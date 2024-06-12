«Наше Дело 84»: титульный бой Виктора Немкова, топовый турнир в День России. LIVE

12 июня состоится турнир «Наше Дело 84», который пройдёт на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге. В соглавном событии вечера сойдутся россияне Мухаммед Эминов и Евгений Игнатьев. Они проведут «супербой». А в главном поединке турнира схлестнутся действующий чемпион Виктор Немков и экс-боец UFC Шамиль Гамзатов. Бой пройдёт в тяжёлой весовой категории и будет включать в себя пять раундов по пять минут.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите с нами за всем самым интересным!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
🚨 Проблемы с визой не позволили Гамзатову продлить контракт с UFC
В июле 2019 года Шамиль подписал контракт с UFC, а его дебют состоялся 9 ноября. Гамзатов выиграл бой у бразильского бойца Клидсона Абреу раздельным решением судей. Второй бой в UFC Шамиля сорвался из-за пандемии коронавируса, а затем проблемы с визой не позволили атлету продлить контракт с организацией Даны Уайта.
🕘 Гамзатов возвращается после длительного простоя
Шамиль Гамзатов — потенциально сильный боец, но его последний поединок был в 2021 году. Три года без практики — это серьёзный пробел в карьере. Сложно сказать, в какой форме находится Шамиль и сумеет ли выдержать нагрузку.
Где смотреть турнир «Наше Дело 84»
Прямая трансляция поединков основного карда будет на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию, в которой отразит самые интересные события.
👀 Немков выступал в лучших промоушенах на планете
Виктор Немков засветился в лучших мировых лигах PFL и Bellator. Напомним, в профессиональных боях ММА он выступает с 2008 года. 6 марта 2024 года Виктор в бою с Хусейном Адамовым одержал победу и получил вакантный титул чемпиона «Наше Дело».
Дата и время турнира «Наше Дело 84»
Турнир «Наше Дело 84» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Он стартует в 15:30 по московскому времени.
👑 Виктор — чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе
Виктор — чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе, обладатель пояса M-1 Challenge, выиграл золотую медаль на ЧМ по боевому самбо. 37-летний боец представляет команду FEDOR TEAM.
Полный кард турнира «Наше Дело 84»
- Немков – Гамзатов;
- Игнатьев – Эминов;
- Хачатрян – Кадиев;
- Самуэль – Тесиев;
- Шахинова – Постарнакова;
- Пратов – Гапизов;
- Подаревский – Аминов;
- Ашурлаев – Евдокимов;
- Кеденов – Шпаков;
- Мусаев – Хотов.