Гвоздик сенсационно успешен после возвращения. Но с россиянами ему не справиться

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе на «MGM Grand Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. В соглавном поединке встретятся два экс-чемпиона мира — Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик. На кону у парней будет стоять временный пояс WBC в полутяжёлом весе. А главное, по имеющейся информации, поединок будет носить претендентский характер. И победитель должен выйти в ринг с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым. Такая мотивация заставит боксёров продемонстрировать свои лучшие навыки.

Особенное внимание будет приковано к выступлению Гвоздика. А всё потому, что Александр триумфально вернулся в профессиональный бокс. На протяжении трёх лет спортсмен простаивал, а в возвращение перестали верить даже самые преданные фанаты. Но в итоге 11 февраля 2023 года Гвоздик вновь вышел в ринг. И с того времени Александр успел провести три (!) поединка. Хотя с такой задачей не всегда справляются даже молодые боксёры. И все три завершил красивыми победами.

Конечно, самый первый поединок получился непростым. В противостоянии с Жозуэ Обандо дело дошло до судейского решения. Правда, к этому располагал формат шестираундового боя. А доминация Александра была колоссальной. Все трое судей выставили одинаковые оценки – 60:54. Показалось, что длительная пауза не особенно сказалась на состоянии боксёра. Он продемонстрировал высочайший уровень, классно двигался на ногах.

Александр Гвоздик Фото: Steve Marcus/Getty Images

Следующие два боя лишь подтвердили тезис, что Гвоздик в прекрасном состоянии. Сначала он в доминирующем стиле разбил Ричарда Болотника. Латвийца получилось отправить в нокаут в шестом раунде. А поединок против бразильца Исаака Родригеса получился ещё более быстрым. Уже во втором раунде Александр отправил соперника на настил. Оправиться от этого оппонент уже не смог. В итоге Гвоздик одержал третью победу подряд.

И всё-таки кажется, что закрепить эти успехи Гвоздик не сможет. Особенно если он всё-таки добудет возможность выйти на Бивола или Бетербиева. Против Дэвида опыт Александра действительно может сказаться. Он умеет классно работать по всей дистанции поединка и распределять силы. Но противостояние с россиянами – грустная история для Гвоздика. А всё потому, что единственное поражение на профессиональном уровне пришлось именно на бой с Бетербиевым.

Случилось это в США 18 октября 2019 года. Именно тогда соперники выясняли, кто из них заслуживает остаться непобеждённым. Кроме того, на кону стояло сразу два титула чемпиона мира — по версиям WBC и IBF. Сам поединок получился непростым для каждого из боксёров. В первой половине казалось, что Александр всё-таки сможет навязать сопротивление. Кроме того, всё шло к судейскому решению. Но остановить поступь Артура из одних нокаутов не получилось. В 10-м раунде россиянин довёл дело до финиша.

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик Фото: Ethan Miller/Getty Images

Складывается ощущение, что Бенавидеса боксёр действительно способен пройти. Гвоздик приложит максимальные усилия, чтобы неприветливо встретить соперника в новом для него весе. Но дальше поражение практически неизбежно. Бивол намного моложе и бил топовых оппонентов. Он практически идеально разбирает соперников в тактическом плане. И возрастного Гвоздика может просто загонять в ринге. Бетербиев сохранил ударную мощь. И он вырубал более молодых и выносливых бойцов. Поэтому с Александром россиянин также будет чувствовать себя комфортно.

Нет никаких сомнений, что Гвоздик всё равно будет из последних сил цепляться за противостояние с кем-то из россиян. А всё потому, что на закате карьеры это станет очень денежным и громким боем. Но такой поединок может поставить в ней финальную точку.