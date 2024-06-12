Танк Дэвис — второе пришествие Майка Тайсона. Идеальный боксёр с уголовными наклонностями

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Джервонта Дэвис проведёт защиту пояса против непобеждённого американца Фрэнка Мартина.

Джервонта Дэвис – один из самых известных боксёров современности. Танка часто сравнивают с Майком Тайсоном, хотя Дэвис боксирует в лёгком весе. Агрессивная манера ведения боя Джервонты действительно даёт много поводов для сравнения с Железным Майком. Танк занимается боксом с пяти лет, много боксировал по любителям, где набил серьёзный рекорд 205-15. Однако настоящую популярность Танк обрёл в профессионалах, где он выступает с 2013 года, а его промоутером является Флойд Мейвезер.

Уже с первых поединков в профессионалах было понятно, что Танк – невероятно одарённый боксёр, который, помимо техники, имеет феноменальную мощь в кулаках для своего веса. С рекордом 12-0 (11 нокаутов) Дэвис вышел на первый титульный бой и стал чемпионом мира по версии IBF во втором полулёгком весе. Позже Джервонта завладел и поясом WBA, провёл несколько успешных защит и поднялся в весе, где в первом же поединке стал чемпионом мира уже в лёгком весе. Лишь два боксёра сумели добраться с Дэвисом до судейского решения – Герман Иван Мераз и Исаак Крус. Всем остальным соперникам Танк выключил свет, что, конечно, является фантастическим результатом для его веса.

Джервонта Дэвис Фото: Al Bello/Getty Images

Дэвис в ринге действительно напоминает Тайсона, даже олдскульные маятники Майка использует. Джервонта, как и Железный Майк, зачастую ниже своих соперников, но это никак не мешает ему. Дэвис точно так же использует скорость, отличную работу на ногах и нокаутирующую мощь – всё это в совокупности делает его идеальным боксёром. И при этом Танку всего 29 лет – он даже не подобрался к пику своей карьеры.

Дэвис напоминает Тайсона не только на ринге, но и за его пределами. Танк, как и Майк, вырос в криминальном районе, что, конечно, повлияло на его воспитание и дальнейшую судьбу. С 22 лет Джервонта систематически нарушает закон и постоянно влипает в различные криминальные истории. Зачастую это, конечно, драки и потасовки, которые происходят под воздействием алкоголя. Дэвис неоднократно обвинялся в рукоприкладстве, причём доставалось не только мужчинам, но и, например, его бывшей подруге и сотруднице клуба. Впрочем, поначалу Дэвису и его адвокатам удавалось урегулировать конфликтные ситуации, Танк часто выходил под залог и оплачивал большие штрафы.

Но в 2020 году Дэвис угодил в ДТП, а потом скрылся с места аварии. На момент этого инцидента у Танка не был решён вопрос с прошлым обвинением в насилии, и по совокупности преступлений ему грозил реальный срок. Дэвису повезло и здесь: он отделался трёхмесячным домашним арестом и штрафом. Казалось, пронесло, но Джервонта как будто целенаправленно хотел за решётку – повторить путь Майка. Танк нарушил условия домашнего ареста, сменив адрес проживания, за что на три месяца угодил в тюрьму Балтимора.

Но, несмотря на все эти истории, Дэвис по-прежнему остаётся уникальным боксёром. В своём последнем бою он финишировал «золотого мальчика» Райана Гарсию, и на данный момент Джервонта имеет идеальный рекорд 29-0, причём 27 побед он одержал нокаутами. В ближайшие выходные Дэвис появится в ринге после более чем годичного простоя, а в соперниках у него непобеждённый Фрэнк Мартин, который, как утверждают многие эксперты, может составить Дэвису серьёзную конкуренцию. Но если посмотреть на последних соперников Танка, то Райан Гарсия, Эктор Гарсия, Роландо Ромеро, Марио Барриос имели идеальные рекорды до встречи с Дэвисом и считались очень крепкой оппозицией. Всех их Джервонта финишировал – этим и отличается Дэвис от других боксёров. Многие любители бокса заждались возвращения Танка и с нетерпением ждут от него очередной расправы в ближайшие выходные.