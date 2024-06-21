Взвешивание UFC Fight Night: Алискеров, Волков и Павлович в весе! У Шары проблемы? LIVE

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало российских бойцов. В прелимах очередной поединок проведёт Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Николас Далби. В лучшем промоушене на планете дебютирует Магомед Гаджиясулов, против которого выступит Брендсон Рибейро.
В основном карде первым из россиян в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет будет биться с Антонио Троколи.
Затем состоится противостояние двух русских парней – Сергея Павловича и Александра Волкова.
Возглавить турнир должен был поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Скорее всего, бой носил бы претендентский характер. Но Хамзат был вынужден сняться. В итоге его место занял россиянин Икрам Алискеров.
А 21 июня проходит церемония взвешивания. Её официальная часть стартовала в 9:00 мск. В 19:00 пройдёт церемониальное взвешивание, где бойцы также проведут битвы взглядов.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию взвешивания. Следите за всем самым интересным!
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👊🏽Павлович в порядке
Сергей показал на весах 117,93 кг. Соглавный бой вечера в силе!
Сергей Павлович — 117,93 кг
Александр Волков — 117,03 кг
🤩Волков в весе!
Драго показал на весах 117,03 кг. А вот Павловича по-прежнему нет.
🤔Таким образом, остаются только трое россиян
Сергей Павлович, Александр Волков и Шара Буллет — единственные, кто ещё не появлялся на весах.
Кстати, Шара и перед UFC 294 появился на взвешивании в последний момент.
😳Соперник Шары, выходящий на трёхдневном уведомлении, в весе!
Троколи мало того, что выходит на замену на коротком уведомлении, так ещё и огромный просто для средневеса и ещё вчера весил на 7 кг больше нормы.
За ночь бразилец сделал вес, а вот Шары всё ещё нет.
Антонио Троколи — 83,91 кг
😎Джонни Уокер и Волкан Оздемир тоже взвесились
Джонни Уокер снова приехал в пустыню!
Джонни Уокер — 93,44 кг
Волкан Оздемир — 93,44 кг
😏Келвин Гастелум и Даниэль Родригес в весе
Интересно, что этот бой изначально должен был пройти в полусреднем весе, но у Гастелума начались проблемы с весогонкой и Родригес согласился перенести поединок в среднюю весовую категорию.
Оба бойца уложились в лимит, Келвин чуть тяжелее.
Келвин Гастелум — 83,68 кг
Даниэль Родригес — 83,46 кг
👌🏽Ещё ряд бойцов прошли официальное взвешивание. Среди них Гафуров и Наимов
Чан Хо Ли — 61,68 кг
Лонг Сяо — 61,68 кг
Кюн Хо Хан — 61,68 кг
Муин Гафуров — 61,68 кг
Мухаммад Наимов — 65,99 кг
Фелипе Лима — 65,99 кг
Насрат Хакпараст — 70,76 кг
Джаред Гордон — 70,76 кг
😌Фахретдинов ещё вчера сообщал, что сделал вес, а сегодня это подтвердил
Ринат показал на весах 77,34 кг. Его соперник Николас Далби оказался чуть тяжелее — 77,56 кг.
💪🏽Дебютант UFC Магомед Гаджиясулов сделал вес
Магомед показал на весах 92,99 кг. Его соперник Брендсон Рибейро весит столько же — 92,99 кг.
⭐️Мейн-ивент в силе! Алискеров почти на килограмм легче Уиттакера
РобертУиттакер — 84,37 кг
Икрам Алискеров — 83,46 кг
🤔 Уиттакер: до момента снятия Хамзата с поединка я вообще ничего не слышал об Икраме
Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с российским бойцом Икрамом Алискеровым.
«Я узнал о том, что Чимаев слетел утром. Мы провели некоторые разговоры с командой и лигой, после чего мне дали нового соперника. Примерно два часа мы пытались понять, что вообще произошло. После того как все вопросы были решены, я отправился в зал, где постарался отработать и укрепить свои основные навыки.
На поединок с Хамзатом у меня был довольно жёсткий геймплан, поскольку он уникальный боец, однако Икрам представляет иную угрозу. До этого момента я вообще ничего не слышал о нём. Иногда в жизни просто приходиться принимать некоторые вещи. Мы посмотрели некоторые его выступления, однако их не так много и в них, честно говоря, есть мало интересного.
