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Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер, причины отмены боя, подробности, отравление, болезнь Хамзата Чимаева, Дана Уайт

«Он болеет каждый раз, когда приближается бой». Чимаев из любимца UFC стал проблемой
Яхья Гасанов
Как Чимаев из любимчика UFC превратился в проблему
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Хамзату всё тяжелее устраивать бои.

За 10 дней до первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии стало известно, что ивент пропустит боец, вокруг которого, по сути, собрали весь кард — Хамзат Чимаев. Борз заболел, причём вокруг его снятия с поединка с Робертом Уиттакер ходило множество разных версий, и не было ничего конкретного.

Дана Уайт в анонсе нового поединка между Уиттакером и Икрамом Алискеровым был очень обеспокоен, говорил, что Чимаев «жёстко болеет». Менеджер бойца отметил, что на протяжении всей подготовки Хамзат то попадал в больницу, то выписывался оттуда и не мог полноценно готовиться. Бойцы, которые близки к команде Чимаева, рассказали, что речь идёт об отравлении.

Одновременно с Чимаевым сорвался бой и у Макгрегора:
Тотальный провал UFC. Макгрегор и Чимаев сорвали свои бои
Тотальный провал UFC. Макгрегор и Чимаев сорвали свои бои

Вроде бы звучит не так страшно, но бойцу, который готовится и гоняет вес, конечно, от этого не легче. Его организм и так подвергается стрессу, а если сверху добавляются ещё какие-то проблемы, то это уже может серьёзно ударить по здоровью. К тому же друзья Хамзата выкладывали фото Чимаева на больничной койке, и выглядело так, будто у Борза действительно что-то очень серьёзное. Даже поползли слухи о завершении карьеры, которые, впрочем, на данный момент опровергаются.

А теперь подробнее о сорванном поединке Чимаева высказался и Дана Уайт, и риторика у главы UFC не самая дружелюбная: «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Сейчас он не тренируется уже 3-5 дней, поэтому мы не могли выпустить его драться. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».

Дана Уайт

Дана Уайт

Фото: Getty Images

Тревожный сигнал для Чимаева и его перспектив. Совсем недавно Уайт был в абсолютном восторге от Хамзата, называл его одной из главных звёзд промоушена даже при том, что по сей день у чеченского бойца не было ни одного титульного поединка. То, что его не могут осмотреть врачи UFC и Дана об этом говорит, тоже плохо. Возможно, у боссов начали закрадываться сомнения относительно Хамзата и истории его болезней.

Подлил масла в огонь и новый любимец UFC Бо Никал, который почти в каждом интервью заявляет о желании биться с Хамзатом: «Этот парень теряет свою ауру. Ему нужно продолжать побеждать, а не заниматься ерундий. Нужно прилагать усилия, чтобы не болеть. Я за этим слежу. Не думаю, что он тренируется слишком много. Думаю, он слишком много веселится. Кто знает? Я слышал кое-что про него и Даррена Тилла. Сумасшедшие истории».

За всю карьеру Хамзата в UFC он провёл семь поединков и шесть раз его поединки срывались. Четырежды из-за Чимаева: трижды это были проблемы со здоровьем, один раз — проваленная весогонка. Есть мнение, что излишняя активность в 2020 году, когда Борз провёл за два месяца три боя, подорвала здоровье бойца. После этого был и ковид, и серьёзные осложнения.

Очевидно, UFC очень не нравится такой расклад. Они сделали ставку на Чимаева, но пока он не в состоянии её оправдать. Более того, он начал превращаться в проблему для организации. Визы в США нет — ставят бои на Восточные турниры, но и с них он теперь снимается. Вероятно, в октябре на номерном турнире в Абу-Даби снова будет анонсирован поединок с участием Хамзата. Например, заинтересованность в таком раскладе уже выразил Пауло Коста. Это хороший, громкий бой и отличная возможность вернуться. В противном случае перспективы Чимаева в UFC станут очень и очень туманными.

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