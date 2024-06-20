Шара Буллет чуть не остался без боя. Но получил соперника на трёхдневном уведомлении

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. А кард изобилует представителями России. Правда, один из поединков с участием нашего соотечественника едва не сорвался. Шара Буллет должен был выйти в октагон и проверить на прочность представителя Германии Жоилтона Луттербаха. Но прямо перед ивентом соперник был снят с поединка. В такой короткий срок очень сложно найти нового оппонента, который согласится выйти в октагон. Однако смельчак для Буллета всё-таки нашёлся.

Стоит напомнить, что за один турнир Шаре пришлось поменять сразу двух соперников. Первым против него должен был биться Игорь Потеря. Но в итоге тот вышел на другой поединок, нанёс Мишелю Перейре запрещённый удар и был дисквалифицирован: «Досадно, но UFC отстранила меня от боёв на три месяца из-за запрещённого удара. Возможно, справедливость восторжествует и результат поединка будет аннулирован».

Практически сразу же организация нашла нового оппонента – Луттербаха. Но и тот так и не добрался до турнира, хотя в саму Саудовскую Аравию успел приехать. А затем сообщил в социальных сетях, что антидопинговая комиссия отстранила его от поединка с Буллетом из-за вещества, обнаруженного в его анализах. Похоже, боец столкнулся с проблемами с допингом. И в этот момент показалось, что Шара так и не сможет выступить на историческом турнире UFC.

Бой Шарабутдина Магомедова Фото: Chris Unger/Getty Images

И всё-таки Буллет получил нового соперника. Он будет биться с Антонио Троколи. Тем самым, который собирался на двухнедельном уведомлении выйти на поединок с Икрамом Алискеровым. В итоге россиянина отправили в главный поединок вечера биться с Робертом Уиттакером. А Троколи остался без соперника. Теперь же смельчак Антонио согласился выйти в клетку на трёхдневном (!) уведомлении. И, говоря откровенно, это может сыграть с ним злую шутку.

Шара – опаснейший соперник, что он уже успел доказать в лучшей лиге на планете. Шара Буллет дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. На счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами. И теперь Буллет идёт за очередной жертвой. В его арсенале и опаснейшие удары, и острые локти. А если россиянин смог подтянуть борьбу, он совсем скоро станет главной угрозой дивизиона.

Троколи – дебютант UFC. И он совершенно точно попытается показать себя во всей красе. Но пока кажется, что поединок может стать лёгкой прогулкой для россиянина. Он на протяжении длительного времени проводил подготовку, имел полноценный тренировочный лагерь. А вот Антонио после отмены поединка с Алискеровым вряд ли продолжал готовиться к новым стартам с той же интенсивностью. Однако смелый бразилец всё-таки согласился на этот вызов, поскольку прекрасно понимает его реальную цену. Если Троколи проиграет, он вряд ли получит неодобрение со стороны боссов лиги. А если навяжет серьёзную борьбу или победит, может стремительно взлететь в их глазах.