Канело — растворяющаяся суперзвезда. Альвареса перестают обожать даже на родине

Сауль Альварес – суперзвезда мирового бокса. Совсем недавно с этим тезисом вряд ли кто-то мог поспорить. Канело принимал любые вызовы – дрался с лучшими на планете. И чаще всего мексиканец побеждал, деклассировал соперников. Но затем случился поединок с Дмитрием Биволом. И он полностью перевернул жизнь Сауля. С тех пор Альварес постоянно снижает уровень оппозиции, ярких боёв становится всё меньше. И ни разу боксёр не победил досрочно, что также вызывает большие вопросы. Канело отчаянно пытается вызвать Дэвид Бенавидес. Но вместо этого мексиканец выбирает совершенно других соперников.

Накануне стало известно, что новым оппонентом Сауля станет кубинец Уильям Скалл. И если смотреть только на регалии, всё выглядит не так плачевно. Боксёр имеет профессиональный рекорд 22-0 и является первым номером рейтинга IBF, обязательным претендентом на этот пояс. О подписании контракта сообщил промоутер Уильяма Инго Волкманн: «Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с TGB Promotions. Мы согласились пока сохранить детали соглашения в тайне и на данный момент не можем ничего объявлять. Команда Канело первой опубликует соответствующую информацию в подходящее время».

Но нужно понимать, что все достижения Скалла заканчиваются ровно на том, что было перечислено выше. Профессиональный рекорд 22-0 вполне объясним. Кубинец очень часто дрался на старте карьеры – по пять раз за год. И бил откровенно слабую оппозицию. В послужном списке был даже поединок с Иваном Сакичем, который на тот момент имел статистику 1-27. Его кубинец, конечно, нокаутировал. Но сейчас рекорд представителя Боснии и Герцеговины – 1-48. И гордиться такой победой становится довольно тяжело. Да и все последние соперники кубинца были не самого высокого уровня.

Уильям Скалл Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Даже при столь низком уровне оппозиции Скалл победил досрочно всего лишь девять раз. И это далеко не по причине того, что он легко разбирает соперников по очкам. Просто Уильяму далеко не всегда хватает нокаутирующей мощи, чтобы всё-таки добивать оппонентов. Последняя досрочная победа кубинца случилась практически три года назад. А затем на протяжении четырёх поединков дело неизменно доходило до судейского решения. Теперь же Скалл получил бой всей жизни, поскольку Канело – первое громкое имя в его послужном списке.

При этом совсем недавно сообщалось, что Альварес может отказаться от титула IBF, чтобы не встречаться со Скаллом. В тот момент болельщики бокса начали верить в то, что мексиканец всё-таки готов подарить им праздник, сражение с Бенавидесом или долгожданный реванш с Биволом. Но вместо этого всем предстоит наблюдать за тем, как Канело разбирается с очередным претендентом, статус которого слишком далёк от топов.

Сауль Альварес и Хайме Мунгия Фото: Christian Petersen/Getty Images

К сожалению, Канело собственными руками разрушает свой статус суперзвезды. А главное, даже соотечественники начинают критиковать боксёра. В этом нет ничего удивительного – болельщики ждут поединков любимца с топовыми соперниками. А вместо этого получают проходные бои, которые больше походят на спарринги. Поэтому есть ощущение, что предстоящий поединок вызовет не самый большой интерес. И спасти угасающую карьеру Альвареса может только громкий вызов. Но на него Канело пока не решается.