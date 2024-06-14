Молот уже не тот. Гольцов безжалостно смял бразильского ветерана

В ночь на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир PFL 4, где должны были определиться полуфиналисты регулярного сезона. В рамках основного карда российский боец Денис Гольцов встречался с ветераном UFC Тиаго Сантосом.

Гольцов был большим фаворитом в этом противостоянии. В прошлом году он уже добирался до финала Гран-при, но не смог забрать главный приз в $ 1 млн. А в новом сезоне Денис уже успел разобраться с опасным британцем Линтоном Васселлом. Россиянин вымотал и финишировал соперника в третьем раунде. А в следующем поединке Гольцов должен был встретиться с соотечественником Сергеем Билостенным. Однако у того возникли проблемы с визой, и ему пришлось сняться с турнира. На замену экстренно вышел Тиаго Сантос.

От бразильца, которого многие хорошо помнят по выступлениям в UFC, много не ждали. За последние пять лет Молот одержал лишь одну победу в восьми боях, перешёл в PFL и успел отбыть дисквалификацию за проваленный допинг-тест. А предыдущий бой Тиаго с Йоэлем Ромеро, прошедший в начале года, показал, что это уже далеко не тот Сантос, что был большой угрозой для любого соперника. Кроме того, это был дебют бразильца в тяжёлом весе, что тоже не добавляло ему шансов. Тем не менее списывать ветерана со счетов никто не собирался.

На первых секундах бойцы поочерёдно попытались забрать центр клетки. Сантос начал бодро, выпустил два плотных мидл-кика, но уже в следующей атаке бразилец провалился, потерял равновесие и тут же оказался под Гольцовым. Денис набросил несколько ударов, занял полный маунт и начал постепенно забивать Тиаго в граунд-энд-паунд. Сантос рискнул и попытался выбраться, отдав при этом спину, но Гольцов никуда уже соперника не выпустил. Несколько секунд Денис потратил на то, чтобы улучшить позицию у сетки, а затем плотными ударами пробил оборону Сантоса и финишировал ветерана, который быстро перестал сопротивляться, уже в первом раунде.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Доминирующая победа Гольцова помогла набрать ему шесть очков и официально забронировать себе место в полуфинале турнира PFL. Россиянин подтвердил статус одного из фаворитов сезона и продолжает борьбу за $ 1 млн. Следующим соперником Дениса станет Тимоти Джонсон. Ну а 40-летнему Тиаго Сантосу действительно стоит задуматься относительно продолжения карьеры.