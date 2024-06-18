«Он болеет каждый раз, когда приближается бой». Чимаев из любимца UFC стал проблемой

За 10 дней до первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии стало известно, что ивент пропустит боец, вокруг которого, по сути, собрали весь кард — Хамзат Чимаев. Борз заболел, причём вокруг его снятия с поединка с Робертом Уиттакер ходило множество разных версий, и не было ничего конкретного.

Дана Уайт в анонсе нового поединка между Уиттакером и Икрамом Алискеровым был очень обеспокоен, говорил, что Чимаев «жёстко болеет». Менеджер бойца отметил, что на протяжении всей подготовки Хамзат то попадал в больницу, то выписывался оттуда и не мог полноценно готовиться. Бойцы, которые близки к команде Чимаева, рассказали, что речь идёт об отравлении.

Вроде бы звучит не так страшно, но бойцу, который готовится и гоняет вес, конечно, от этого не легче. Его организм и так подвергается стрессу, а если сверху добавляются ещё какие-то проблемы, то это уже может серьёзно ударить по здоровью. К тому же друзья Хамзата выкладывали фото Чимаева на больничной койке, и выглядело так, будто у Борза действительно что-то очень серьёзное. Даже поползли слухи о завершении карьеры, которые, впрочем, на данный момент опровергаются.

А теперь подробнее о сорванном поединке Чимаева высказался и Дана Уайт, и риторика у главы UFC не самая дружелюбная: «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Сейчас он не тренируется уже 3-5 дней, поэтому мы не могли выпустить его драться. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».

Дана Уайт Фото: Getty Images

Тревожный сигнал для Чимаева и его перспектив. Совсем недавно Уайт был в абсолютном восторге от Хамзата, называл его одной из главных звёзд промоушена даже при том, что по сей день у чеченского бойца не было ни одного титульного поединка. То, что его не могут осмотреть врачи UFC и Дана об этом говорит, тоже плохо. Возможно, у боссов начали закрадываться сомнения относительно Хамзата и истории его болезней.

Подлил масла в огонь и новый любимец UFC Бо Никал, который почти в каждом интервью заявляет о желании биться с Хамзатом: «Этот парень теряет свою ауру. Ему нужно продолжать побеждать, а не заниматься ерундий. Нужно прилагать усилия, чтобы не болеть. Я за этим слежу. Не думаю, что он тренируется слишком много. Думаю, он слишком много веселится. Кто знает? Я слышал кое-что про него и Даррена Тилла. Сумасшедшие истории».

За всю карьеру Хамзата в UFC он провёл семь поединков и шесть раз его поединки срывались. Четырежды из-за Чимаева: трижды это были проблемы со здоровьем, один раз — проваленная весогонка. Есть мнение, что излишняя активность в 2020 году, когда Борз провёл за два месяца три боя, подорвала здоровье бойца. После этого был и ковид, и серьёзные осложнения.

Очевидно, UFC очень не нравится такой расклад. Они сделали ставку на Чимаева, но пока он не в состоянии её оправдать. Более того, он начал превращаться в проблему для организации. Визы в США нет — ставят бои на Восточные турниры, но и с них он теперь снимается. Вероятно, в октябре на номерном турнире в Абу-Даби снова будет анонсирован поединок с участием Хамзата. Например, заинтересованность в таком раскладе уже выразил Пауло Коста. Это хороший, громкий бой и отличная возможность вернуться. В противном случае перспективы Чимаева в UFC станут очень и очень туманными.