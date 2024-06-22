Bellator Champions Series 3: титульник Курамагомедова, новый вызов для брата Забита. LIVE

🤯 Чемпион Bellator: усыплю и Петра Яна, и Шона О’Мэлли

Чемпион Bellator в легчайшем весе (до 61 кг) американец Патрик Микс считает, что мог бы составить конкуренцию лучшим бойцам своего дивизиона в UFC.

«Посмотрите на достижения Шона О’Мэлли и мои достижения. Я сражался с такой же серьёзной оппозицией. У меня больше досрочных побед, чем у него. Я в шаге от 31-й победы. Он едва победил этого парня, Андре Сухамтата. Я не проиграл почти ни одного раунда за свою жизнь.

Посмотрите, что сделал с ним Пётр Ян. Посмотрите, насколько близко всё было. И посмотрите бой Маги Магомедова с Петром Яном. Я усыпил Магу. И я усыплю и Петра Яна, и Шона О’Мэлли. Здесь нет парня, который мог бы реально конкурировать со мной. Думаю, самым тяжёлым соперником стал бы Мераб», — сказал Микс в интервью YouTube-каналу MMA Mania.