«Наше Дело 84»: титульный бой Виктора Немкова, топовый турнир в День России. LIVE

12 июня состоится турнир «Наше Дело 84», который пройдёт на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге. В соглавном событии вечера сойдутся россияне Мухаммед Эминов и Евгений Игнатьев. Они проведут «супербой». А в главном поединке турнира схлестнутся действующий чемпион Виктор Немков и экс-боец UFC Шамиль Гамзатов. Бой пройдёт в тяжёлой весовой категории и будет включать в себя пять раундов по пять минут.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите с нами за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.