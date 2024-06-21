«Бокс — отстой, я иду в UFC». Райан Гарсия действительно готов на радикальные меры?

«Золотой мальчик» уже не первый раз говорит о переходе в ММА.

Райан Гарсия в последние месяцы превратился в главного хедлайнера мирового бокса. Сначала «Золотой мальчик» устроил настоящее безумие перед боем с Девином Хейни, не сделал вес, а потом чуть не уничтожил небитого соперника на ринге. Этого оказалось мало, у Райана позже нашли в допинг-пробе остарин и устроили разбирательство.

В итоге Гарсию дисквалифицировали на год, конфисковали гонорар, оштрафовали, а бой с Хейни объявили несостоявшимся. Полный набор, после которого Райан в сердцах заявил об уходе из бокса: «Я официально на пенсии. Вокруг так много коррупции, что мне пришлось с этим покончить. Я могу заняться актёрским мастерством или пением. Я продолжу тренироваться, но мне больно. С этим покончено. Самое печальное, что я великий боксёр. Молюсь за всех и надеюсь, что у каждого будет прекрасная жизнь».

Райан Гарсия Фото: Getty Images

В довесок к этому Гарсия ещё и заявил, что раз его отстранили на год, то он собирается сменить дисциплину: «Бокс — отстой. Я иду в UFC. Дана Уайт, я на связи».

Надо сказать, что Гарсия уже приучил к своим громким заявлениям. Он их выпускает с завидной периодичностью, но, разумеется, далеко не всем нужно верить. Правда, о UFC Райан уже неоднократно говорил и ранее, выбрав мишенью действующего чемпиона Шона О’Мэлли: «В ММА я надеру О’Мэлли зад, я гарантирую вам. Вы не понимаете, что я от природы борец. Я заборол своего охранника, который базовый борец. Я сильный, у меня сумасшедшие кондиции. Я знаю, что нокаутирую Шона в боксе, драться с ним в ринге будет нечестно.

Справедливо будет встретиться в ММА, чтобы я проверил себя, потому что знаю, что если сосредоточусь на этом, если мне будут помогать Нейт Диаз и Алекс Перейра, то О’Мэлли со мной не справится. Я покажу всё, что умею, и уничтожу Шона О’Мэлли в UFC.

Уже написал Дане, мои люди также связались с ним и просят устроить этот бой. Заплати — и я в деле. Готов подраться с Шоном после встречи с Девином Хейни. Просто дайте мне три или четыре месяца тренировок чисто по ММА, и я надеру ему зад. Каждый месяц у меня будет новый тренер: Конор, Перейра, Диаз, ещё кто-то. Будет круто».

Встреча с Хейни уже прошла, теперь по логике Гарсия свободен для новых экспериментов. В UFC любят Шона О’Мэлли и не скрывают, что хотят сделать из него большую звезду. А сам Сахарок уже не раз говорил, что через один-два боя хотел бы проверить себя в боксе. К тому же Гарсия на самом деле большая звезда, а Дана Уайт никогда не упускает возможности щёлкнуть по носу мировому боксу.

История в целом знает довольно мало случаев, когда боксёр полноценно переходил в ММА после того, как начал профессионально заниматься боксом. Обратные случаи куда более распространены, тут мы легко можем вспомнить Конора Макгрегора, Фрэнсиса Нганну, Крис Сайборг, Жозе Альдо.

Из переходов боксёров в ММА можно вспомнить Джеймса Тони. Тяжеловес становился чемпионом мира в профессиональном боксе, а в 2010 году решил попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Этим воспользовался Дана Уайт и предложил бойцу контракт. Дебют состоялся в августе 2010 года на турнире UFC 118, и Тони встретился с Рэнди Кутюром, которому хватило трёх минут, чтобы задушить оппонента. Ни одного удара в стойке и полная беспомощность в партере заставили промоушен расторгнуть контракт с Джеймсом.

Был и Арт Джиммерсон, который вошёл в историю как участник первого турнира UFC. Он выходил на бой в одной боксёрской перчатке, но это не помогло ему против будущего чемпиона Ройса Грейси, который провёл боксёру болевой приём уже в первом раунде. После этого боя Арт вернулся в бокс и о смешанных единоборствах больше не помышлял. А не так давно Деонтей Уайлдер заявлял, что готов подписаться в UFC, но Бронзовому бомбардировщику стоит заняться решением других проблем.

Если Райан Гарсия и придёт в ММА, ему нужно настаивать на гибридных правилах, где не будет угрозы быстро проиграть в партере. Впрочем, и Шон О’Мэлли не тот боец, который будет пытаться переводить Гарсию, так что этот поединок получился бы интересным. Вопрос лишь в том, насколько целесообразно платить Райану большие деньги, ведь это как раз то, за что Дана Уайт часто критикует бокс.

Переход Гарсии в ММА — крайне сложная затея, но нет никаких сомнений в том, что если это случится, то болельщики будут очень ждать бои с участием Райана.