Самый ожидаемый турнир года сорвёт не Конор? Чендлер оставляет загадочные послания

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) состоится очередной номерной турнир UFC 303. В главном событии вечера должны сойтись Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения ирландца в октагон.

Но с каждым днём становится всё больше опасений относительно того, что долгожданный поединок всё-таки состоится. Сначала появилась информация, что отмена может быть инициирована стороной Макгрегора. Вместо тренировок Конор постоянно появлялся в барах, а затем и вовсе стало известно о возможном повреждении. Но теперь ситуацию стала подогревать совсем другая сторона.

Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани выступил со внезапным инсайдом. Он сообщил, что Чендлер не сможет выступить на турнире UFC 303, а Конору Макгрегору уже активно подыскивают нового соперника: «Многочисленные источники сообщили, что снова прощупывается почва по поводу замены в бою на 29 июня. Короче говоря, похоже, снова наблюдается пессимизм относительно статуса главного боя UFC 303. На самом деле, сейчас, похоже, даже больше пессимизма, чем было на прошлой неделе, когда в последнюю минуту отменили пресс-конференцию. Это перестраховка? Юридические моменты? Режим экстренной замены? Увидим».

Конечно, ситуация действительно может быть связана с особенным статусом поединка, а также с обстоятельствами. Во-первых, бой – главный, а также является логическим продолжением шоу The Ultimate Fighter, на котором бойцы выступили в роли наставников. И поэтому их противостояние просто обязано завершиться именно в октагоне. Во-вторых, у каждого из соперников очень длительный простой. И такая ситуация также выглядит фактором спорным. Не все бойцы после паузы возвращаются, находятся в оптимальных кондициях. А ещё это существенно повышает опасность получения травмы.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер Фото: Chris Unger/Getty Images

Все с нетерпением ждали того, что Чендлер выступит с опровержением. Майкл на протяжении длительного времени буквально «болел» этим поединком. Он постоянно говорил, что будет добиваться его проведения любой ценой. Американец прекрасно понимал, что этот бой может его буквально озолотить. Но в итоге вместо этого Чендлер оставил загадочное послание, которое каждый может расценивать по-своему. Однако пока всё выглядит так, будто Майкл действительно не выступит на турнире.

Майкл Чендлер экс-претендент на звание чемпиона UFC «Риск против награды. Кто я, когда зажигаются яркие огни, но они уже, возможно, не воодушевляют… однако это определённо интересно. Спасибо, что прошли со мной через это торнадо. Спасибо Джо Рогану и Шону О’Мэлли за слова поддержки. Идём дальше и увидимся на вершине!»

Хочется верить, что всё это лишь элемент попытки разогнать поединок. Хотя и стоит отметить, что интерес к нему практически на пике. Но Конор и Чендлер – шоумены, которые вполне способны на такие шаги. И всё-таки кажется, что дыма без огня не бывает. Конечно, организация должна придумать, как именно спасти сложившуюся ситуацию. И соперника для Конора, скорее всего, получится найти без особенных проблем. А всё потому, что каждый представитель UFC горит желанием рано или поздно провести такой денежный бой с ирландцем.

Надеемся, что, если даже отмена Чендлера подтвердится, Конор всё-таки появится в октагоне. Нельзя подвергать сомнению то, что именно он полностью перевернул индустрию, заставил её дышать по-новому. И теперь его возвращение может вновь всколыхнуть застоявшийся рынок.