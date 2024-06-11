Нового соперника Яну нашли в Японии? Суперзвезда Rizin преградит путь Петру

UFC продолжает работать над своим ростером, ищет новых звёзд. Теперь боссы лиги всё активнее обращают внимание на азиатский рынок. И особенно пристально наблюдают за тем, что происходит в промоушене Rizin. Накануне пришла громкая новость о том, что чемпион японской лиги Кай Асакура принял решение отказаться от своего пояса. А всё потому, что суперзвезда Rizin уже поставил свою подпись под контрактом с UFC. И теперь он может пошуметь в легчайшем дивизионе лучшего промоушена на планете.

О подписании контракта с UFC первым сообщил сам Асакура. При этом пока особенного энтузиазма Кай не продемонстрировал: «Я расстаюсь с поясом и отправляюсь в UFC. Думаю, скоро последует объявление от UFC, но это уже официально. По идее, я должен радоваться, но сейчас я чувствую себя очень одиноким. Я считаю, что благодаря Rizin меня, который изначально был никем, признали бойцом, мастером единоборств, человеком. А в прошлом году, в канун Нового года, именно мистер Сакакибара принял мою эгоистичную просьбу перейти в UFC без единой защиты. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить мистера Сакакибару за его поддержку. Большое спасибо».

Стоит отметить, что Кай действительно отдал японскому промоушену семь лет! Дебют состоялся 29 декабря 2017 года на турнире Rizin Fighting World Grand Prix 2017. И тогда его соперником стал Кизаемон Сэйга. Японец ворвался в лигу с технического нокаута, спокойно расправился с оппонентом. На старте пути в Rizin Асакура выдал серию из шести побед. А затем провёл реванш с Манелом Капе, который обернулся первым поражением. Японец уступил техническим нокаутом. После этого Кай провёл ещё девять поединков – в семи победил и проиграл лишь дважды. Асакура сносил с пути бойцов, которые считались суперзвёздами лиги. А в последнем поединке разбил Хуана Арчулету на турнире Rizin 45.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Любопытно, что уже в первом поединке в UFC японец может столкнуться с российским бойцом. Более того, с экс-чемпионом (!) организации – Петром Яном. Об этом сообщил журналист Алекс Бехунин. Он дал инсайд, что FC планирует дать Асакуре на дебют оппонента из топ-5 легчайшего дивизиона. На данный момент без анонсированных поединков только Генри Сехудо и Ян. Правда, японцу предстоит пройти антидопинговую программу, поэтому ему, скорее всего, придётся повременить с дебютом до конца года. А там и ситуация в топ-5 может очень серьёзно поменяться.

Сонг Ядонг и Пётр Ян Фото: Megan Briggs/Getty Images

Стоит отметить, что, если Ян действительно получит бой с Асакурой, он проведёт второй поединок подряд с азиатским бойцом. В предыдущем россиянин бился с Сонг Ядонгом. И то противостояние обернулось для Петра довольно серьёзными проблемами. По ходу поединка всё было очень близко. Конечно, Ян забрал победу единогласным решением судей. Но в бою Ядонг продемонстрировал неуступчивость. И Кай может стать для Петра очередной проверкой на прочность.

Асакура может очень серьёзно поменять расклад сил в легчайшем весе. Там уже очень интересно, поскольку на пояс Шона О’Мэлли сразу несколько претендентов. А теперь Кай врывается в эту битву, может перейти дорожку и Яну, и Умару Нурмагомедову.