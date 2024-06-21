Взвешивание UFC Fight Night: Алискеров, Волков и Павлович в весе! У Шары проблемы? LIVE

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало российских бойцов. В прелимах очередной поединок проведёт Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Николас Далби. В лучшем промоушене на планете дебютирует Магомед Гаджиясулов, против которого выступит Брендсон Рибейро.

В основном карде первым из россиян в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет будет биться с Антонио Троколи.

Затем состоится противостояние двух русских парней – Сергея Павловича и Александра Волкова.

Возглавить турнир должен был поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Скорее всего, бой носил бы претендентский характер. Но Хамзат был вынужден сняться. В итоге его место занял россиянин Икрам Алискеров.

А 21 июня проходит церемония взвешивания. Её официальная часть стартовала в 9:00 мск. В 19:00 пройдёт церемониальное взвешивание, где бойцы также проведут битвы взглядов.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию взвешивания. Следите за всем самым интересным!

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