UFC on ESPN 58: Уланбеков рвётся в топ-10, Алискеров идёт за очередным нокаутом. LIVE

В карде также третий поединок Асу Алмабаева в UFC.

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт очередной турнир UFC on ESPN 58. Главным событием вечера станет поединок топовых бойцов наилегчайшего дивизиона — Алекса Переса и Тацуро Таиры.

Для российских болельщиков особый интерес представляют два других поединка. В соглавном бою турнира Икрам Алискеров сойдётся с бразильцем Антонио Троколи. Изначально Икрам должен был биться с Андре Мунизом, но тот получил травму и выбыл из строя. Также в рамках предварительного карда ещё один российский боец Тагир Уланбеков, входящий в топ-15 своего веса, встретится с Джошуа Ваном.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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