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Сауль Альварес — Уильям Скалл, следующий бой Канело, дата и время, соперник мексиканца, возможный реванш с Биволом

Канело — растворяющаяся суперзвезда. Альвареса перестают обожать даже на родине
Сергей Сорокин
Сауль Альварес — Уильям Скалл
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Сауль вновь будет биться с проходной оппозицией, убегая от Бивола.

Сауль Альварес – суперзвезда мирового бокса. Совсем недавно с этим тезисом вряд ли кто-то мог поспорить. Канело принимал любые вызовы – дрался с лучшими на планете. И чаще всего мексиканец побеждал, деклассировал соперников. Но затем случился поединок с Дмитрием Биволом. И он полностью перевернул жизнь Сауля. С тех пор Альварес постоянно снижает уровень оппозиции, ярких боёв становится всё меньше. И ни разу боксёр не победил досрочно, что также вызывает большие вопросы. Канело отчаянно пытается вызвать Дэвид Бенавидес. Но вместо этого мексиканец выбирает совершенно других соперников.

Вспоминаем предыдущий поединок Альвареса:
Канело — победил. Но стареющему мексиканцу больше нельзя драться с топами
Канело — победил. Но стареющему мексиканцу больше нельзя драться с топами

Накануне стало известно, что новым оппонентом Сауля станет кубинец Уильям Скалл. И если смотреть только на регалии, всё выглядит не так плачевно. Боксёр имеет профессиональный рекорд 22-0 и является первым номером рейтинга IBF, обязательным претендентом на этот пояс. О подписании контракта сообщил промоутер Уильяма Инго Волкманн: «Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с TGB Promotions. Мы согласились пока сохранить детали соглашения в тайне и на данный момент не можем ничего объявлять. Команда Канело первой опубликует соответствующую информацию в подходящее время».

Но нужно понимать, что все достижения Скалла заканчиваются ровно на том, что было перечислено выше. Профессиональный рекорд 22-0 вполне объясним. Кубинец очень часто дрался на старте карьеры – по пять раз за год. И бил откровенно слабую оппозицию. В послужном списке был даже поединок с Иваном Сакичем, который на тот момент имел статистику 1-27. Его кубинец, конечно, нокаутировал. Но сейчас рекорд представителя Боснии и Герцеговины – 1-48. И гордиться такой победой становится довольно тяжело. Да и все последние соперники кубинца были не самого высокого уровня.

Уильям Скалл

Уильям Скалл

Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Даже при столь низком уровне оппозиции Скалл победил досрочно всего лишь девять раз. И это далеко не по причине того, что он легко разбирает соперников по очкам. Просто Уильяму далеко не всегда хватает нокаутирующей мощи, чтобы всё-таки добивать оппонентов. Последняя досрочная победа кубинца случилась практически три года назад. А затем на протяжении четырёх поединков дело неизменно доходило до судейского решения. Теперь же Скалл получил бой всей жизни, поскольку Канело – первое громкое имя в его послужном списке.

При этом совсем недавно сообщалось, что Альварес может отказаться от титула IBF, чтобы не встречаться со Скаллом. В тот момент болельщики бокса начали верить в то, что мексиканец всё-таки готов подарить им праздник, сражение с Бенавидесом или долгожданный реванш с Биволом. Но вместо этого всем предстоит наблюдать за тем, как Канело разбирается с очередным претендентом, статус которого слишком далёк от топов.

Сауль Альварес и Хайме Мунгия

Сауль Альварес и Хайме Мунгия

Фото: Christian Petersen/Getty Images

К сожалению, Канело собственными руками разрушает свой статус суперзвезды. А главное, даже соотечественники начинают критиковать боксёра. В этом нет ничего удивительного – болельщики ждут поединков любимца с топовыми соперниками. А вместо этого получают проходные бои, которые больше походят на спарринги. Поэтому есть ощущение, что предстоящий поединок вызовет не самый большой интерес. И спасти угасающую карьеру Альвареса может только громкий вызов. Но на него Канело пока не решается.

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