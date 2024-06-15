Конор не вернётся. Ирландец потерял всё в погоне за хайпом

В ночь с 29 на 30 июня состоится интереснейший турнир UFC 303. Изначально его главным событием должно было стать противостояние Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Однако на протяжении длительного времени появлялись тревожные новости, которые намекали на отмену. В итоге так и получилось – ирландец снялся с поединка. Организация решила не искать замену, поэтому американец на турнире так и не выступит. А место в главном событии заняли бразилец Алекс Перейра и чех Иржи Прохазка, которые будут вынуждены спасать ивент на коротком уведомлении.

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что UFC не отказывается от идеи всё-таки провести поединок Конора и Чендлера. Он отметил, что определённой даты на данный момент нет. Однако известно, что этот поединок хотят организовать либо в августе, либо в сентябре. Правда, после последних событий в проведение боя откровенно не верится. И главная причина заключается в том, что Конор вряд ли хочет драться. У этого есть сразу несколько причин.

Ноториус давно позабыл, что такое вкус победы. Страшно себе представить, но последняя победа Конора случилась больше четырёх лет назад. А если убрать за скобки поединок с Дональдом Серроне, который напоминал дружеский спарринг, Макгрегор не испытывал триумфа в октагоне… с 12 ноября 2016 года. Практически восемь лет прошло с того момента, как ирландец нокаутировал Эдди Альвареса. Затем за четыре поединка случилось три поражения. А неудача с Дастином Порье, когда Конор сломал ногу, окончательно его надломила.

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Конор «наелся». Он очень долго был главным двигателем индустрии. Макгрегор ворвался в UFC, когда находился на грани тотальной бедности. Он едва сводил концы с концами, на заре карьеры выживал на пособие по безработице. Именно по этой причине Ноториус хватался за всё подряд, дрался с травмами и выбивал себе контракты. Сейчас за Конора говорит его имя. Он пробует себя в разных направлениях, уже начал сниматься в кино, развивает бизнес. И в такой ситуации выходить в октагон и получать по лицу просто нет необходимости. Есть уверенность, что Макгрегор прекрасно помнит, чем именно закончился последний поединок. И он не хочет, чтобы история с жуткой травмой повторилась. Похоже, в октагон ирландец больше не выйдет. Об этом вовсю говорят и топовые эксперты.

Майкл Биспинг бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Главный вопрос, будет ли Макгрегор драться снова. В этот раз он травмировался. Можно ли сказать, что он не травмируется в другой раз? Можно ли сказать, что он когда-либо снова будет прежним бойцом? Его поединок с Дастином Порье, когда у него сломалась нога, мог быть последним, когда Конор Макгрегор был в октагоне».

Конор лишился мотивации и ещё по одной причине. Поворотной датой стал день, когда карьеру завершил Хабиб Нурмагомедов. Он, как стало понятно позже, завершил сразу две карьеры – свою и Макгрегора. В Сети появлялись кадры, на которых ирландец едва не плакал после того, как Орёл объявил о своём решении. Реванш с россиянином был для него делом всей жизни. Но после ухода Хабиба дальнейшая карьера Конора потеряла смысл. Всех вершин бывший двойной чемпион UFC уже добился, денег заработал достаточно. А другого такого соперника и раздражителя Макгрегор для себя так и не нашёл.

К сожалению, Конор ведёт себя крайне некрасиво. Можно было давно объявить о завершении карьеры. И тогда никто бы не кинул в Макгрегора и камня. Но в итоге ирландец продолжает водить всех за нос, обманывает и лукавит. В попытках поймать хайп на каждом инфоповоде Ноториус заигрывается. Даже после появления новости о травме он ещё некоторое время обманывал фанатов. Конор заявлял, что ничего не помешает ему выйти в октагон, продолжал получать внимание со всех сторон. К сожалению, Макгрегор растерял уважение и доверие.

Конечно, многие хотят вновь увидеть Конора в октагоне. Но нужно ли это? Говоря откровенно, следующий поединок Макгрегора – исключительно финансовая история. Ничего спортивного в ней уже не осталось. Мало кто верит, что ирландец сможет привести себя в форму и хоть немного напомнить о своей праймовой версии. Разбитых автобусов и пощёчин тоже больше не будет. Так, может, действительно стоит уйти? Чтобы не похоронить окончательно остатки былого величия.