Гвоздик преподнесёт Бенавидесу сюрприз, Танк Дэвис оформит яркий нокаут. LIVE

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе на «MGM Grand Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием ивента станет титульный поединок в лёгком весе между звёздным Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.
В соглавном поединке турнира встретятся два экс-чемпиона мира — Дэвид Бенавидес поднимается в полутяжёлый дивизион и встретится с ветераном Александром Гвоздиком, а на кону будет стоять временный пояс WBC.
На этом же турнире пройдут ещё два титульных боя. Карлос Адамес и Террелл Гуше встретятся в поединке за пояс WBC, а Гэри Расселл и Альберто Пуэльо оспорят временный титул WBA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💪🏽Бенавидес считает, что Гвоздик плохо держит удар
«Я видел, как в нескольких боях по нему сильно попадали. Он несколько раз оказывался на полу. Так что его подбородок, его способность держать удар под вопросом. Я подозревал, что он плохо держит удар. И теперь это факт. Я убедился на спаррингах», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу PPV_COM.
Где смотреть турнир с боями Дэвис — Мартин и Бенавидес — Гвоздик
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе Prime Video. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😌Шакур Стивенсон: Дэвис войдет в ринг и поймет, что Мартин ниже уровнем
«Я рассматриваю бокс с точки зрения уровней, здесь есть разные уровни. Дэвис войдёт в ринг и поймёт, что Мартин ниже уровнем. Тогда Джервонта уничтожит его и почувствует себя на вершине мира. Я ничего не имею против Фрэнка, но это всего лишь вопрос уровня. Фрэнк Мартин начал заниматься боксом в 17 или 15 лет, он явно начал поздно и немного отстаёт от других бойцов. Не думаю, что он сможет победить Дэвиса», — приводит слова Стивенсона портал Boxing News.
Когда пройдёт боксёрский турнир с главным боем Дэвис — Мартин
Боксёрский вечер пройдёт в ночь на 16 июня в Лас-Вегасе на MGM Grand Arena. Начало запланировано на 3:00 мск. Главный бой турнира начнётся не раньше 6:00 мск.
🤔Дэвис бросал вызов Ломаченко через социальные сети, но потом удалил пост
В мае Ломаченко завоевал титул чемпиона мира IBF в легком весе, нокаутировав Джорджа Камбососа. После этого Джервонта выразил желание встретиться с Василием, а потом удалил пост со своей страницы.
«Он будет следующим после Фрэнка, но сначала дайте мне Мартина», — написал Дэвис в социальных сетях.
Полный кард турнира с главным боем Дэвис — Мартин
Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин;
Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик;
Карлос Адамес — Террелл Гуше;
Гэрри Расселл — Альберто Пуэльо;
Марк Магсайо — Эдуардо Рамирес;
Ройман Вилья — Рикардо Салас Родригес;
Элайджа Гарсия — Кирон Дэвис;
Даниэль Бланкас — Аро Шварц;
Джастин Вилория — Анхель Антонио Контрерас/