Алискерову больше не нужен реванш с Чимаевым. В глазах Икрама маячит пояс UFC

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало российских бойцов. А особенный интерес вызывает главный поединок вечера. Там свой важнейший бой в карьере проведёт Икрам Алискеров. Он вышел на коротком уведомлении. А заменил того самого человека, от которого получил единственное поражение в карьере – Хамзата Чимаева. Соперником Икрама станет экс-чемпион Роберт Уиттакер. Опытный австралиец рассчитывает остановить продвижение Алискерова к поясу.

Карьера Икрама набирает обороты и становится всё более лихо закрученной. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в далёком 2012 году. И выдал серию из восьми побед, оказавшись в Brave CF. А 19 апреля 2019 года случился тот самый роковой поединок с Хамзатом Чимаевым. Уже в первом раунде Борз нокаутировал соотечественника. В тот момент многие опасались, что поражение очень сильно ударит по эмоциональному состоянию Алискерова. Но тот доказал, что обладает ментальной устойчивостью, которой могут позавидовать многие. В Brave CF Икрам успел провести ещё три поединка – последовательно разбил Диего Гонсалеса, Дениса Тюлюлина и Миро Юрковича.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

13 сентября 2022 года Алискеров подписал контракт с UFC, одержав победу на Dana White’s Contender Series. И пока успел снести в лучшем промоушене на планете двух соперников – Фила Хоуса и Варлея Алвиса. При этом срывалось большое количество поединков россиянина. Икрам остался без боёв с Пауло Костой, Нассурдином Имавовым, Энтони Эрнандесом, Андре Мунисом. Даже начало казаться, что Алискерова что-то удерживает от стремительного продвижения к вершине рейтинга дивизиона. Но наконец-то Икрам получил шанс, которого так долго ждал.

Икрам Алискеров Фото: Getty Images

Стоит отметить, что на протяжении долгого времени казалось, что Алискеров просто обязан провести реванш с Чимаевым. И Икрам не раз заявлял, что очень хочет добиться этого поединка. Но теперь на горизонте замаячил титульный поединок. И россиянин, кажется, меняет приоритеты. Теперь он понимает, что потенциальная победа в противостоянии с Уиттакером может поднять в топ дивизиона. И тогда шансов получить титульник будет даже больше, чем у Чимаева.

Икрам Алискеров российский боец UFC «Все хотят реваншей. Нет бойца, который где-то когда-то кому-то уступил и не хочет реванша. Если тебе это не нужно, то это плохо. Я хотел бы реванш с Чимаевым, но не сейчас. Сейчас совсем другой бой, другие цели. Нужно побеждать и смотреть уже на пояс».



Алискеров действительно успел продемонстрировать, что поражение от Чимаева его сильно изменило. И чтобы доказать это, ему не нужен реванш. Борз стремительно теряет статус в лучшей лиге на планете, вызывает вопросы даже у Даны Уайта. Поэтому Икрам и немного «отгорел» к этому бою. Он идёт правильной дорогой, которая совсем скоро может вывести его к титульнику. И тогда, нет никаких сомнений, россиянин покажет всё, на что он способен. А вот с поясом на плече вполне можно будет вернуться к вопросу реванша с Хамзатом.