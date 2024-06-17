«Ничего о нём не слышал». Алискеров был тёмной лошадкой, а теперь рвётся к титулу

22 июня в Саудовской Аравии пройдёт турнир UFC, главным событием которого станет поединок в среднем весе между экс-чемпионом Робертом Уиттакером и российским бойцом Икрамом Алискеровым.

Изначально возглавить этот турнир должен был бой Уиттакера с Хамзатом Чимаевым, но за 10 дней до ивента Борз был вынужден сняться из-за болезни, и руководство UFC экстренно подготовило замену. Разумеется, с точки зрения вывески кард немного потерял — у Алискерова всего два боя под эгидой промоушена, он не входит в рейтинги и вообще является некой тёмной лошадкой. UFC давно пытается продвинуть этого бойца, устраивает ему потенциальные бои с топами, но каждый раз что-то мешало, теперь ситуация кардинально меняется.

Совсем недавно Алискеров был одним из самых невезучих бойцов UFC:

Алискеров на прошлой неделе должен был биться с бразильцем Антонио Троколи, который, в свою очередь, тоже спасал поединок и выходил на замену. В итоге Икрама выдернули в главное событие саудовского турнира, чему, например, Дана Уайт был очень рад: «Это была интересная ситуация, поскольку нам пришлось искать замену в главном поединке турнира в Саудовской Аравии, который состоится уже на следующей неделе. Но нам удалось найти замену в лице Икрама Алискерова, у которого рекорд 15-1 и который в последний раз проигрывал Хамзату Чимаеву. Все в дивизионе отказались драться с ним, за исключением Роберта Уиттакера. Я очень доволен заменой в лице Икрама».

Алискеров — в идеальной позиции. Россиянин не рискует абсолютно ничем, но при этом награда очень высокая. Уиттакер — третий номер рейтинга, это большое имя. В случае победы Икрам заслуженно окажется в топ-5 и станет одним из претендентов на титул чемпиона. Плюс он спасает очень важный кард — Саудовская Аравия неплохо платит промоушену. Эльдар Эльдаров, который будет в углу Алискерова, уже косвенно подтвердил, что боец может сорвать куш: «Дана Уайт сказал: «Спасибо, что согласился на такой тяжёлый бой — если ты победишь, это изменит твою жизнь, я это обещаю». Они пообещали заботиться о нём после этого боя, если он победит».

Дана Уайт Фото: Getty Images

Стоит похвалить и Уиттакера. Он принимает бой, который ровным счётом ничего ему не принесёт: «На поединок с Хамзатом у меня был довольно жёсткий геймплан, поскольку он уникальный боец, однако Икрам представляет иную угрозу. До этого момента я вообще ничего не слышал о нём. Иногда в жизни просто приходится принимать некоторые вещи. Мы посмотрели некоторые его выступления, однако их не так много.

Я даже не думал о том, чтобы не драться. Я прилетел сюда и понимаю, что дерусь в главном событии мероприятия, а это сопряжено с определённым уровнем ответственности. Это то, как я зарабатываю себе на жизнь, и я снимаю шляпу перед Икрамом за то, что он принял бой, и перед UFC за то, что они его организовали — я с нетерпением жду возможности устроить шоу. Имён было не так много, и никто не согласился, потому что это было короткое уведомление. Я понимаю уровень опасности, которую представляет Икрам. Он принял бой в последний момент, должен был драться в выходные, а значит, хорошо готов — ему нечего терять, он может только приобрести, и у него опасный набор навыков».

Котировки на Алискерова и Уиттакера примерно равные, хотя изначально австралиец был фаворитом. То есть шансы Икраму оставляют весьма неплохие, даже несмотря на все сопутствующие нюансы. У него действительно очень хороший набор навыков. В UFC он дважды побеждал нокаутами в первых раундах, но ещё не раскрыл всего своего потенциала и не продемонстрировал весь арсенал. Алискеров — выходец из самбо, он отлично себя чувствует и в партере, что может стать дополнительным козырем в бою с Уиттакером.

А ещё у него есть интересная история с Хамзатом Чимаевым. Икрам когда-то ему проиграл, и это по сей день остаётся единственным поражением россиянина в профессиональной карьере. Наверняка в UFC думали о потенциальном реванше, но сейчас Алискеров может обойти Чимаева в титульной гонке. Когда-то Нейт Диаз ярко обратился к Макгрегору: «Конор, ты забрал всё то, над чем я работал». Сейчас Икрам может забрать у Чимаева всё, над чем он работал, и на это потребовалось чуть больше года.

Честно говоря, даже в случае поражения Икрам, скорее всего, будет в фаворитах у руководства. Возможно, в случае конкурентного поединка он даже окажется в рейтинге, и абсолютно точно, что следующим его соперником при любом раскладе станет боец из топа. Однако это всё же не тот вариант, который хочется изучать. Больше интересует резкий взлёт Алискерова, и кто знает, возможно, эта тёмная лошадка очень быстро вырастет в нового чемпиона UFC.