Один соперник до величия. Танку Дэвису нужно пройти испытание Ломаченко

В прошлые выходные одна из самых ярких звёзд мирового бокса Джервонта Дэвис эффектно разобрал крепкого Фрэнка Мартина и довёл профессиональный рекорд до красивых 30-0, а заодно защитил титул чемпиона мира WBA в лёгком весе.

Всё это отлично, и Дэвис не случайно считается суперзвездой. Но есть к нему некоторые вопросы. Во-первых, это пункт о регидратации, который напрямую ограничивает соперников Джервонты в восстановлении веса. Часто боксёра критикуют именно за эти условия. Второй вопрос в том, что Дэвис совершенно не стремится к унификации и не ищет объединительных поединков с другими чемпионами из своего дивизиона. Были разговоры о тех или иных боях, но дальше дело не продвигалось.

Сейчас, похоже, ситуация начала меняться, и выбор Джервонты крайне интересный — действующий чемпион IBF Василий Ломаченко. У них никогда не было полноценного конфликта, они практически нигде не пересекались, но при этом периодически в сторону Дэвиса шли некоторые колкости. Впервые о возможном поединке Ломаченко заговорил семь лет назад, но его вызов проигнорировали. Спустя год уже Василий отказывал американцу: «Мне это неинтересно, потому что зачем мне это? Ради денег? Знаете, я могу подраться с ним бесплатно… Почему он не мог встретиться со мной, когда я был в первом лёгком? Почему, когда я был чемпионом в первом лёгком, чемпионом WBO, у него был титул IBF, почему он тогда не мог встретиться со мной? Теперь я поднимаюсь в лёгкий вес, и он хочет драться со мной? И я читал, что он хочет бой на PPV. О чём он говорит? Он никогда не боксировал в главном бою вечера. О каком PPV он говорит? Вы меня знаете. Я никогда и никого не боялся. Я хочу выступать в лёгком весе. Он может подняться в лёгкий вес, завоевать титул, и после этого я встречусь с ним».

Ещё через три года Ломаченко снова уколол Джервонту после того, как Дэвис одержал победу над Исааком Крусом: «По итогам этого поединка мы увидели много проблем. Я не знаю, в каком раунде у него возникла проблема с рукой, но дело не только в твоих боксёрских навыках. Что там по поводу защиты? Он пропустил много ударов. Даже если у тебя есть проблемы с рукой, ты можешь защищаться. Теперь я понимаю, почему его промоутер Флойд Мейвезер не хочет устроить ему поединок с другими топовыми бойцами. Конечно же, я не считаю Дэвиса великим бойцом. Он не является таковым. Как он может быть великим, если не дерётся с топовыми боксёрами в нашем весе?»

Василий Ломаченко Фото: Getty Images

Возможно, уже к концу года мы получим этот поединок и, пожалуй, это противостояние со всех сторон выглядит интереснее, чем потенциальный бой Джервонты или Ломаченко со Стивенсоном. Шакур уже давно вызывает то одного, то другого, но его игнорируют и не особо стремятся к поединку с ним. Дэвис — Ломаченко гораздо более крупный бой для любой аудитории и по деньгам, и по вывеске, и даже со спортивной точки это очень интересно. Жёсткий панчер Джервонта, который срубает соперников, и топовый игровик Ломаченко, который умеет разбирать оппонентов любого уровня.

Ещё до поединка Дэвиса с Мартином промоутер Боб Арум заявлял, что дальше будет Ломаченко. А после боя вновь сказал, что Василий готов к объединительному бою: «Джервонта хороший такой, сильный пацан. Отличный панчер. И обратите внимание на то, что дрался он не с мальчиком для битья. Мы готовы договариваться об унификации. Ломаченко готов. Сперва нужно встретиться и всё обсудить. Уже после этого станет понятно, насколько это реально сделать. Скажу только, что Ломаченко хотел бы провести бой с Дэвисом. Почему Джервонта, а не Шакур Стивенсон? Потому что у Дэвиса намного выше кассовые сборы. Бой с ним принесёт намного больше денег, чем бой с Шакуром».

Тренер Дэвиса Келвин Форд поддерживает такую идею: «Это отличный бой. Нужно только, чтобы промоутеры обо всём договорились, и тогда он случится. Я думаю, это крутой поединок для мира».

Джервонта не бросал конкретных вызовов, но зато на пресс-конференции получил пачку вопросов о будущих оппонентах: Стивенсон, Ломаченко, Райан Гарсия. Приличный список, любой бой будет ярким, всем Дэвис обещает «надрать задницу». И кажется, что с Ломаченко осуществить задумку будет сложнее всего. Именно поэтому такой поединок будет интересен всем.

В последнее время Саудовская Аравия взяла курс на то, чтобы сводить лучших с лучшими, и это оказывает положительный эффект на весь бокс. Поединок Дэвиса и Ломаченко за два титула шикарно вписывается в эту концепцию. Для Джервонты это станет тем самым важным шагом к абсолютному величию.