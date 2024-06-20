«Жертва есть!» Малыхину дали на растерзание гиганта из Сенегала

Анатолий Малыхин – один из самых интересных российских бойцов. Он не просто выступает в ONE Championship, но и делает это просто великолепно. Наш соотечественник собрал в своих руках сразу три пояса – в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе. И собирается доминировать во всех дивизионах и дальше, свои титулы отдавать он не намерен. А теперь россиянин получил нового соперника – грозного сенегальца Умара Кейна. Для Малыхина этот поединок станет пятым подряд, в котором на кону будет стоять чемпионский пояс.

Любопытно, что россиянин без страха перемещается по весовым категориям. Видимо, он полностью уверен в собственных силах, поэтому спокойно переходит из одного дивизиона в другой. В предыдущем поединке на пути нашего соотечественника оказался Ренье де Риддер. И Малыхин спокойно отправил оппонента в технический нокаут в третьем раунде. А ещё повесил на своё плечо пояс чемпиона ONE в среднем весе. теперь же Анатолий собирается вернуться в тяжёлую весовую категорию.

Соперником Малыхина станет сенегалец Кейн, который обладает внушительными антропометрическими данными. При росте в 183 см он весит практически 120 кг. Грозный африканец имеет в своём рекорде шесть побед и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 4 августа 2023 года на турнире ONE on Prime Video 13, сенегальский боец победил единогласным решением судей Маркуса Алмейду. А главное, он выглядит действительно серьёзным испытанием на прочность.

Анатолий Малыхин Фото: ONE Championship

Дело в том, что Кейн – очень нетипичный тяжеловес. Он пришёл в смешанные единоборства из сенегальской борьбы лаамб. Это крайне нестандартное занятие, но его особенность в том, что оно серьёзно испытывает на прочность, проверяет физическую готовность. И стоять с россиянином в стойке Кейн не станет. Он, скорее всего, попытается быстро перебраться в партер, где с самого детства ощущает себя намного комфортнее. Сам же россиянин с нетерпением ждёт новое испытание. И уверен, что поединок станет для него лёгкой прогулкой: «Шума, братва! Жертва есть».

И всё-таки кажется, что сейчас такие оппоненты, действительно, лёгкая добыча для нашего чемпиона. Россиянин в последних боях доказал, что способен уничтожать соперников даже намного более серьёзного уровня и ранга. Все победы Малыхина получились досрочными. Причём в ONE он неизменно нокаутирует, буквально вырубает соперников. Но по ходу профессиональной карьеры Анатолий не раз доказывал, что умеет классно бороться. Выступая на родине, россиянин очень часто душил соперников, проводил болевые приёмы. Особенно Малыхин полюбил коронный узел плеча.

Анатолий Малыхин Фото: ONE Championship

Конечно, Кейн попытается воспользоваться шансом всей жизни. Он очень быстро получил громкий титульный шанс, победа может вознести его до небывалых высот. Однако складывается ощущение, что остановить Малыхина сейчас будет практически невозможно. Слишком уж хорошо россиянин готов к любым испытаниям. И его универсальность станет ключом к очередному оппоненту.