Чимаева рано списывать. Борз может вернуться и повторить путь Хабиба

Несколько дней назад предстоящий турнир UFC в Саудовской Аравии пережил потрясение — один из хедлайнеров ивента Хамзат Чимаев вынужденно снялся с поединка против Роберта Уиттакера.

Со всех сторон обидная отмена — хотелось наконец увидеть Борза на дистанции в пять раундов и в поединке с действительно топовым средневесом, который в состоянии предложить свои козыри в ответ на ультраагрессивный стиль Чимаева. Однако здоровье может подвести кого угодно и когда угодно. Правда, нет никакой определённости по поводу того, что именно стало причиной снятия Хамзата. Сам он пока отмалчивается, а его менеджер довольно расплывчато сказал о постоянной болезни, которая по ходу лагеря постоянно возвращалась. Дана Уайт просто сказал, что боец очень болен.

Конкретики хотелось бы ещё и потому, что в своё время у Чимаева уже были довольно серьёзные проблемы со здоровьем. Через некоторое время после дебюта в UFC уроженец Чечни подхватил коронавирус, который очень тяжело перенёс. Ситуация была настолько плохой, что Хамзат думал, что у него рак, говорил о смерти и успел даже объявить о завершении карьеры. В итоге Борз вернулся, но потерял часть себя.

Три первых боя в UFC Чимаев провёл за 65 дней. Тогда болельщики шутили после недельного отсутствия бойца: «Почему Хамзат так долго простаивает?». А вот дальше чеченец провёл всего четыре боя за четыре года. Это начало раздражать болельщиков в первую очередь из-за того, что такой график выступлений не соответствовал громким заявлениям Чимаева. Начались разговоры, что если Хамзат и возьмёт пояса в трёх весовых категориях, как он заявлял, то только в социальных сетях.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Однако сейчас Чимаеву всего 30 лет. У него достаточно времени, чтобы перезагрузить карьеру и вернуться в дело. В лице Хабиба Нурмагомедова мы когда-то получили доказательство, что можно вернуться на топ-уровень и после ряда травм с долгим простоем. В апреле 2014 года Орёл отбился с Рафаэлем дос Аньосом, а уже через несколько месяцев порвал крестообразные связки. Дальше было очень долгое и мучительное восстановление, после которого последовали ещё несколько неприятных травм. В 2015 году Хабиб сломал ребро и снова выбыл.

В итоге возвращение Нурмагомедова в октагон состоялось ровно спустя два года после той самой победы над дос Аньосом. И будущий чемпион получал немало критики за долгое отсутствие, после которого он по-прежнему говорил о титульных амбициях. Ещё через два года Хабиб стал чемпионом UFC.

У Чимаева есть шансы повторить этот путь. Самое важное — не спешить. Очень часто спарринг-партнёры Хамзата или просто его друзья говорят, как много он тренируется. Перетренированность — это очень плохо, порой даже хуже, чем если бы боец не тренировался совсем. Нужна пауза, в ходе которой Чимаев решит проблемы со здоровьем и пересмотрит подход к подготовке.

Конечно, ещё осложняет ситуацию тот факт, что у Хамзата нет американской визы, и это бьёт по его перспективам — по сути, Борзу закрыт вход на 70% всех турниров UFC за год. Промоушен решает эту проблему за счёт увеличения количества турниров на Востоке, так что дорога к титулу у Чимаева есть. Даже сейчас, в нынешнем положении, действующий чемпион среднего веса Дрикус дю Плесси был заинтересован в поединке с Хамзатом — все понимают, что так или иначе это большая звезда с медийной точки зрения.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

После срыва боя с Уиттакером Чимаев всё ещё в шаге от титульного боя — ему просто нужен бой с кем-то из топ-5 рейтинга. Желающих будет достаточно, и тогда Хамзат вернётся и попробует перезапустить свой титульный забег. В идеале делать это с меньшим количеством вызовов в социальных сетях.