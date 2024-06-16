Новая угроза для россиян. Чем Бенавидес опасен для Бетербиева и Бивола

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе Дэвид Бенавидес, о котором в последнее время говорят всё чаще, дебютировал в полутяжёлой весовой категории. Соперником американца мексиканского происхождения стал экс-чемпион мира в этом дивизионе — Александр Гвоздик.

В итоге победу единогласным решением судей праздновал Бенавидес, который стал временным чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBC, и теперь о нём точно можно открыто говорить как об одной из главных угроз в категории до 79,4 кг. Почему это важно? Потому что все четыре основных пояса в этом дивизионе принадлежат российским боксёрам — Дмитрию Биволу и Артуру Бетербиеву. Им сначала нужно выявить абсолютного чемпиона мира в очном поединке, а уже затем кто-то из них встретится с Бенавидесом.

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов ещё до победы Дэвида над Гвоздиком отмечал уровень этого бойца: «Бенавидеса, если разобраться, в этой весовой категории можно поставить в один ряд с Биволом и Бетербиевым. По достижениям он им уступает, конечно, но с точки зрения бокса он будет конкурентоспособен. Бенавидес действительно угроза для Бивола и Бетербиева. Это серьёзный оппонент. Скажем так, он наиболее конкурентоспособен с ними».

Дебют Бенавидеса в полутяжах показал, что этот боксёр действительно может быть опасным для россиян. В первую очередь потому, что готов биться на равных и с тяжело бьющими панчерами вроде Бетербиева, и с игровиками, как Бивол. Гвоздик в поединке с Дэвидом пробовал работать по-разному, но каждый раз неудачно. Бо́льшую часть боя Бенавидес эффективно резал углы, загонял Гвоздика к канатам и отлично работал по корпусу соперника. Это при том, что Александр показывал довольно хороший футворк и работу в защите, то есть максимально старался избегать опасных ситуаций. По ходу поединка Бенавидес успел показать, что и в разменах в ближнем бою он готов потягаться. У Дэвида хорошая скорость, удары быстрые, разнообразные и хлёсткие. Это действительно хороший набор навыков, и это несёт определённую угрозу, особенно если мы сравниваем с последними соперниками Бивола и Бетербиева.

Дэвид Бенавидес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Минус, который проявился в поединке с Гвоздиком — Бенавидес ближе к концовке начал ощутимо проседать. Сначала перешёл на работу вторым номером, стал реже вкладываться в удары, потом и вовсе начал отдавать эпизод за эпизодом, а следом и раунды. Очень плохой сигнал для Дэвида, который не испытывал подобных проблем во втором среднем весе. Если это не единичный случай для версии Бенавидеса из полутяжёлого веса и ему предстоит встретиться с Биволом, то Дмитрий способен его банально передышать и за счёт этого победить. Надо ещё сказать, что когда-то эти парни спарринговали вместе, так что удивить тут кого-то будет сложно. С другой стороны, Бенавидесу удобно работать первым номером, а Бивол позволяет это делать.

С Бетербиевым сложнее. Бенавидес не смог вырубить Гвоздика, хотя, откровенно говоря, от него этого ждали. А Артура, судя по всему, по-другому остановить не выйдет — либо ты сможешь его финишировать каким-то образом, либо он добирается до тебя и ломает. Сценарий кажется вполне вероятным. Кроме того, бой Бенавидеса с Гвоздиком показал, что работа вторым номером не самая сильная сторона Дэвида. Да, Бетербиев ещё старше Гвоздика, но при этом он грамотно распределяет силы на дистанцию, берёт паузы там, где надо, и в целом трудовая дисциплина помогла ему сохранить спортивное долголетие. Дэвид серьёзно уступает ему и в опыте, но точно покажет приличный уровень конкуренции.

Ещё один важный нюанс — Дэвид по-прежнему сохраняет за собой временный титул WBC во втором среднем весе. Там он вполне может переждать все разборки Бивола и Бетербиева между собой (у них есть пункт о реванше) и даже попытается урвать вожделённый бой с Саулем Альваресом. А уже потом — с новым опытом вернуться. Пока Бенавидес намерен держаться в двух дивизионах, но это может сыграть как в плюс, так и в минус. С одной стороны, он привыкнет к габаритам других соперников, с другой — прыжки по категориям ещё ни одному организму пользы не приносили.

И если Дэвид всё же сосредоточится на полутяжёлом дивизионе, то мы получим несколько ярких поединков с его участием. В том числе и чемпионских, где Бенавидес попытается навязать конкуренцию Биволу и Бетербиеву.