Безумный Майк вместо Железного. Кто заменит Тайсона в скандальном поединке с Полом

20 июля на арене «AT&T» в Арлингтоне (США) пройдёт боксёрский вечер, который возглавит поединок с участием известного блогера Джейка Пола. Изначально его соперником должен был стать легендарный Майк Тайсон, что вызвало немало недовольства у болельщиков.

Однако у 57-летнего Майка обострились проблемы со здоровьем, и бой пришлось перенести на ноябрь. Причём Тайсон не отказался от идеи всё же побоксировать с соперником, который младше его на 30 лет: «К сожалению, из-за обострения язвы мой врач посоветовал сократить количество тренировок на несколько недель, чтобы отдохнуть и восстановиться. В целом моё тело в лучшей с 1990-х годов форме, и я скоро вернусь к своему полноценному графику тренировок. Джейк Пол, возможно, это дало тебе немного времени, но в конце концов ты всё равно будешь нокаутирован и навсегда уйдёшь из бокса. Я ценю терпение каждого и не могу дождаться незабываемого выступления позже в этом году».

Однако и Пол решил не простаивать и подыскал себе нового соперника. Им тоже стал Майк, но уже Перри. Скандальный боец, за плечами которого очень насыщенная карьера в единоборствах. И Джейк Пол считает, что это хорошая замена: «Мне нужно набраться опыта перед боем с Майком Тайсоном. Тайсон — прирождённый убийца, поэтому я решил провести поединок ещё с одним убийцей в лице Майка Перри. Он настоящий зверь, я уважаю его как бойца и знаю, насколько он хорош, насколько силён, и я жду с нетерпением этого вызова».

Что известно о Майке Перри? История в чём-то даже стандартная для бойца. Неблагополучная и бедная семья, занятия спортом, наркотические вещества и тюрьма из-за попытки ограбления. По словам Перри, это был одновременно лучший и худший опыт в жизни. Сразу после выхода на свободу он начал путь к профессиональной карьере и, несмотря на желание попасть в UFC, попробовал себя в боксе. В 2015 году он нокаутом проиграл Кеннету Макнилу, и тот бой по сей день значится единственным в боксёрской карьере Перри.

Тогда же Майк в зале познакомился с девушкой Даниэль, которую полюбил с первого взгляда. Они даже проводили вместе спарринги, в одном из которых Перри умудрился отправить возлюбленную в нокдаун. Позже Майк всё же попал в UFC. Там он запомнился довольно жёстким трэш-током и безумным стилем и заявлял, что тренеры в углу только мешают ему советами. В октагоне он зачастую чередовал победы с поражениями, провёл 15 поединков и потерпел в них восемь поражений. Ещё Майка помнят по сломанному в поединке с Висенте Люке носу, и выглядело это жутковато. Поняв, что в UFC большого успеха добиться не выйдет, Перри покинул промоушен и нашёл новую нишу.

Взрывному характеру Майка нашли применение в боях на голых кулаках. Его подписал промоушен Bare Knuckle Fighting Championship и там Перри стал главной звездой. Быстро добрался до пояса чемпиона и начал проводить большие бои с топ-бойцами, такими как Майкл «Веном» Пейдж, Люк Рокхолд, Эдди Альварес. Мощный список. И Майк разобрался со всеми, в кулáчке он пока не проигрывал. Кровавый спорт очень понравился экс-бойцу UFC.

Майк Перри Фото: bkfc.com

Перри стал звездой и заговорил о ещё более крупных боях. Он проводил дуэль взглядов с Конором Макгрегором и заявлял, что этот поединок можно устроить. А недавно умудрился бросить вызов двум другим топовым бойцам: «Сегодня провёл спарринг – чувствовал себя очень сильным, тяжёлым. Если бы я мог бросить вызов любому бойцу, то подрался бы с Алексом Перейрой и Александром Усиком. Эти поединки были бы по-настоящему весёлыми. Поверьте, мои кулаки заслуживают уважения».

Увы, бои с Перейрой и Усиком пока недоступны, но Перри получил Джейка Пола, что тоже неплохо. Безумный Майк добрался до больших денег и планирует закатывать шоу для болельщиков. Можно не сомневаться, что за боями Перри будет интересно наблюдать.