Где смотреть церемонию взвешивания
Прямая трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» осветит основные события предстоящей церемонии взвешивания.
🔮 Кунченко: в бою Павловича и Волкова поставлю на Александра из-за опыта
Известный российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко дал прогноз на предстоящий поединок между соотечественниками Сергеем Павловичем и Александром Волковым, который состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии.
«Павлович – нокаутёр. Волков – более универсальный. А ещё Павлович последний бой быстро проиграл. Могли ему дать матч-реванш, не получилось. А сейчас будет проверка. Хотят проверить Павловича.
Волков более опытный. Он дрался с очень серьёзными ребятами и выигрывал. Волков ещё и борется. А у Павловича не знаю, какая борьба, даже представить не могу. Если Волков выберет правильный план на бой, он может выиграть. Поставлю на Волкова из-за опыта. А ещё я не видел, как Павлович дышит три раунда. А Волков – выносливый и терпеливый», — сказал Алексей Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время церемонии взвешивания
Церемония взвешивания перед турниром UFC состоится 21 июня в 9:00 по московскому времени. В 19:00 состоится церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.
🐺 Волков: читал сказку детям, когда узнал о своём бое с Павловичем
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о том, как он узнал о своём поединке с соотечественником Сергеем Павловичем.
«Было 10 часов вечера. Я же живу в том же часовом поясе, что и Дана Уайт, даже в том же городе. Я укладывал детей спать, читал им сказку, и у меня начинает разрываться телефон от сообщений от одного из ребят, с кем я тренируюсь: «Ты принял новый бой? Отличный бой! Будем готовиться». Я не понимаю, что происходит, переключаюсь на эти сообщения. И он мне говорит, что анонсирован мой бой с Павловичем. Мне пришлось просить мою супругу укладывать детей дальше, сам я взял телефон и стал звонить, узнавать. Позвонил в Москву, там тоже об этом не знали», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
Где смотреть турнир
Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😏 Павлович кратко описал подготовку к поединку с Волковым
Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором одним словом описал подготовку к предстоящему поединку с соотечественником Александром Волковым.
«Концентрация», — написал Павлович.
Дата и время турнира
Первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии состоится 22 июня в Эр-Рияде. Он стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.
💪 «Это то, что делает нас сильнее». Сергей Павлович поделился советом
Экс-претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о пользе регулярных тренировок.
«Хочу поговорить о важности регулярных тренировок. Это в первую очередь наша дисциплина, которая формирует в нас силу воли и характер! Побеждайте свою лень, идите на тренировку, даже если вам кажется, что сегодня совсем нет сил и желания. Это как раз те моменты, которые делают нас сильнее», — написал Павлович.
Полный кард турнира
Главный кард
Икрам Алискеров (15-1, Россия) – Роберт Уиттакер (25-7, Австралия);
Сергей Павлович (18-2, Россия) – Александр Волков (37-10, Россия);
Джонни Уокер (21-8, 1 NC, Бразилия) – Волкан Оздемир (19-7, Швейцария);
Даниэль Родригес (17-4, США) – Келвин Гастелум (18-9, 1 NC, США);
Шарабутдин Магомедов (12-0, Россия) – Антонио Троколи (12-3, 1 NC, Бразилия);
Мелсик Багдасарян (8-2, США) – Мухаммаджон Наимов (11-2, Таджикистан).
Предварительный кард
Магомед Гаджиясулов (8-0, Россия) – Брендсон Рибейро (15-6, 1 NC, Бразилия);
Фарид Башарат (12-0, Великобритания) – Монтел Джексон (13-2, США);
Ринат Фахретдинов (21-1-1, Россия) – Николас Далби (23-4-1, 2 NC, Дания);
Насрат Хакпараст (16-5, Марокко) – Джаред Гордон (20-6, 1 NC, США);
Кюн Хо Кан (19-10, 1 NC, Южная Корея) – Муин Гафуров (18-6, Таджикистан);
Лонг Сяо (26-7, Китай) – Чан Хо Ли (9-1, Южная Корея).