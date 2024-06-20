«Мы ведём настоящий бизнес». Дана Уайт смеётся над боксом, но рвётся в индустрию

Дана Уайт – одна из главных фигур в мире единоборств. Владелец UFC совершенно точно перевернул индустрию MMA. Он сделал свой промоушен самым топовым на планете, пригласил лучших бойцов, дал все условия для дальнейшего роста и развития. Но, видимо, останавливаться на этом Дана не собирается. На протяжении длительного времени заметно его ревностное отношение к боксу. Уайт одновременно и насмехается над джентльменским видом спорта, и хочет стать своим в этой индустрии.

На днях Дана решил сделать очередной выпад. Он сравнил бизнес-модели бокса и UFC. И его доводы указывали на то, что в смешанных единоборствах всё идёт просто великолепно. А вот в боксе… Царит хаос и смута: «Мы ведём настоящий бизнес, в отличие от бокса. Каждое боксёрское мероприятие – это событие, сопоставимое с банкротством. Они пытаются получить максимум денег. Назовите мне вид спорта или любой другой бизнес в мировой истории, который принес триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс. Два парня в верхней части карда получают всё. И сколько боёв в год они проводят? Один? Три? Пять? У меня 52-53 турнира ежегодно. Мы реинвестируем в спорт. У нас есть инфраструктура и 450 постоянных сотрудников».

Дана Уайт Фото: Luke Hales/Getty Images

Стоит отметить, что Дана постоянно старается делать выпады в сторону профессионального бокса. И, складывается ощущение, делает это не просто так. Уайт хочет ворваться в индустрию и с ходу оказаться на ведущих позициях. А для этого важно раскачивать конфликт, чем и занимается босс UFC. Он прекрасно понимает, что такими словами уязвляет самых топовых промоутеров из мира профессионального бокса. И стоит ему вступить на ту же тропинку, как они с большим удовольствием бросятся на него, попытаются выдавить информационно, разжечь скандал и конфликт. А что может быть лучше для рекламы нового продукта Даны? Уайт давно вынашивает план, о чём он уже рассказывал.

Дана Уайт президент UFC «Я не знаю, смогу ли я что-то исправить в этом виде спорта, но я думаю, что смогу устраивать бои, которые люди захотят увидеть. Мне по силам снова сделать бокс интересным и выстроить вокруг него бренд. Для начала нам надо сделать меньше чемпионов в каждой версии. А дальше будет видно. Боксу нужны более чистые рейтинги, чтобы было больше обязательных защит пояса. Если не защищаешь, то оставляешь пояс. Как в том же UFC. Тогда будет лучше. Сейчас же есть временный чемпион, регулярный, суперчемпион, «золотой» чемпион в каждом весе. Это перебор. В профессиональном боксе не хватает конкурентных боев. Тяжело договариваться. Многие избегают соперничества. Это больше касается даже не боксёров, а промоутеров».

Дана действительно умеет делать бизнес. В этом не возникает сомнений, поскольку UFC на протяжении длительного времени считалась практически эталоном. А теперь профессиональный бокс развивается очень стремительно, захватывает новые рынки, а в Саудовской Аравии проводят грандиозные события. На этом фоне откровенно затерялся даже UFC 300 – от главного события года (если не десятилетия) ждали намного более ярких афиш и боёв. И, видимо, Дана прекрасно понимает, что стоит рассмотреть возможность покорения новой вершины.

Осталось понять лишь одно – сможет ли Уайт перенести весь свой талант менеджера на новый вид спорта. Если да, то промоушен босса UFC действительно сможет стать серьёзным игроком на рынке. Нужно понимать, что конкуренция там – запредельная. А вот провала Дане могут и не простить. Слишком уж много он наговорил о боксе.