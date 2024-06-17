Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Усик — Тайсон Фьюри: результат первого боя, кто победил, реванш, дата и время, подготовка, второй поединок

«Усик слишком хорош для Фьюри». Есть ли в реванше смысл?
Сергей Сорокин
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Будет ли реванш?
Аудио-версия:
Комментарии
Эксперты считают, что Тайсон не сможет вернуться на пик, а лишь похоронит карьеру.

18 мая в Эр-Рияде состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном поединке вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри, которые рубились за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Сам бой получился довольно драматичным. Сначала казалось, что Цыганский король спокойно доведёт дело до уверенной победы. Но затем Усик полностью перевернул ситуацию, едва не финишировал британца. Сразу после этого Фьюри потребовал незамедлительный реванш. Но многие эксперты в один голос говорят, что Тайсону даже не стоит пробовать вновь выходить в ринг с Александром.

Цыганский король пока не собирается готовиться к реваншу:
Поражение от Усика вернуло Фьюри в «тёмные времена»? Тайсон снова уступает алкоголю
Поражение от Усика вернуло Фьюри в «тёмные времена»? Тайсон снова уступает алкоголю

По Фьюри буквально катком прошёлся бывший чемпион мира и член Зала славы Барри Макгиган. Он выразил уверенность, что время Тайсона, к сожалению, уже миновало. Основная претензия к Цыганскому королю заключается в том, что на протяжении всей карьеры вёлся образ жизни, далёкий от спортивного. А последние поединки демонстрируют, что с подготовкой к новым вызовам у Фьюри далеко не всё гладко.

Барри Макгиган
Барри Макгиган
бывший чемпион мира и член Зала славы

«Усик слишком хорош для него. Тайсона едва не остановили. Не думаю, что в следующий раз он сделает что-то лучше. Фьюри — отличный боец для спорта, он много говорит, у него большая медийность. Но я думаю, что его время как спортсмена ушло… Вероятно, из-за того, что он никогда не жил жизнью спортсмена. Хотя я не могу быть прав, но он не такой, как Усик. Усик становился абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, он дважды убедительно побил Джошуа, а затем побил Фьюри. Я просто считаю, что следующий бой будет копией первого».

Конечно, второй поединок с Усиком – логичный вариант. Но сможет ли сам Тайсон подойти к нему в оптимальном состоянии? Большой вопрос. Второе болезненное поражение, ко всему прочему, может обойтись британцу слишком дорого. Цыганский король никогда не отличался ментальной устойчивостью. И многие считают, что если Фьюри проиграет дважды подряд, то может окончательно покинуть профессиональный спорт. Говоря откровенно, такая ситуация вполне возможна.

«Осознание того, что произошло, будет медленно приходить к Тайсону Фьюри. Я не верю, что он опять подерётся с Александром Усиком. Либо уйдёт Фьюри, либо уйдёт Усик или перейдёт в первый тяжёлый вес. Думаю, Фьюри завершит карьеру из-за поражения, он не справится с ним», — сказал в интервью YouTube-каналу SecondsOut бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Джонни Нельсон.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Фьюри несколько раз уже был близок к завершению карьеры. Казалось, что он уже не сможет вернуться на былой уровень. Но Цыганский король неизменно перезагружался и удивлял всех. Однако теперь ситуация совсем иная. Сейчас Тайсону 35 лет, а к моменту реванша и вовсе исполнится 36. Кроме того, британец не раз признавался, что уже насытился титулами и победами, не гонится за поясами. А главной мотивацией были финансы. Но складывается ощущение, что и денег Фьюри заработал достаточно, чтобы вообще об этом не переживать.

Битва тяжеловесов оказалась в «световых годах» от рекордных показателей:
Исторический боксёрский бой не перебил даже UFC. Усик и Фьюри плохо продавали поединок?
Исторический боксёрский бой не перебил даже UFC. Усик и Фьюри плохо продавали поединок?

Складывается ощущение, что для Тайсона Фьюри реванш может стать началом конца. Но есть ощущение, что финансовая составляющая перевесит всё остальное. Слишком уж дорогим обещает получиться реванш. В Саудовской Аравии не скупятся на гонорары. А лучших тяжеловесов планеты могут попросту озолотить.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android