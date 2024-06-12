Это точно не КроКоп? Непобеждённый боец ММА Серии уничтожил соперника мощным хай-киком

В Москве в театре «Одеон» состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-81. Зрители увидели восемь ярких поединков, а в главном событии вечера встретились Василий Руденко и Жакып Туганбаев.

Василий Руденко – настоящий ветеран ММА Серии, и это несмотря на то, что бойцу всего 25 лет. Руденко выступает в лиге ещё с 17-го турнира, который прошёл в 2020 году, и с тех пор провёл в организации восемь поединков до боя с Туганбаевым, во всех одержал победы и стал обладателем бронзового пояса лиги.

Но начиналось всё совсем не так просто. Ещё в 18 лет на любительском турнире Василий получил довольно серьёзную травму колена, из-за которой даже планировал завершить спортивную карьеру бойца, а ведь она ещё толком на тот момент и не началась. Руденко работал в такси, чтобы зарабатывать деньги, восстанавливал колено и всё же мечтал вернуться в смешанные единоборства. Василий чередовал победы с длительными простоями, за первые три года профессиональной карьеры он провёл всего три боя.

Однако операция помогла Руденко решить проблему с коленом, и бойца из краснодарского клуба «Кузня» просто понесло. Только за прошлый год он провёл пять поединков, во всех одержал победы и стал настоящей звездой лиги ММА Серия.

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К своему поединку против Туганбаева он подошёл с идеальным рекордом 10-0, причём побеждал Василий в основном досрочно – пять побед нокаутами и три сабмишенами.

На этот раз в соперниках у Руденко оказался довольно крепкий боец из Кыргызстана Жакып Туганбаев. Он успел отметиться выступлениями в таких лигах, как АСА, RCC и в том числе ММА Серия. Туганбаев подошёл к поединку с рекордом 10-3, но при этом Жакып отличался крепкой челюстью – никому ранее не удавалось его нокаутировать.

Тем удивительнее была развязка в поединке Жакыпа и Василия. Руденко значительно перебивал соперника в стойке, менял этажи атак, действовал очень разнообразно. Туганбаев старался отвечать, несколько раз заходил в борьбу, но без особого успеха. А в третьем раунде Руденко поставил эффектную точку в этом поединке: Василий отвлёк внимание соперника левым боковым, после чего выбросил мощнейший хай-кик вдогонку, который пришёлся точно в челюсть Туганбаева – в лучших традициях Мирко Филиповича. Жакып рухнул на пол и ещё долго не мог прийти в себя, а Руденко записал на свой счёт ещё одну убедительную победу.

Василий идёт по стопам Богдана Гуськова, которому три нокаута подряд на турнирах ММА Серии проложили дорогу в UFC. У Василия есть всё, чтобы проявить себя в лучшей лиге мира, и, возможно, после такого нокаута на Руденко обратят внимание скауты Даны Уайта – Василию пора идти на повышение. Василий отлично проявляет себя в стойке, что особенно нравится как матчмейкерам UFC, так и американской аудитории. Руденко всего 25 лет, и это тот самый возраст, чтобы прогрессировать и становиться звездой мирового уровня.