UFC on ESPN 58: Уланбеков рвётся в топ-10, Алискеров идёт за очередным нокаутом. LIVE

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт очередной турнир UFC on ESPN 58. Главным событием вечера станет поединок топовых бойцов наилегчайшего дивизиона — Алекса Переса и Тацуро Таиры.
Для российских болельщиков особый интерес представляют два других поединка. В соглавном бою турнира Икрам Алискеров сойдётся с бразильцем Антонио Троколи. Изначально Икрам должен был биться с Андре Мунизом, но тот получил травму и выбыл из строя. Также в рамках предварительного карда ещё один российский боец Тагир Уланбеков, входящий в топ-15 своего веса, встретится с Джошуа Ваном.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😁Фанаты подозревали Уланбекова в приёме допинга после предыдущего боя
«Что у меня было на руке во время взвешивания перед боем? Пластырь. У меня накануне брали кровь, я сдавал анализы, чтобы узнать, как дела. Просто хотел проверить, какие у меня анализы.
Обычный тест на допинг? Нет, для себя пошёл в клинику и сдал кровь, чтобы узнать самочувствие и состояние своего тела перед боем.
Как отношусь к фанатам, которые из этого раздувают новости? На то они и фанаты. Сидят перед монитором и печатают комментарии», – рассказал Уланбеков в интервью YouTube-каналу MMAJunkie.
🔝 Алекс Перес проводит уже третий бой в году
Он успел проиграть Мухаммаду Мокаеву в очень близком поединке, а потом нокаутировал Матеуса Николау и занял его место в топ-5. Теперь третий оппонент для Алекса.
Где смотреть турнир UFC on ESPN 58
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 58 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😕У Уланбекова тоже изначально был высокорейтинговый соперник
Уланбеков должен был биться с Алексом Пересом и для российского бойца это была возможность попасть в топ-5. Этот шанс получил Тацуро Таира, который располагается ниже Тагира в рейтинге. А россиянин будет оборонять своё место в топ-15 от Джошуа Вана.
Когда состоится турнир UFC on ESPN 58
Турнир UFC on ESPN 58 состоится в ночь на 16 июня в Лас-Вегасе на арене Apex. Начало ивента запланировано на 23:00 мск. Бои основного карда начнутся в 2:00 мск.
🤨 Алискеров встретится с бойцом, который не бился с 2021 года
Андре Мунис, недавно входивший в топ-15, не смог выйти на бой с Икрамом, а Антонио Троколи, выходящий на замену, не бился с 2021 года. Алискерову пока сильно не везёт.
Полный кард турнира UFC on ESPN 58
Основной кард:
Алекс Перес — Тацуро Таира;
Икрам Алискеров — Антонио Троколи;
Тимоти Куамба — Лукас Алмейда;
Дуглас Силва де Андраде — Майлз Джонс;
Асу Алмабаев — Хосе Джонсон;
Брэди Хистенд — Гарретт Армфилд.
Предварительный кард:
Тагир Уланбеков — Джошуа Ван;
Джош Куинлан — Адам Фугитт;
Джимми Флик — Нейт Мэннис;
Карли Джудис — Габриэла Фернандес;
Джека Сараги — Вестин Уилсон;
Жозефин Кнутссон — Джулия Поластри;
Мелкизаэль Коста — Нурданбек Шаилан.