Идёт по стопам Мейвезера. Пакьяо продлит карьеру странным боем в Японии

Японский промоушен Rizin анонсировал очередной турнир, который состоится 28 июля. Особенной новостью стало скорое возвращение на ринг легендарного Мэнни Пакьяо – в рамках турнира он проведёт бой по специальным правилам с чемпионом организации в полулёгком весе Чихиро Сузуки.

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо свой последний профессиональный поединок провёл в 2021 году: тогда он решением судей проиграл кубинцу Йорденису Угасу и с тех пор больше не выступал на профессиональном уровне. Мэнни увлёкся политической карьерой, в 2022 году он даже баллотировался в президенты Филиппин, правда, не сумел победить.

Казалось, Пакьяо забыл про бокс и перелистнул эту страницу истории. Но в конце 2023 года 45-летний филиппинец неожиданно заявил о желании выступить на Олимпийских играх в Париже. Международный олимпийский комитет эту новость воспринял не самым лучшим образом и отказал Мэнни в допуске к квалификационным соревнованиям из-за того, что боксёрский олимпийский турнир имеет предельный возрастной порог – 40 лет.

«Жаль, что нашу любимую икону бокса дисквалифицировали из-за возраста. Каждому спортсмену, независимо от вида спорта, необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность выступить в Париже», — приводил слова президента национального олимпийского комитета Филиппин Авраама Толентино boxingnews24.

Мэнни и сам не скрывал своего разочарования, и, кажется, решение МОК повлияло на его желание вернуться в профессиональный бокс: Пакьяо хочет доказать всему миру, что способен конкурировать на самом высоком уровне и в 45 лет. Так, инсайдер ESPN Deportes Сальвадор Родригес заявил, что осенью филиппинец может провести поединок с обладателем временного пояса по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.



Но пока Мэнни согласился на показательный бой в Японии, и в этом направлении он следует за своим главным соперником на протяжении всей карьеры – Флойдом Мейвезером. В 2022 году Флойд также съездил на турнир Rizin, за два раунда финишировал местного бойца ММА Микуру Асакуру и заработал крупный чек — $ 20 млн.

Флойд Мейвезер и Микура Асакура Фото: AP/TASS

Сам Мэнни также участвовал в выставочных поединках. В конце 2022 года он боксировал в Южной Корее против местного блогера и инструктора по самообороне и единоборствам Ди Кей Йо. Тогда Пакьяо дважды за шесть раундов отправил соперника в нокдаун, но победитель не был объявлен из-за выставочного статуса поединка.



Теперь Мэнни предстоит турне в Японию. В соперниках у него будет Чихиро Сузуки, который владеет поясом чемпиона Rizin в полулёгком весе. В ММА у Сузуки рекорд 13-3, при этом Чихиро имеет опыт в кикбоксинге, где у него рекорд 12-1. Но по правилам бокса 25-летний японец ещё не выступал.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Поединок Пакьяо и Сузуки пройдёт по специальным правилам – три раунда по три минуты. Конечно, спортивной составляющей в этом поединке немного, но для Мэнни это хороший шанс вновь почувствовать ринг, особенно если он собирается возвращаться на профессиональный уровень. Ну а для зрителей любой поединок Мэнни Пакьяо – отличная возможность насладиться выступлением легендарного боксёра, тем более что тот не радовал фанатов своими боями уже очень давно.