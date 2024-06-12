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Наше Дело 84: Виктор Немков — Шамиль Гамзатов, где смотреть, дата и время, когда начало, онлайн-трансляция, полный кард

«Наше Дело 84»: титульный бой Виктора Немкова, топовый турнир в День России. LIVE
Сергей Сорокин
Виктор Немков и Шамиль Гамзатов
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В Санкт-Петербурге состоится 10 ярких поединков.

12 июня состоится турнир «Наше Дело 84», который пройдёт на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге. В соглавном событии вечера сойдутся россияне Мухаммед Эминов и Евгений Игнатьев. Они проведут «супербой». А в главном поединке турнира схлестнутся действующий чемпион Виктор Немков и экс-боец UFC Шамиль Гамзатов. Бой пройдёт в тяжёлой весовой категории и будет включать в себя пять раундов по пять минут.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите с нами за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир «Наше Дело 84» Дата и время турнира «Наше Дело 84» Полный кард турнира «Наше Дело 84»
Live Сергей Сорокин

🚨 Проблемы с визой не позволили Гамзатову продлить контракт с UFC

В июле 2019 года Шамиль подписал контракт с UFC, а его дебют состоялся 9 ноября. Гамзатов выиграл бой у бразильского бойца Клидсона Абреу раздельным решением судей. Второй бой в UFC Шамиля сорвался из-за пандемии коронавируса, а затем проблемы с визой не позволили атлету продлить контракт с организацией Даны Уайта.

09:50 Сергей Сорокин

🕘 Гамзатов возвращается после длительного простоя

Шамиль Гамзатов — потенциально сильный боец, но его последний поединок был в 2021 году. Три года без практики — это серьёзный пробел в карьере. Сложно сказать, в какой форме находится Шамиль и сумеет ли выдержать нагрузку.

09:49 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир «Наше Дело 84»

Прямая трансляция поединков основного карда будет на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

09:49 Сергей Сорокин

👀 Немков выступал в лучших промоушенах на планете

Виктор Немков засветился в лучших мировых лигах PFL и Bellator. Напомним, в профессиональных боях ММА он выступает с 2008 года. 6 марта 2024 года Виктор в бою с Хусейном Адамовым одержал победу и получил вакантный титул чемпиона «Наше Дело».

09:48 Сергей Сорокин

Дата и время турнира «Наше Дело 84»

Турнир «Наше Дело 84» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Он стартует в 15:30 по московскому времени.

09:48 Сергей Сорокин

👑 Виктор — чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе

Виктор — чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе, обладатель пояса M-1 Challenge, выиграл золотую медаль на ЧМ по боевому самбо. 37-летний боец представляет команду FEDOR TEAM.

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира «Наше Дело 84»

  • Немков – Гамзатов;
  • Игнатьев – Эминов;
  • Хачатрян – Кадиев;
  • Самуэль – Тесиев;
  • Шахинова – Постарнакова;
  • Пратов – Гапизов;
  • Подаревский – Аминов;
  • Ашурлаев – Евдокимов;
  • Кеденов – Шпаков;
  • Мусаев – Хотов.
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