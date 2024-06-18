Павлович переоценён? Почему бой с Волковым станет ключевым для россиянина

22 июня пройдёт исторический турнир UFC. Впервые в истории промоушен приезжает с ивентом в Саудовскую Аравию. Кард под это дело собрали отличный, а в соглавном событии вечера выступят два топовых тяжеловеса из России — Сергей Павлович и Александр Волков.

Бойцы подходят к этому поединку буквально с разных полюсов. Волков на серии побед, и для него это шанс подняться в топ-3 рейтинга и, соответственно, стать претендентом на титул. Павлович, напротив, идёт после поражения за временный пояс и теперь вынужден дать шанс тому, кто находится пониже.

Что интересно, свои последние поражения россияне потерпели от Тома Аспиналла. Волков уступил британцу ещё два года назад на турнире в Англии. А вот встреча Павловича с Аспиналлом более свежа в памяти. Том согласился на поединок на коротком уведомлении в Нью-Йорке и не просто завоевал временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, но и очень ощутимо ударил по амбициям Павловича, отправив россиянина в нокаут за минуту.

Поражение от Аспиналла не только отбросило Павловича от титульной гонки, но и заставило многих болельщиков задуматься — не переоценили ли Сергея? Главная претензия к бывшему десантнику — мы практически ничего не знаем о его навыках. Да, есть нокаутирующий удар, которым Павлович пугает дивизион, но во всём остальном Сергея остаётся загадкой. Это, безусловно, не его проблема, он выходит и заканчивает свои поединки победой в большинстве случаев.

Однако при этом хочется понять, что будет делать Павлович, например, с Жаилтоном Алмейдой, который, как показала практика, способен перевести на канвас практически любого тяжеловеса. Бразилец бьётся крайне вязко, буквально прилипает к соперникам, а мы не знаем, насколько у Сергея хорошая защита от переводов. Кёртис Блэйдс, который мог дать некоторые ответы, зачем-то решил поиграть в ударника с Павловичем и поплатился.

Сергей Павлович Фото: Getty Images

Другой вопрос — кардио. В какой-то момент у Павловича точно будет поединок, который зайдёт и во второй, и в третий раунд. Сможет ли Сергей нормально дышать, не замедлятся ли его удары, не потеряет ли он в мощи ко второй пятиминутке? Пока эти вопросы без ответов. А ещё смущает отсутствие запасного геймплана. Мощнейшая серия нокаутов в первых раундах сыграла злую шутку с российским бойцом. Он просто поверил в собственную неуязвимость, и об этом говорил тренер Артём Левин: «Это проблема панчеров: когда они идут на таком винстрике, победной линии, они начинают верить в один удар. То есть «сейчас мне главное его донести». И забывают про другие аспекты боя. Я считаю, что в свое время и у Емельяненко была такая проблема, когда Фёдор поверил в свой удар».

Волков в этом плане станет отличной проверкой для Павловича. Александр очень высокий боец, к нему тяжело подобраться, если он не будет застаиваться. И если Сергей не подберёт ключи, а будет пытаться просто уронить Волкова, то это может стать большой проблемой. Драго способен спокойно «велосипедить» в опасных моментах и разбирать с дистанции. К тому же мы точно знаем, что в партере у Волкова хватает навыков даже для того, чтобы провести редчайший приём Иезекииля.

Если Павлович не справится с Волковым, то, к сожалению, можно будет констатировать, что это отличный панчер со зрелищными поединками, но до титула он не доберётся хотя бы в силу наличия более хитрых и разнообразных соперников. Пока Сергей выглядит для многих довольно однобоким бойцом, улучшенной версией Деррика Льюиса. В Саудовской Аравии будет шанс доказать, что это не так и Павлович действительно заслуженно входит в топ-3 своего веса.