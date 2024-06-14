Путь Чимаева к величию закрыт? Карьера Борза летит в пропасть

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый турнир UFC в истории страны. Возглавить его должны были топовые средневесы – Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Для Борза это был отличный шанс наконец-то получить бой за титул, ведь победа над таким парнем, как Уиттакер, гарантировала бы ему чемпионский бой. Но вчера стало известно, что Чимаев был госпитализирован и снят с турнира, а вместо него с Уиттакером подерётся другой российский боец – Икрам Алискеров.

«С большим разочарованием сообщаем, что Хамзат Чимаев был вынужден отказаться от запланированного на 22 июня в Эр-Рияде поединка против Роберта Уиттакера, занимающего третью строчку рейтинга. Постоянная болезнь, с которой Хамзат боролся на протяжении большей части тренировочного лагеря, не была вылечена вовремя. Он несколько раз попадал в больницы и выписывался из них. Состояние Хамзата оставалось в тайне от большей части команды, поскольку он хотел найти решение. Хотя все возможные варианты были тщательно рассмотрены, сейчас наступил момент, когда команда пришла к обоюдному согласию, что дальше так продолжаться не может. Выйти в клетку без должной подготовки против такого грозного соперника, как Роберт, к сожалению, невозможно», — рассказал менеджер Чимаева Махди Шаммас.

Для Чимаева это действительно огромная потеря, которая, возможно, поставит крест на его карьере. А помните, как Хамзат залетел в UFC? Сносил всех и вся, выдавал какие-то фантастические выступления, пока не столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем во время пандемии. Тогда Чимаев даже задумывался о завершении карьеры, но сумел справиться с трудностями. Борз продолжил побеждать, хотя теперь его яркие выступления чередовались с трудовыми победами, которые давались очень непросто. Гилберт Бёрнс и Камару Усман показали, что Чимаев на самом деле – тоже человек, а не машина для финишей, и что он не так идеален, как заявляет.

Тем не менее «0» в графе поражений у Борза сохраняется, как и его статус суперзвезды лиги. И этот статус Чимаев должен был подтвердить в бою с Уиттакером. Это была дорога к величию, но Хамзат с неё свернул. Понятно, что проблемы со здоровьем – это то, что мы не в силах контролировать. Но Борз настолько часто слетает с боёв, что от того урагана, который ворвался в UFC в 2020 году, не осталось и следа.

Чимаев – один из самых активных интернет-пользователей среди всех бойцов UFC, постоянно бросает различные вызовы, но до самих боёв дело практически не доходит. Хамзат поздравлял с завоеванием титулов Алекса Перейру, Исраэля Адесанью, Леона Эдвардса, Шона Стрикленда, Дрикуса дю Плесси и всем писал: «Скоро увидимся». Перейра с тех времён успел потерять титул и завоевать его в новой весовой категории, Адесанья и Стрикленд также лишились своих титулов, а Хамзат так ни с кем из них и не увиделся. Да, Чимаев победил Камару Усмана, который в 36 лет на коротком уведомлении поднялся в весе и дал конкурентный бой Борзу. И это, пожалуй, единственный громкий бой в карьере Хамзата.

Возможно, Борз так никогда и не доберётся до титула, несмотря на весь хайп вокруг него. В самые нужные моменты Чимаева постоянно подводит здоровье, да и в поединках с более-менее серьёзной оппозицией Хамзат не так грозен и опасен, как в интернете. Бой с Уиттакером был для Борза шансом доказать всем, на что он способен, но не сложилось.

Удивительно то, что Чимаева заменит Алискеров. Хамзат побеждал Икрама в Brave, причём побеждал брутальным нокаутом. И теперь Икрам займёт место Чимаева на пути к величию — вот такая ирония судьбы.

Сможет ли вернуться на этот путь сам Борз – есть большие сомнения. Непонятно, сколько времени займёт восстановление, да и команда Чимаева держит в секрете подробности случившегося — возможно, потому что всё крайне серьёзно. Пока Борз отсутствует, его место занимают другие бойцы, а мечты Хамзата о величии остаются мечтами.