PFL 4: Молдавский возьмёт реванш у британца, Гольцов разберётся с ветераном UFC. LIVE

В ночь с 13 на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт очередной турнир регулярного сезона PFL 4. В рамках этого ивента состоятся сразу три поединка с участием российских бойцов. Главным событием вечера станет противостояние Валентина Молдавского и Линтона Васселла. Бойцы уже дважды встречались в рамках Bellator и обменялись победами, причём британец выиграл нокаутом чуть больше года назад.

В основном карде также пройдёт поединок Дениса Гольцова с ветераном Тиаго Сантосом, который выходит на коротком уведомлении вместо Сергея Билостенного, снявшегося с Гран-при.

Кроме того, Олег Попов на этом турнире встретится с Дэвионом Франклином.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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