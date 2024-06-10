Джервонта Дэвис без проблем защитит пояс, Бенавидес разберётся с Гвоздиком. LIVE

До турнира с четырьмя титульниками меньше недели.

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе на «MGM Grand Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе между звёздным Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.

В соглавном поединке встретятся два экс-чемпиона мира — Дэвид Бенавидес поднимается в полутяжёлый дивизион и встретится с ветераном Александром Гвоздиком, а на кону будет стоять временный пояс WBC. На этом же турнире пройдут ещё два титульных боя. Карлос Адамес и Террелл Гуше встретятся в поединке за пояс WBC, а Гэри Расселл и Альберто Пуэльо оспорят временный титул WBA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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