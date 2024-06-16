Карьера Гвоздика — всё? Бенавидес красиво разбил упрямого украинца

В Лас-Вегасе состоялся масштабный турнир по профессиональному боксу. В главном карде вечера зрители увидели поединок за временный пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе между Дэвидом Бенавидесом и претендентом Александром Гвоздиком.

Дэвид Бенавидес – непобеждённый американский боксёр мексиканского происхождения. В профессионалах Дэвид дебютировал в 2013 году и уже в первых поединках доказал свою состоятельность. За первые два года профессиональной карьеры Бенавидес провёл 11 боёв, во всех одержал победы, причём 10 из них – нокаутом. Фактурный американец, рост которого 188 сантиметров, продолжал сносить всех своих соперников, завоёвывал локальные титулы и поднимался в мировых рейтингах. В мае 2017 года он нокаутировал Рохелио Медину и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, а вскоре и вовсе завоевал пояс и даже успел провести его защиту. Но следом Дэвида лишили титула из-за проваленного допинг-теста. Бенавидесу пришлось вновь проводить отборочные поединки, после чего американец вернул себе чемпионский пояс.

После первой же защиты он вновь лишился титула: на этот раз из-за того, что не сумел вписаться в лимит весовой категории. В мае 2022 года Дэвид стал временным чемпионом мира по версии WBC, так как на тот момент в дивизионе уже царил Сауль Альварес, собравший у себя все пояса. Удивительно, но Дэвид сумел два раза защитить временный пояс, что бывает крайне редко, Бенавидес считался главным претендентом на поединок с Канело, но мексиканец предпочитал другие поединки, и никто не мог заставить Альвареса разделить ринг с Дэвидом. Бенавидесу настолько надоело ждать Сауля, что он решил подняться в полутяжёлый вес, где ему также предстоял поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

В соперниках у Дэвида оказался опытный украинский боксёр Александр Гвоздик. В отличие от Бенавидеса, у Александра была большая любительская карьера. Гвоздик принимал участие в двух чемпионатах мира, а в 2012 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне. В 2014 году Гвоздик дебютировал в профессионалах, где уверенно побеждал всех своих соперников. Постепенно уровень оппозиции Гвоздика повышался, но Александр продолжал свою победную серию. В 2018 году он завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе, а следом стал полноценным обладателем титула, победив Адониса Стивенсона. Гвоздик провёл одну защиту пояса, после чего встретился с Артуром Бетербиевым, был нокаутирован в 10-м раунде и потерпел первое поражение на профессиональном ринге. После этого Гвоздик долго не появлялся в ринге, однако в феврале 2023 года Александр неожиданно возобновил карьеру: в течение прошлого года украинец одержал три победы и завоевал право оспорить титул временного чемпиона мира.

На старте поединка Гвоздик неплохо работал с дистанции, демонстрировал хорошую работу на ногах и серийно перебивал американца. Бенавидес же включил давление, через джеб старался сокращать дистанцию и вкладывался в силовые одиночные удары, в том числе и по корпусу. Дэвид определённо делал ставку на свою физическую мощь, но Гвоздик с этими страшными ударами в стартовых раундах справлялся, а с дистанции Александр перебивал своего оппонента.

Не самый высокий темп выбрали боксёры, Дэвид постоянно поддавливал украинца, много работал по корпусу — к концу третьего раунда счёт по ударам по корпусу был 30-4 в пользу Бенавидеса. Постепенно Дэвид всё больше наращивал прессинг, больше заставлял Александра отступать, и украинцу тяжело было сдерживать соперника на дистанции. В концовке четвёртого раунда Дэвид сумел потрясти Гвоздика, украинцу пришлось перекрываться у канатов, после чего на него сыграл гонг. Но это был первый тревожный звоночек для Александра.

Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик Фото: Steve Marcus/Getty Images

После близких стартовых раундов Бенавидес полностью завладел преимуществом, оказывал постоянное давление, перебивал Гвоздика по количеству ударов. Причём Дэвид вкладывался в каждый удар, в то время как украинец лишь обозначал ответные атаки и в основном действовал джебом. Моментами Александр пытался взрываться сериями, но Бенавидеса это нисколько не смущало: он продолжал напирать на украинца.

Надо отметить, что Гвоздик много бил по блоку и воздуху, в то время, как Бенавидес свои удары до цели доносил: к седьмому раунду преимущество Дэвида по количеству донесённых ударов было двукратным. Владел инициативой Дэвид и во второй половине поединка, продолжал оказывать давление. Да, Александр хорошо двигался, хорошо держал удары соперника, но для победы этого было мало. В моментах Дэвид брал паузу и давал Гвоздику работать первым номером, но при этом Бенавидес включался в концовках раундов, забирал эпизоды. В заключительных раундах темп поединка снизился, что было на руку Александру, Дэвид уже не так активно прессинговал, но по-прежнему эффективнее работал именно американец.

В 11-м раунде Бенавидес вновь включился, много бил по корпусу, работал сериями, и Гвоздику приходилось непросто. В одном из эпизодов Дэвид достал Александра левым крюком, украинца повело, но при этом он остался на ногах. В заключительном раунде каждый из боксёров хотел забрать концовку, но сил уже было не так много.

Поединок прошёл всю дистанцию. Дэвид Бенавидес забрал победу единогласным решением судей и провёл уверенный поединок. 116-112, 117-111, 119-109 — именно такой счёт был на судейских карточках. Теперь американец является временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе, и он — главный претендент на поединок с российскими чемпионами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.