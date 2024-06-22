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UFC Fight Night: Уиттакер — Алискеров, Павлович — Волков, дата, время турнира, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард

UFC Fight Night: Павлович и Волков поругались на стердауне, Фахретдинов идёт к поясу. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Fight Night: Уиттакер — Алискеров
Комментарии
Исторический турнир в Саудовской Аравии порадует боями россиян.

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало российских бойцов. В прелимах очередной поединок проведёт Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Николас Далби. В лучшем промоушене на планете дебютирует Магомед Гаджиясулов, против которого выступит Брендсон Рибейро.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Ринат Фахретдинов — Николас Далби
22 июня 2024, суббота. 20:15 МСК
Ринат Фахретдинов
Не началось
Николас Далби
UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Магомед Гаджиясулов — Брендсон Рибейро
22 июня 2024, суббота. 19:25 МСК
Магомед Гаджиясулов
Не началось
Брендсон Рибейро

В основном карде первым из россиян в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет будет биться с Антонио Троколи.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи
22 июня 2024, суббота. 21:05 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Антонио Троколи

Затем состоится противостояние двух русских парней – Сергея Павловича и Александра Волкова.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков
22 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

Возглавить турнир должен был поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Скорее всего, бой носил бы претендентский характер. Но Хамзат был вынужден сняться. В итоге его место занял россиянин Икрам Алискеров.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров
23 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Икрам Алискеров

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания. Следите за всем самым интересным!

Россиянину прочат титульный поединок, но сначала нужно пройти Уиттакера:
Алискерову больше не нужен реванш с Чимаевым. В глазах Икрама маячит пояс UFC
Алискерову больше не нужен реванш с Чимаевым. В глазах Икрама маячит пояс UFC

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Где смотреть турнир Дата и время турнира Полный кард турнира
Live Сергей Сорокин

🐺 Волков: читал сказку детям, когда узнал о своём бое с Павловичем

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о том, как он узнал о своём поединке с соотечественником Сергеем Павловичем.

«Было 10 часов вечера. Я же живу в том же часовом поясе, что и Дана Уайт, даже в том же городе. Я укладывал детей спать, читал им сказку, и у меня начинает разрываться телефон от сообщений от одного из ребят, с кем я тренируюсь: «Ты принял новый бой? Отличный бой! Будем готовиться». Я не понимаю, что происходит, переключаюсь на эти сообщения. И он мне говорит, что анонсирован мой бой с Павловичем. Мне пришлось просить мою супругу укладывать детей дальше, сам я взял телефон и стал звонить, узнавать. Позвонил в Москву, там тоже об этом не знали», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

06:17 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир

Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

06:17 Сергей Сорокин

😏 Павлович кратко описал подготовку к поединку с Волковым

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором одним словом описал подготовку к предстоящему поединку с соотечественником Александром Волковым.

«Концентрация», — написал Павлович.

06:17 Сергей Сорокин

Дата и время турнира

Первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии состоится 22 июня в Эр-Рияде. Он стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

06:17 Сергей Сорокин

💪 «Это то, что делает нас сильнее». Сергей Павлович поделился советом

Экс-претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович разместил пост у себя в социальных сетях, где рассказал о пользе регулярных тренировок.

«Хочу поговорить о важности регулярных тренировок. Это в первую очередь наша дисциплина, которая формирует в нас силу воли и характер! Побеждайте свою лень, идите на тренировку, даже если вам кажется, что сегодня совсем нет сил и желания. Это как раз те моменты, которые делают нас сильнее», — написал Павлович.

06:16 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

Главный кард

  • Икрам Алискеров (15-1, Россия) – Роберт Уиттакер (25-7, Австралия);
  • Сергей Павлович (18-2, Россия) – Александр Волков (37-10, Россия);
  • Джонни Уокер (21-8, 1 NC, Бразилия) – Волкан Оздемир (19-7, Швейцария);
  • Даниэль Родригес (17-4, США) – Келвин Гастелум (18-9, 1 NC, США);
  • Шарабутдин Магомедов (12-0, Россия) – Антонио Троколи (12-3, 1 NC, Бразилия);
  • Мелсик Багдасарян (8-2, США) – Мухаммаджон Наимов (11-2, Таджикистан).

Предварительный кард

  • Магомед Гаджиясулов (8-0, Россия) – Брендсон Рибейро (15-6, 1 NC, Бразилия);
  • Фарид Башарат (12-0, Великобритания) – Монтел Джексон (13-2, США);
  • Ринат Фахретдинов (21-1-1, Россия) – Николас Далби (23-4-1, 2 NC, Дания);
  • Насрат Хакпараст (16-5, Марокко) – Джаред Гордон (20-6, 1 NC, США);
  • Кюн Хо Кан (19-10, 1 NC, Южная Корея) – Муин Гафуров (18-6, Таджикистан);
  • Лонг Сяо (26-7, Китай) – Чан Хо Ли (9-1, Южная Корея).
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