Танк вырубил очередного соперника! Теперь у Дэвиса 30-0 в профессионалах

Большой бокс не ограничивается супертяжёлым весом. В Лас-Вегасе состоялся грандиозный боксёрский вечер, где в главном бою встречались легковесы — Джервонта Дэвис и Фрэнк Мартин. Общий рекорд парней составлял солидные 49-0, но однозначным фаворитом считался Танк. Даже несмотря на многочисленные скандалы и даже тюремные отсидки, Дэвис продолжает считаться суперзвездой бокса, и не зря. С другой стороны, Мартин вполне мог надеяться на длительный простой соперника, ведь Джервонта не дрался больше 14 месяцев.

Поединок, в котором на кону стоял чемпионский пояс по версии WBA, стартовал в достаточно активном темпе. Особенно бодро выглядел Мартин, который настойчиво старался забирать центр ринга. Впрочем, Дэвис не отдавал инициативу вчистую, хотя в первом раунде и выбросил не так много ударов. Джервонта неторопливо раскачивался, постепенно примериваясь к претенденту. Защита Танка была неидеальной: он пропустил несколько болезненных попаданий, но во второй трёхминутке и сам дал Фрэнку прочувствовать силу своего удара.

Зато в третьем раунде Дэвис едва не оказался на грани нокдауна, зевнув удар Мартина с правой. Фаворит в целом выглядел не слишком убедительно и проигрывал на судейских карточках независимых судей. Претендент же демонстрировал убедительный и скоростной бокс, чего Джервонте на первых порах откровенно не хватало. Но, начиная с пятого раунда, Танку всё чаще удавалось ловить оппонента у канатов — и там Мартину приходилось очень непросто. Он пропускал тяжёлые попадания и был вынужден постоянно отступать. Рисунок боя начал меняться в пользу действующего чемпиона.

В седьмом раунде Дэвис начал уже вчистую разбивать претендента, буквально круша защиту Мартина тяжеленными ударами. А в восьмом раунде всё закончилось очень брутально: снова загнав соперника в угол, Танк левым боковым отправил Фрэнка на настил, и было видно — это чистый нокаут, отсчёт рефери не нужен. Досрочная победа Джервонты! Он жёстко уничтожил очередного соперника и остаётся непобеждённым. Это было красиво.