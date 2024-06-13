PFL 4: Молдавский возьмёт реванш у британца, Гольцов разберётся с ветераном UFC. LIVE

В ночь с 13 на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт очередной турнир регулярного сезона PFL 4. В рамках этого ивента состоятся сразу три поединка с участием российских бойцов. Главным событием вечера станет противостояние Валентина Молдавского и Линтона Васселла. Бойцы уже дважды встречались в рамках Bellator и обменялись победами, причём британец выиграл нокаутом чуть больше года назад.
В основном карде также пройдёт поединок Дениса Гольцова с ветераном Тиаго Сантосом, который выходит на коротком уведомлении вместо Сергея Билостенного, снявшегося с Гран-при.
Кроме того, Олег Попов на этом турнире встретится с Дэвионом Франклином.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Накануне прошло взвешивание к PFL 4, соперник Попова не уложился в лимит тяжёлого веса
Валентин Молдавский — 105,2 кг
Линтон Васселл — 110,2 кг
Денис Гольцов — 110,2 кг
Тиаго Сантос — 109,3 кг
Олег Попов — 111,13 кг
Дэвион Франклин — 121,56 кг
🇷🇺 Все россияне выиграли в первом круге регулярного чемпионата PFL
Денис Гольцов нокаутировал Васселла в третьем раунде, Попов разобрался с Моури во второй пятиминутке. Билостенный стал единственным, кто прошёл всю дистанцию и выиграл у Иванова единогласным решением, а Молдавский снёс Анте Делию в первом раунде.
Где смотреть турнир PFL 4
Посмотреть турнир PFL 4 можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🫡 Олег Попов изначально должен был биться с Благоем Ивановым
Болгарский ветеран дал близкий бой Сергею Билостенному несколько месяцев назад, но вынужденно снялся с боя с Поповым. В итоге Олегу сначала выдали Марсело Нуньеса, а потом пришлось менять и его на Дэвиона Франклина.
Когда пройдёт турнир PFL 4
Турнир PFL 4 состоится в ночь с 13 на 14 июня в городе Анкасвилль (США). Начало турнира запланировано на 00:30 мск, бои основного карда стартуют в 4:00 мск.
😔Гольцов в прошлом году остановился в шаге от $ 1 млн
Денис дошёл до финала Гран-при, где встретился с Ренаном Феррейрой. Огромный бразилец нокаутировал нашего бойца и забрал главный приз. Теперь у Гольцова новая попытка, а Феррейры в списке участников нет.
Полный кард турнира PFL 4
Валентин Молдавский — Линтон Васселл;
Дакота Дитчева — Челси Хэкетт;
Денис Гольцов — Тиаго Сантос;
Лиз Кармуш — Кэна Ватанабе;
Тайла Сантос — Джена Бишоп;
Олег Попов — Дэвион Франклин;
Марсело Голм — Тайрелл Форчун;
Илара Джоанн — Шанна Янг;
Тим Джонсон — Данило Маркес;
Джулиана Веласкес — Лиза Молдин;
Сумико Инаба — Сарай Ороско.