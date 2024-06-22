Возвращение Хабиба, битва Павловича и Волкова. Интервью с Фахретдиновым — о главном в UFC

Сегодня, 22 июня, пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало российских бойцов. Свой очередной поединок в лучшем промоушене на планете проведёт Ринат Фахретдинов. Соперником Гладиатора станет опытный датчанин Николас Далби.

Мы поговорили с Ринатом перед историческим турниром и узнали об особенностях подготовки. Кроме того, Фахретдинов оценил шансы остальных россиян, высказался о возвращении Хабиба Нурмагомедова и прокомментировал срыв поединка Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

– Как прошла подготовка к бою, какие были особенности?

– Подготовка прошла прекрасно. Сборы и весь тренировочный процесс мы проходили в нашем зале в Москве. Здесь одни из лучших условий, свои спарринг-партнёры, тренерский состав. Питание, восстановление – всё на высшем уровне. За две недели до боя вылетели в Дубай, прошли акклиматизацию. А в саму неделю боёв уже прилетели в Саудовскую Аравию.

– Это исторический турнир – первый в Саудовской Аравии. Это придаёт дополнительной ответственности?

– Когда назначили дату, я позвонил менеджерам и сказал, что хочу драться в Саудовской Аравии. Первый турнир – это очень важно. К нему особое внимание. Давления не чувствую, но очень мотивирован.

Бой Рината Фахретдинова Фото: Vilela/Getty Images

– Как оцениваете соперника?

– Соперника всегда оцениваю достойно. Это UFC. Николас идёт на четырёх победах подряд. Несмотря на возраст, он очень хорошо дышит. У него кличка Локомотив. Но мы бронебойный поезд, поэтому Локомотив об него ударится и сломается.

– В карде много представителей России. Это помогает перед поединками, проводите вместе время?

– Здесь много россиян, представителей СНГ. Это хорошо. Каждый готов прийти на помощь, можно обращаться. Но каждый приехал со своей командой. Поэтому все справляются самостоятельно.

– Чего вы ждёте от поединка Шары Буллета, какие в нём видите перспективы?

– По поводу Шары я сразу говорил, что если он выиграет первый бой, то станет звездой. Он нетипичный представитель дагестанской школы. Дагестанцы борются, а он ударник. Манера поведения, общения, цвет волос, ситуация с глазом. Яркий боец, большое будущее.

– А что скажете о поединке Волкова и Павловича? Сложно ли проводить такие бои в полную силу?

– Этот вопрос надо им задать. Это тяжело. Но ребята пришли заработать денег. Если они ничего не могут с этим сделать, нужно драться.

– Икрам Алискеров получил серьёзнейший шанс. Как вы его оцениваете?

– Икрам получил, как бы это ни звучало, хороший билет в жизнь. Если выиграет, будет одним из претендентов на пояс чемпиона. Уиттакера он должен пройти. Алискеров более разносторонен: умеет бороться, бить. Будет интересное противостояние, болеем за Икрама.

Ринат Фахретдинов Фото: Mike Roach/Getty Images

– Конор Макгрегор снялся с боя с Майклом Чендлером. Это стало неожиданностью?

– То, что Конор снялся с боя, не было удивительно. В этой игре он король. Он может выбирать, когда ему драться, а когда сняться. И ему за это ничего не будет, никаких финансовых потерь. Он делает то, что хочет.

– Как вы считаете, Ислам Махачев станет двойным чемпионом UFC?

– Ислам может быть двойным чемпионом, Леон Эдвардс ему по силам. Сможет спокойно. Стоит ли ему рисковать? Решают его команда и он сам. Но мне кажется, что большого риска нет. Даже если и проиграет, ничего страшного. Попробовал, тем он и славится.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

– Хабиб снова в углу у Ислама. Это поможет его команде?

– Хабиб вернулся в спорт — это даже звучит как-то глупо. Он никуда не уходил. Просто какой-то журналист неправильно перевёл. Он сказал, что больше не будет так активно ездить. Он ушёл из профессионального спорта, но ничего такого в секундировании нет. Это обычное дело. Он всегда в форме, тренируется. Молодец. Команде это, конечно, поможет. Хабиб – это дисциплина. А когда есть дисциплина, всё проходит намного легче.

– В конце года будет традиционный турнир UFC в Абу-Даби. Есть ли желание выступить и там?

– Если получится победить в Саудовской Аравии, хотел бы подраться в Абу-Даби. Там много россиян дерётся. Можно тренерский состав брать на свои поединки. В случае победы буду просить бой там.