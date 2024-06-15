Трагедия Уланбекова. Проиграл весам и снова сорвал бой в UFC

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт очередной турнир UFC on ESPN 58. В рамках предварительного карда должен был выступить российский боец Тагир Уланбеков, входящий в топ-15 своего веса. На его пути оказался Джошуа Ван, а поединок мог стать большим шагом вперёд. Но, к сожалению, бой был отменён. Наш соотечественник провалил весогонку, не смог уложиться в лимит дивизиона. Причём настолько сильно не попал в рамки, что не выступит даже со штрафом, как получается у некоторых бойцов.

Стоит отметить, что Тагир идёт в UFC на серии из двух побед. Поэтому поединок с Ваном был очень важен с точки зрения дальнейших перспектив. Дело в том, что россиянин дважды подряд победил досрочно. И многие стали прочить ему потенциальный выход на более серьёзные поединки. Но на протяжении долгого времени все знали, что весогонки превращаются в серьёзнейшее испытание для Уланбекова. Над этим шутил даже Хабиб, а также его братья. Вот и перед UFC on ESPN 58 у россиянина возникли огромные проблемы. Он допустил слишком большой перевес – 1,59 кг. В итоге выйти на поединок Тагир не сможет. И это седьмой (!) раз, когда срывается бой Уланбекова в UFC.

Тагир Уланбеков Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Тагир выступает в лучшей лиге на планете с 10 октября 2020 года. За этот временной отрезок он появился в октагоне пять раз. И то, что за это же время было семь (!) срывов, скорее всего, заставит UFC серьёзно задуматься о продолжении сотрудничества с россиянином. Четыре раза причиной официально называлась болезнь. Но складывается ощущение, что и тогда Уланбеков постоянно сталкивался именно с истощением и изнеможением в результате весогонок.

Возникает большой вопрос, почему Тагир даже не предпринимает попыток перебраться в легчайший вес. Конечно, можно напомнить, что именно там выступает член команды Хабиба и его брат – Умар. Но складывается ощущение, что это не единственная причина, по которой Уланбеков продолжает «гонять». Практически все в команде Орла предпочитают выступать не в «природных» дивизионах. Однако такая тактика оправдывает себя далеко не всегда. Например, до увольнения это довело Зубайру Тухугова. Тот стабильно проваливал весогонки, отдавал часть гонорара, но поединки проводил. А Тагир свой бой сорвал. И для UFC это может стать последним звоночком.

Конечно, в рукаве Тагира есть очень хороший рекорд в UFC – 4-1. И если два поединка на старте пути в лучшей лиге на планете завершались судейскими решениями в пользу Уланбекова, то две последних победы были добыты удушающими приёмами, да ещё и разными, получились очень красивыми. Одного американца получилось финишировать гильотиной, другого – захватом сзади. И на этом фоне очередной срыв поединка выглядит крайне печально.

В UFC не жалуют бойцов, которые подставляют лигу, срывают свои бои в самый ответственный момент. Поэтому, кажется, у Тагира осталось два пути. Первый – эталонно провести следующую весогонку и выйти на поединок в своей весовой категории. Второй – всё-таки перебраться в дивизион повыше, составив компанию Петру Яну и Умару Нурмагомедову. Если же боец из России провалит ещё одну весогонку, он рискует навсегда попрощаться с лучшим промоушеном на планете.