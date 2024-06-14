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PFL 4, регулярный сезон, Денис Гольцов — Тиаго Сантос, кто победил, обзор поединка, результат, как закончился бой

Молот уже не тот. Гольцов безжалостно смял бразильского ветерана
Яхья Гасанов
Денис Гольцов
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Тиаго Сантос продержался лишь полраунда.

В ночь на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир PFL 4, где должны были определиться полуфиналисты регулярного сезона. В рамках основного карда российский боец Денис Гольцов встречался с ветераном UFC Тиаго Сантосом.

PFL 2024. PFL 4, Анкасвилл, США
Денис Гольцов (W) — Тьяго Сантос
14 июня 2024, пятница. 04:45 МСК
Денис Гольцов
Окончено
TKO
Тьяго Сантос

Гольцов был большим фаворитом в этом противостоянии. В прошлом году он уже добирался до финала Гран-при, но не смог забрать главный приз в $ 1 млн. А в новом сезоне Денис уже успел разобраться с опасным британцем Линтоном Васселлом. Россиянин вымотал и финишировал соперника в третьем раунде. А в следующем поединке Гольцов должен был встретиться с соотечественником Сергеем Билостенным. Однако у того возникли проблемы с визой, и ему пришлось сняться с турнира. На замену экстренно вышел Тиаго Сантос.

От бразильца, которого многие хорошо помнят по выступлениям в UFC, много не ждали. За последние пять лет Молот одержал лишь одну победу в восьми боях, перешёл в PFL и успел отбыть дисквалификацию за проваленный допинг-тест. А предыдущий бой Тиаго с Йоэлем Ромеро, прошедший в начале года, показал, что это уже далеко не тот Сантос, что был большой угрозой для любого соперника. Кроме того, это был дебют бразильца в тяжёлом весе, что тоже не добавляло ему шансов. Тем не менее списывать ветерана со счетов никто не собирался.

Главные события прошедшего турнира PFL:
PFL 4: Молдавский вновь уступил британцу! А Гольцов без шансов разбил ветерана UFC
PFL 4: Молдавский вновь уступил британцу! А Гольцов без шансов разбил ветерана UFC

На первых секундах бойцы поочерёдно попытались забрать центр клетки. Сантос начал бодро, выпустил два плотных мидл-кика, но уже в следующей атаке бразилец провалился, потерял равновесие и тут же оказался под Гольцовым. Денис набросил несколько ударов, занял полный маунт и начал постепенно забивать Тиаго в граунд-энд-паунд. Сантос рискнул и попытался выбраться, отдав при этом спину, но Гольцов никуда уже соперника не выпустил. Несколько секунд Денис потратил на то, чтобы улучшить позицию у сетки, а затем плотными ударами пробил оборону Сантоса и финишировал ветерана, который быстро перестал сопротивляться, уже в первом раунде.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Доминирующая победа Гольцова помогла набрать ему шесть очков и официально забронировать себе место в полуфинале турнира PFL. Россиянин подтвердил статус одного из фаворитов сезона и продолжает борьбу за $ 1 млн. Следующим соперником Дениса станет Тимоти Джонсон. Ну а 40-летнему Тиаго Сантосу действительно стоит задуматься относительно продолжения карьеры.

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