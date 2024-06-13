«Сомневаюсь, что бой состоится в этом году». Что помешает реваншу Махачева и Царукяна

В начале июня на турнире UFC 302 Ислам Махачев финишировал Дастина Порье и в третий раз защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе. По сути, после этого поединка у россиянина остался один соперник в дивизионе — Арман Царукян. И Дана Уайт уже отметил, что это действительно тот бой, который стоит устроить.

Даже раскрутка поединка началась практически сразу, так как Арман в очередной раз высказался о победе Махачева: «Меня больше удивило, почему Ислам так быстро устал и не мог бороть. Ну, как мы знаем, Ислам в пятираундовых боях не так хорошо дышит, это его второй пятираундовый бой, и он отдаёт концовки. Мне вот интересно, откуда он нашёл силы на удушающий, но у меня такое чувство, что Порье просто взял и сдался.

Морально сломался. Там оставалось 2,5 минуты, ну зачем ты шею свою отдаёшь? Ну перетерпи, перекрутись, не сдавайся, там осталось 2,5 минуты, твой последний бой, самый важный бой в жизни. И ты берёшь и просто так отдаёшь. Я бы просто так не отдал. Если Порье выиграл бы пятый раунд, он бы выиграл и этот бой. В Америке Исламу не отдали бы победу. Махачев выиграл три раунда, с третьего раунда мне уже стало тревожно за него, я думал, что, если так пойдёт и Порье выиграет бой, я останусь без титульного шанса. Все Ислама переоценивают, подняли его на такой уровень, что он сверхбоец и так далее. Я знаю, что могу его победить. Просто мне нужен бой, нужно, чтобы я показал себя».

Это далеко не первый выпад Армана в адрес Махачева, он грезит реваншем с того времени, как проиграл Исламу впервые. А вот чемпиона реванши не очень прельщают, о чём он неоднократно говорил. Однако на последние слова Армана боец из Дагестана всё же отреагировал: «Царукян просто болтает. Боями не может к себе внимание привлечь, пытается словами привлечь. У него уже был шанс, я его один раз побил. Придётся и второй раз побить».

В принципе, уже практически ни у кого нет сомнений, что следующий соперник Махачева — Царукян, а состоится этот поединок ближе к концу года. Скорее всего, на UFC 308 в Абу-Даби. Это логично, так как бойцы сейчас без травм и у них достаточно времени на полноценную подготовку. Однако Эдуард Вартанян, друг Армана, не уверен в том, что в 2024 году этот поединок состоится: «Скорее всего, в июле поеду на сборы с Арманом Царукяном, у него будет подготовка к Исламу Махачеву, но сомневаюсь, что их бой пройдёт в этом году. Ислама хотят видеть с победителем пары Эдвардс — Мухаммад? Вряд ли, не думаю, что в UFC в этом заинтересованы. Арман сейчас на подъёме, и это самый главный интерес. А победитель пары… Не знаю, честно говоря. У UFC своя логика, в данном случае это их логика».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Логика UFC в том, что они будут ждать развития ситуации с титулом в полусреднем дивизионе. В промоушене готовы рассмотреть вариант с тем, что Ислам поднимется в весе, а так как его сейчас можно представлять как бойца номер один в рейтинге pound-for-pound, то это гарантирует большую вывеску практически для любого турнира. Пожалуй, это единственный шанс отодвинуть реванш Махачева с Царукяном либо и вовсе его избежать. Проблема может заключаться в том, что Махачев не станет подниматься в весе ради боя с Белалом Мухаммадом, который тренируется вместе с ним.

Однако бой с Эдвардсом — другое дело. К тому же и британец не давал категоричных отказов, и в UFC дают очень расплывчатые формулировки на этот счёт. Большой поединок, который точно затмит реванш с Царукяном с точки зрения вывески. А морозить заслуженных претендентов — это не что-то новое для UFC. Тот же Мухаммад, Магомед Анкалаев и Мераб Двалишвили не дадут соврать.

Другая проблема — UFC на номерной турнир в Абу-Даби однозначно нужен мусульманский боец, который сможет стать хедлайнером ивента. Если это не Махачев, то остаётся, по сути, два кандидата — Хамзат Чимаев и Магомед Анкалаев. Борзу нужно победить Роберта Уиттакера, и тогда ему точно дадут титульный шанс. Возможно, из-за этого и нет анонса боя Дрикуса дю Плесси с Исраэлем Адесаньей на UFC 305.

Вариант с Анкалаевым один — Алекс Перейра. Россиянин, по идее, уже давно заслужил титульный шанс, но не получает его. И команда Магомеда заявляла о желании биться именно в Абу-Даби. Вопрос в том, станут ли разменивать Алекса Перейру на этот турнир.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Махачев настроен на то, чтобы провести бой до конца года, осталось дождаться имени соперника и весовой категории. Идеальный вариант — Царукян. Ислам в случае победы закроет все вопросы в этом противостоянии, станет абсолютным рекордсменом по защитам титула в лёгком весе, а ещё в дивизионе просто не останется легитимных претендентов. Тогда Ислам отправится покорять полусредний дивизион.

Но ММА — мир, в котором всё может измениться буквально за считаные часы, и появятся новые, возможно, в чём-то фантастические варианты. К примеру, выйдет всё же Конор Макгрегор на бой с Чендлером, победит и потребует бой с Махачевым. Ну и кто ему откажет? Никто. Царукяну придётся просто ждать. И Ислам явно предпочтёт бой с Конором. Так что ждём развязки ситуации в лёгком весе.