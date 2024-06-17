«Усик слишком хорош для Фьюри». Есть ли в реванше смысл?

18 мая в Эр-Рияде состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном поединке вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри, которые рубились за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Сам бой получился довольно драматичным. Сначала казалось, что Цыганский король спокойно доведёт дело до уверенной победы. Но затем Усик полностью перевернул ситуацию, едва не финишировал британца. Сразу после этого Фьюри потребовал незамедлительный реванш. Но многие эксперты в один голос говорят, что Тайсону даже не стоит пробовать вновь выходить в ринг с Александром.

По Фьюри буквально катком прошёлся бывший чемпион мира и член Зала славы Барри Макгиган. Он выразил уверенность, что время Тайсона, к сожалению, уже миновало. Основная претензия к Цыганскому королю заключается в том, что на протяжении всей карьеры вёлся образ жизни, далёкий от спортивного. А последние поединки демонстрируют, что с подготовкой к новым вызовам у Фьюри далеко не всё гладко.

Барри Макгиган бывший чемпион мира и член Зала славы «Усик слишком хорош для него. Тайсона едва не остановили. Не думаю, что в следующий раз он сделает что-то лучше. Фьюри — отличный боец для спорта, он много говорит, у него большая медийность. Но я думаю, что его время как спортсмена ушло… Вероятно, из-за того, что он никогда не жил жизнью спортсмена. Хотя я не могу быть прав, но он не такой, как Усик. Усик становился абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, он дважды убедительно побил Джошуа, а затем побил Фьюри. Я просто считаю, что следующий бой будет копией первого».



Конечно, второй поединок с Усиком – логичный вариант. Но сможет ли сам Тайсон подойти к нему в оптимальном состоянии? Большой вопрос. Второе болезненное поражение, ко всему прочему, может обойтись британцу слишком дорого. Цыганский король никогда не отличался ментальной устойчивостью. И многие считают, что если Фьюри проиграет дважды подряд, то может окончательно покинуть профессиональный спорт. Говоря откровенно, такая ситуация вполне возможна.

«Осознание того, что произошло, будет медленно приходить к Тайсону Фьюри. Я не верю, что он опять подерётся с Александром Усиком. Либо уйдёт Фьюри, либо уйдёт Усик или перейдёт в первый тяжёлый вес. Думаю, Фьюри завершит карьеру из-за поражения, он не справится с ним», — сказал в интервью YouTube-каналу SecondsOut бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Джонни Нельсон.

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Фьюри несколько раз уже был близок к завершению карьеры. Казалось, что он уже не сможет вернуться на былой уровень. Но Цыганский король неизменно перезагружался и удивлял всех. Однако теперь ситуация совсем иная. Сейчас Тайсону 35 лет, а к моменту реванша и вовсе исполнится 36. Кроме того, британец не раз признавался, что уже насытился титулами и победами, не гонится за поясами. А главной мотивацией были финансы. Но складывается ощущение, что и денег Фьюри заработал достаточно, чтобы вообще об этом не переживать.

Складывается ощущение, что для Тайсона Фьюри реванш может стать началом конца. Но есть ощущение, что финансовая составляющая перевесит всё остальное. Слишком уж дорогим обещает получиться реванш. В Саудовской Аравии не скупятся на гонорары. А лучших тяжеловесов планеты могут попросту озолотить.