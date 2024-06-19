«У Макгрегора нет травмы». Конора настигли старые проблемы?

В ночь с 29 на 30 июня состоится интереснейший турнир UFC 303. Изначально его главным событием должно было стать противостояние Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Но болельщикам приходится окончательно смириться с тем, что соперники пока не готовы выйти в клетку. Поединок сорвался, поскольку ирландец получил травму и был вынужден сняться. Правда, это официальная версия, которой придерживается команда бойца, а также организация. Но эксперты выражают недоверие, поскольку Конор слишком долго обещал вернуться, но постоянно событие переносилось. И сейчас многое указывает на то, что Макгрегора настигли старые проблемы.

Очень любопытную позицию высказал бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен. Он отметил, что ирландец снялся далеко не из-за травмы: «У Макгрегора нет травмы. Я не знаю, делаем ли мы шоу или должны подыгрывать. Конор Макгрегор не травмирован, и это очень сложная ситуация, так как люди, которые говорят за него, не хотят ничего скрывать, но правда всегда выходит наружу. Это немного сложная ситуация. Я разочарован. Я не хочу усложнять жизнь Конору, и я за то, что здоровье превыше всего, но он знает об этом больше года. Они должны были драться в июне прошлого года. Какая невероятная ирония в том, что обе стороны имеют огромный интерес к алкоголю, а одна находится в центре реабилитации».

Все помнят, что Конор действительно злоупотреблял алкоголем на протяжении длительного времени. А многие напрямую связывают ужасный кризис Конора именно с его пагубными привычками. Поэтому слова Соннена вполне могут быть правдой. Слишком уж странными выглядят совпадения, которые вновь начинают происходить прямо перед потенциальным возвращением. Сначала отмена пресс-конференции, после которой Конор продолжал утверждать, что обязательно выйдет в клетку и поединок проведёт. Затем окончательное признание в полученной травме и отказ от боя. Верить словам Макгрегора становится всё сложнее.

Любопытно, что теперь в потенциальное возвращение Ноториуса перестал верить даже босс UFC Дана Уайт, который раньше постоянно говорил, что оно неизбежно. Но постоянные выходки ирландца, видимо, даже ему дали понять, что ждать Конора в клетке больше не стоит. Возможно, Макгрегор ещё раз попробует свои силы в боксе, чтобы заработать большие деньги и лишний раз озолотиться. Но в смешанных единоборствах на высоком уровне Ноториус вряд ли выступит.

Дана Уайт президент UFC «В июле Конору исполнится 36 лет. У него полно денег, и такие парни, как он и Джон Джонс — кто знает, что будет? Может быть, Джон Джонс будет снова драться, а может быть, нет. Может быть, Конор Макгрегор будет снова драться, а может быть, нет. С парнями, которые достигают определённого уровня, никогда не знаешь, увидишь ли ты их снова».

Похоже, старые проблемы действительно захлёстывают Конора. Он стал эталонным бойцом, но поражение от Хабиба полностью начало разрушать его карьеру. Вторым ключевым моментом стал уход Нурмагомедова из спорта. После этого ирландец окончательно потерял мотивацию. И найти утешение, видимо, смог лишь в алкоголе. Именно по этой причине все последующие поединки были такими спорными. Жаль, что карьера Конора заканчивается именно таким образом. Но слова Соннена и Уайта пока намекают на то, что в октагоне Макгрегор больше не появится.