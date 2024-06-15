Перейра снова спасёт UFC. На наших глазах бразилец превращается в легенду

Последние дни выдались для UFC крайне тяжёлыми. Отмена одного большого боя, затем – другого, ещё более крупного и очень ожидаемого. Конор Макгрегор и Майкл Чендлер должны были возглавить номерной турнир UFC 303, который пройдёт на Международной неделе боёв в ночь на 30 июня. Однако пришлось экстренно спасать ивент, так как ирландец травмировался.

И кто согласился помочь промоушену? Алекс Перейра, который через две недели отправится в Лас-Вегас, чтобы защищать титул чемпиона в полутяжёлом весе в реванше с Иржи Прохазкой. Это не просто выход на коротком уведомлении, чтобы спасти бой, бразилец ставит на кон пояс. Это уже совсем другое дело, и это, безусловно, заслуживает уважения.

«Я понимаю, что бой слишком близко и могут быть трудности с подготовкой, но если есть кто-то, кто может это сделать, то это я! Поатан! Вот почему я, Алекс Перейра — одно из самых больших имён в UFC! Я иду на риски, на которые не готов пойти ни один другой человек, но я знаю, что со мной мои предки. Их духи со мной, и я готов ко всему», — сразу же написал Алекс в социальных сетях.

Перейра на наших глазах укрепляется в статусе одного из лучших бойцов UFC. К тому же он взял на себя ответственную роль спасателя всего, что только можно. И всё это буквально за 2,5 года, в которые уместилось столько событий, что некоторым бойцам этого хватило бы на всю карьеру. Алекс появился в промоушене в конце 2021 года как боец, который когда-то побеждал Адесанью. За год он оформил четыре победы, одна из которых как раз была добыта в поединке с Иззи и принесла бразильцу титул чемпиона. Ещё через год он становится обладателем пояса в полутяжёлом весе, нокаутировав Прохазку. То есть два титула в двух дивизионах за два года. Это то, что вряд ли когда-нибудь удастся повторить.

Алекса Перейра с поясом Фото: Chris Unger/Getty Images

Попутно Перейра стал первым в истории, кто дважды возглавил престижный турнир в Нью-Йорке на легендарной «Мэдисон Сквер Гарден». Ни Джон Джонс, ни Конор Макгрегор, ни кто-либо ещё, а Алекс Перейра. А следом он летит и возглавляет главный кард десятилетия — UFC 300. Да, это многим не понравилось, но Алекса туда поставили и он не подвёл, а ещё сорвал большой куш — эффектно защитил пояс и, по сообщениям ряда источников, заработал больше любого другого бойца на том турнире.

Уже тогда Перейра заявлял, что готов сотворить историю и возглавить следующий номерной турнир в Рио-де-Жанейро, который проходил через три недели после юбилейного ивента. Этого сделать не удалось, так как у Алекса были сломаны два пальца на ноге, но сейчас, спустя два месяца, Поатан готов вернуться и рискнуть статусом чемпиона.

Перейра — боец того типа, которых очень любят в промоушене. Например, есть Кевин Холланд, который также готов вписаться в любую авантюру на коротком уведомлении и спасти бой или целый турнир. Так вот его гонорары побольше, чем у некоторых чемпионов. Но Холланд, по сути, гейткипер и не стесняется этого статуса, а Алекс Перейра — это версия 2.0. Человек, у которого есть не только желание постоянно биться и зарабатывать, но ещё и титульные амбиции, которые он вполне удовлетворяет.

Да, можно критиковать Алекса. У него нет борьбы, хотя он постоянно утверждает, что просто ею не пользуется, нет какой-то филигранной техники. Многие действительно классные ударники отмечают, что Перейра — нескладный боец со странной техникой, но у него есть козырь, на который тяжело найти ответ — левый боковой, который тушит свет соперникам, независимо от их класса и набора навыков. Возможно, когда Перейра встретится с топовым борцом вроде Магомеда Анкалаева, он утратит титул.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Но при этом Алекс будет оставаться любимцем болельщиков и промоушена, будет получать большие бои и место в престижных турнирах. А прямо сейчас мы наблюдаем, как он на глазах у всех превращается в легенду. Новый бой Перейры с Иржи Прохазкой — ещё один шаг к столь громкому статусу и практически гарантированное зрелище, которое наверняка понравится фанатам.

А ведь Перейра ещё заговаривал о титульном поединке в тяжёлом весе. За такую лояльность промоушену бразильцу в случае очередной победы вполне могут дать такую возможность, и это тоже будет история — впервые кто-то в UFC попытается стать чемпионом в трёх весовых категориях. Остаётся только наблюдать за этими событиями.