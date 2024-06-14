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Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин, Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик, время начала боя, где смотреть, онлайн-трансляция

Танк размажет очередного соперника и пойдёт за Ломой? Где смотреть бой Дэвис — Мартин
Сергей Сорокин
Превью боя Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин
Аудио-версия:
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А еще в карде претендентская битва Бенавидеса и Гвоздика.

Дата и время турнира

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе на «MGM Grand Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе между звёздным Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином. В соглавном поединке встретятся два экс-чемпиона мира — Дэвид Бенавидес поднимается в полутяжёлый дивизион и встретится с ветераном Александром Гвоздиком, а на кону будет стоять временный пояс WBC. На этом же турнире пройдут ещё два титульных боя. Карлос Адамес и Террелл Гуше встретятся в поединке за пояс WBC, а Гэри Расселл и Альберто Пуэльо оспорят временный титул WBA.

Начало турнира запланировано на 3:00 мск. Главный бой стоит ожидать не ранее 6:00.

Прямая трансляция боя Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе Prime Video. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира

Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин;

Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик;

Карлос Адамес — Террелл Гуше;

Гэри Расселл — Альберто Пуэльо;

Марк Магсайо — Эдуардо Рамирес;

Ройман Вилья — Рикардо Салас Родригес;

Элайджа Гарсия — Кирон Дэвис;

Даниэль Бланкас — Аро Шварц;

Джастин Вилория — Анхель Антонио Контрерас.

Материалы о турнире

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
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Прогноз на бой Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился своим мнением о предстоящем поединке.

«Не ожидаю конкуренции в бою Дэвиса и Мартина. Джервонта легко пройдёт его. Наверное, немного наметилась остановка динамики карьеры Танка. Есть определённые сложности в подборе топовых соперников. Хотелось бы видеть более интересные и конкурентные бои. Посмотрел бы на Джервонту в поединке с Ломаченко. С Шакуром тоже был бы классный бой», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес также поделился своим прогнозом.

«Фрэнк Мартин никогда не выступал на таком уровне. На него придут посмотреть тысячи людей, а на ТВ посмотрит миллион. На нём огромное давление. Но он хотел этого. Думаю, Мартин мог бы обнажить проблемы в стиле Танка. Он мог бы показать его слабые стороны, но хватит ли ему ментальной стойкости? Фрэнку нечего терять, все списали его со счетов. Он аутсайдер. Я считаю, что Танк должен финишировать его в шестом-седьмом раунде», — цитирует Лопеса BoxingScene.

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