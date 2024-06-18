«Это изменит твою жизнь, я обещаю». Дана Уайт превратит россиянина в суперзвезду UFC?

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории страны турнир UFC. Возглавить его должны были топовые средневесы Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Однако незадолго до турнира Борз был госпитализирован и снялся с поединка, поставив исторический для лиги турнир на грань провала.

Спасать организацию вызвался другой российский средневес Икрам Алискеров – именно он заменит Хамзата Чимаева в главном поединке турнира. Икрам должен был выступить на прошедшем в выходные турнире UFC против дебютанта лиги Антонио Троколи. Алискерову фантастически не везло: каждый раз, когда ему доставался соперник из топ-15 и появлялся шанс попасть в рейтинг, бои по той или иной причине срывались, и Алискеров так и оставался вне рейтинга, несмотря на солидный рекорд 15-1 и серию из семи побед, шесть из которых — досрочные.

И вот судьба наконец-то улыбнулась Икраму. Ему выпал шанс не просто попасть в рейтинг, но и сразу же включиться в титульную гонку: всë-таки Роберт Уиттакер является одним из лучших средневесов организации и занимает третью позицию в рейтинге. Победа над ним сильно поднимет котировки Икрама, об этом сказал и президент UFC Дана Уайт, который остался в восторге от того, что Алискеров согласился на коротком уведомлении спасти турнир.

«Дана Уайт сказал: «Спасибо, что согласился на такой тяжёлый бой – если ты победишь, это изменит твою жизнь, я это обещаю», — в интервью Sport24 рассказал тренер российского бойца Эльдар Эльдаров.

Икрам Алискеров Фото: Cooper Neill/Getty Images

И карьера Алискерова действительно может взлететь на небывалый уровень. Во-первых, российский боец наверняка будет существенно награждён в финансовом плане, всë-таки ситуация сложилась неординарная. Во-вторых, помимо любви и уважения Даны Уайта, что в этом бизнесе значит очень многое, Алискеров получит реальную возможность включиться в борьбу за титул. Поясом сейчас владеет Дрикус дю Плесси, и следующий бой он проведёт с Исраэлем Адесаньей. А вот место следующего претендента остаётся вакантным. Шон Стрикленд, Роберт Уиттакер, Джаред Каннонье, Марвин Веттори — бойцы, которые располагаются в топ-6, но при этом каждый из них уже имел свой титульный шанс. Дивизиону нужна новая кровь, а из свежих бойцов вверху рейтинга располагается только Нассурдин Имавов.

Победа над Уиттакером позволит Алискерову залететь в топ-5 и всерьёз претендовать на пояс. С учётом того, что Дана Уайт теперь является поклонником Икрама, россиянин вполне может стать следующим претендентом. Или, например, организация может назначить претендентский бой между Алискеровым и Имавовым, учитывая, что лига уже пыталась свести этих бойцов. В любом случае перспективы у Алискерова открываются фантастические: ещё недавно он готовился к бою с очередным проходным соперником, а теперь находится в шаге от топ-5.

Икрам Алискеров Фото: Cooper Neill/Getty Images

Безусловно, поединок с Уиттакером будет для Икрама настоящей проверкой. Роберт — легенда UFC, боец, который вызывает только уважение. Даже тот факт, что Уиттакер согласился подраться с парнем, которого даже в рейтинге нет, делает ему большую честь. Для Роберта поединок с Алискеровым также имеет огромное значение, ведь победа над российским проспектом ещё раз утвердит Уиттакера в качестве одного из главных претендентов на титул. Ну а уж если поясом завладеет Адесанья, то трилогии с Робертом не миновать. Поэтому и настрой у Уиттакера на предстоящий поединок запредельный.

«Я не думаю о титуле. Главное – предстоящий бой. Я понимаю, чего ждать от соперника. Он опасен и, возможно, сложнее, чем Хамзат Чимаев. Я сосредоточен на том, чтобы за 25 минут поединка оторвать Икраму голову», – заявил Роберт Уиттакер.