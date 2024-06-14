Обидное поражение не остановило Молдавского. Ученик Фёдора – в полуфинале Гран-при PFL

В ночь с 13 на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся очередной турнир регулярного сезона PFL 4. В главном событии вечера сошлись Валентин Молдавский и Линтон Васселл.

Бойцы уже дважды встречались в рамках Bellator и обменялись победами, причём британец выиграл нокаутом чуть больше года назад. Поэтому противостояние носило принципиальный характер. Была уверенность в том, что каждый из соперников готов отдать последние силы ради победы. И бойцы оправдали все ожидания.

Последние два года в карьере Молдавского получились крайне непростыми. Россиянин чередовал удачные серии боёв с провальными. В январе 2022 года он проиграл Райану Бейдеру в титульном поединке. После этого последовал бой против Стива Моури, признанный в итоге несостоявшимся. А затем Валентин уступил Васселлу, которого побеждал ранее. Закрыть неудачную серию получилось победой над Стивом Моури, что придало уверенности в собственных силах. А в важнейший момент удалось закрепить промежуточный успех. Уже в первом раунде поединка с Анте Делией подопечный Последнего императора забил оппонента.

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Новый бой начался для Молдавского непросто. Сначала пришлось искать к сопернику подход, особенно форсировать события и контролировать ситуацию не получалось. Лишь после экватора стартового отрезка удалось посадить оппонента на канвас. Но там Васселл классно оборонялся. И пришлось пытаться прижать Линтона к сетке. В этот момент Валентин совершил ошибку. Он от переизбытка желания ударил коленом точно в пах. Ситуация выглядела тревожно, поскольку на протяжении длительного времени соперник не поднимался. Но в итоге Васселл всё-таки нашёл в себе силы продолжить поединок. И все болельщики россиянина смогли выдохнуть.

Во втором раунде борьба продолжилась. Она вновь была вязкой и в основном у сетки. Валентин давил оппонента, а тот старался не позволить оформить перевод. А затем Молдавский начал неожиданно пропускать. Сначала Линтон попал коленом точно в голову. А потом повторил этот успех ещё раз. Валентин отправился на канвас, просто рухнул на него. Соперник бросился добивать, но времени до завершения второго отрезка ему попросту не хватило. И всё-таки было понятно, что эту пятиминутку британец оставляет за собой.

Третий раунд получился сложнейшим. Инициатива постоянно переходила из рук в руки. Но на протяжении всей пятиминутки казалось, что лучше контролирует ситуацию именно Васселл. Только после экватора отрезка россиянин смог продемонстрировать активность в борьбе. А ещё он оформил важнейший тейкдаун. Вот только развить дальнейший успех уже не получилось. Пластичный Линтон классно уходил от опасности. В итоге Молдавский так и не смог особенно затруднить оппоненту жизнь.

Дело дошло до судейского решения. По статистике лучше был именно россиянин. Но рефери считают по раундам. И Валентину не повезло. Он уступил раздельным вердиктом. И всё-таки пробился в полуфинал Гран-при. Любопытно, что там его соперником станет соотечественник – Олег Попов.