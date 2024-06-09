Новый виток фрик-боёв. Британский стронгмен бьёт рекорды в UFC и дерётся с малышами

Фрик-бои давно стали частью культуры смешанных единоборств. В какой-то момент организаторы турниров решили смешивать не только разные дисциплины, но и форматы поединков. Теперь в этом деле засветился и популярный стронгмен Эдди Холл.

Британец давно крутится неподалёку от боевых видов спорта. В 2017 году он завоевал престижный титул «Самый сильный человек в мире», а потом начал приобщаться к профессиональному спорту. Например, в 2022 году Холл провёл максимально конкурентный боксёрский поединок с исландцем Хафтором Бьёрнссоном, но проиграл единогласным решением судей. Эдди заявил о желании провести реванш, но в итоге переключил внимание на ММА.

Холл выкладывал видео с тренировок с Томом Аспиналлом, который на тот момент ещё не стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе. А ещё Эдди посетил UFC Performance Institute, где проверил силу удара и даже установил новый рекорд, выбив 208 901 балл. Он значительно превзошёл Алекса Перейру (191 796 баллов) и Фрэнсиса Нганну (129 000). Помимо этого, Холл провёл спарринг с российским тяжеловесом Александром Волковым, который остался доволен возможностью.

Однако дебютировать в ММА стронгмен решил через фрик-бои и подписался на выступление в турнире World Freak Fight League, который прошёл в Блэкберне (Англия). Там Холлу предстояло выступить в поединке сразу против двух соперников — братьев Джеймела и Джеймила Неффати, известных блогеров, которые даже вдвоём были не сильно больше Эдди. Надо сказать, британец даже специально готовился к такому формату и тренировался с двумя спарринг-партнёрами, которые толкали его пробивными щитами. Будущие соперники даже подключили трэш-ток и устроили потасовку на дуэли взглядов.

Бой, разумеется, получился тоже эмоциональным. Братья Неффати в основном убегали, иногда нападали с двух сторон, но сил, чтобы действительно доставить проблемы Холлу, им не хватало, а Эдди работал в стиле мельницы, которая каждый раз угрожает опасным попаданием. Иногда соперники стронгмена действительно отправлялись в полёт, а в третьем раунде Джеймел и Джеймил поплатились за излишнюю смелость. Холл мощным правом хуком наглухо срубил одного из братьев, и после этого рефери остановил поединок.

Надо сказать, что фрик-бои в формате «двое против одного» тоже становятся всё более популярными. И делают это не только в Британии или России. В Румынии тоже протестировали формат — две девушки в шлемах бились против тяжеловеса, и он устроил за ними настоящую охоту, заставив сдаться уже через минуту после начала поединка. Турнир собрал отличные просмотры в социальных сетях, и ролик быстро завирусился в интернете.

Конечно, это не самый приглядный формат поединков для большинства зрителей, но своя аудитория у всего этого зрелища находится, а значит, стоит ожидать развития направления фрик-боёв и новых очень странных и при этом очень запоминающихся форматов.