович Фото: Richard Pelham/Getty Images

Перед самим поединком Хрговича и Дюбуа стало известно, что Усик всё-таки сохранит у себя пояс и продолжит оставаться абсолютным чемпионом мира, а Филип и Даниэль сразятся за временный титул. И это решение оказалось абсолютно верным. Хорват был серьёзным фаворитом и довольно уверенно начал поединок, но затем включился Дюбуа, перевернул ход поединка и нанёс Хрговичу несколько рассечений, из-за которых того сняли с поединка. А ведь перед поединком Филип уже представлял себя победителем в бою с Усиком.

«Конечно, я верю, что смогу одолеть Усика. Дюбуа не выиграл ни одного раунда. Усик перебоксировал его, хотя у него были хорошие моменты, несколько неплохих встречных атак. Если бы Дюбуа был активнее, то у Усика возникли бы большие проблемы. Но он не выбрасывал удары и стоял на месте. Дюбуа проделал неплохую работу, но я считаю себя лучшим бойцом. Смогу доставить Усику больше проблем», — говорил Хргович.

Очередной небитый претендент не сумел пройти проверку, и это уже становится какой-то закономерностью. К «Большой тройке» Усика, Фьюри и Джошуа никто не может подобраться, нет никаких перемен, и в тяжёлом весе продолжают править те же самые люди – только Деонтей Уайлдер отвалился. Каждый раз, когда в поле зрения попадает перспективный претендент, он обязательно спотыкается в самый нужный момент. Джо Джойс победил и Даниэля Дюбуа, и Джозефа Паркера, но затем дважды проиграл Чжан Чжилэю и пропал с радаров. Сам Чжилэй, несмотря на недавнюю победу над Деонтеем Уайлдером, до этого проиграл и Джозефу Паркеру, и Филипу Хрговичу. А Джозеф Паркер… проигрывал Джо Джойсу. Какой-то бесконечный калейдоскоп из претендентов, которые побеждают друг друга вкруг.

Продолжил этот калейдоскоп и Хргович, который действительно считался тем, кто станет настоящей свежей кровью для «королевского» дивизиона. Увы, Филип не справился с Дюбуа и вновь спутал карты всем ведущим боксёрским организациям. Можно долго и упорно критиковать Усика за то, что он не дерётся с претендентами, а выбирает реванш с Фьюри. Но это единственный поединок, который сейчас имеет абсолютный смысл.

Бой Усик — Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

В случае победы Хрговича можно было бы говорить, что хорват действительно заслужил титульный шанс. Но он проиграл. Временным поясом завладел Даниэль Дюбуа, который уже боксировал с Усиком – результат мы видели. В команде претендентов на трон вновь нет чёткого лидера. Дюбуа, по всей видимости, устроят поединок с Энтони Джошуа, но Эй Джей сейчас находится в превосходной форме – пожалуй, в лучшей за всю свою карьеру. Так что шансов сохранить хотя бы временный пояс у Даниэля мало. Если Дюбуа проиграет Джошуа, то всё вновь вернётся на свои места: есть «Большая тройка», а есть все остальные.

Увы, уровень претендентов недотягивает до уровня Усика, Фьюри и Джошуа. Конечно, многим болельщикам хочется увидеть новых чемпионов в «королевском» дивизионе, но все они спотыкаются друг о друга. Если Дюбуа побеждает Хрговича, на которого возлагались такие надежды – о чём тогда говорить? Усику в этом году исполнилось 37 лет, Фьюри будет 36, Джошуа – 35. И они по-прежнему недосягаемы для более молодых и, казалось бы, амбициозных боксёров. Похоже, Хрговичу, Дюбуа и всем остальным не видать титулов до ухода «Большой тройки» на пенсию. И это всё, что нужно знать о будущем «королевского» дивизиона: на сегодняшний день среди претендентов в нём нет суперталантов, как бы грустно это ни звучало. А с уходом Усика, Фьюри и Джошуа интерес к супертяжам может пропасть надолго.