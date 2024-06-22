Bellator Champions Series 3: титульник Курамагомедова, новый вызов для брата Забита. LIVE

22 июня в Дублине (Ирландия) на арене «3Арена» состоится интереснейший турнир Bellator Champions Series 3. Он порадует большим количеством поединков бойцов из России. Первым в клетку выйдет Хасан Магомедшарипов. Его соперником станет американец Тайлер Мэтисон.
Затем свой очередной поединок проведёт Касум Касумов. На пути нашего соотечественника встанет бразилец Матеус Маттос.
В главном событии вечера сойдутся представитель Ямайки Джейсон Джексон и россиянин Рамазан Курамагомедов. Соперники проведут титульный поединок. На кону будет стоять пояс чемпиона в полусредней весовой категории.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания. Следите за всем самым интересным!
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🤯 Чемпион Bellator: усыплю и Петра Яна, и Шона О’Мэлли
Чемпион Bellator в легчайшем весе (до 61 кг) американец Патрик Микс считает, что мог бы составить конкуренцию лучшим бойцам своего дивизиона в UFC.
«Посмотрите на достижения Шона О’Мэлли и мои достижения. Я сражался с такой же серьёзной оппозицией. У меня больше досрочных побед, чем у него. Я в шаге от 31-й победы. Он едва победил этого парня, Андре Сухамтата. Я не проиграл почти ни одного раунда за свою жизнь.
Посмотрите, что сделал с ним Пётр Ян. Посмотрите, насколько близко всё было. И посмотрите бой Маги Магомедова с Петром Яном. Я усыпил Магу. И я усыплю и Петра Яна, и Шона О’Мэлли. Здесь нет парня, который мог бы реально конкурировать со мной. Думаю, самым тяжёлым соперником стал бы Мераб», — сказал Микс в интервью YouTube-каналу MMA Mania.
🚨 Сайборг пожаловалась на руководство PFL из-за того, что ей не предлагают новые поединки
Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг подвергла критике руководство PFL из-за того, что ей не предлагают новые поединки.
«За весь этот год я не получала никаких официальных предложений о проведении поединков. Спортсмены заслуживают того, чтобы им предлагали как минимум два боя в год. Невозможно добиться успеха и увеличить число своих фанатов меньшими затратами», — написала в своих социальных сетях Сайборг.
Где смотреть турнир Bellator Champions Series 3
Посмотреть трансляцию турнира можно на платформе OKKO. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😱 Чемпион Bellator: хочу завоевать титул UFC перед уходом, меня недооценивают
Чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) ямаец Джейсон Джексон (17-4) заявил о желании выступать в UFC до конца карьеры.
«Я собираюсь вычистить Bellator и PFL до такой степени, чтобы меня отпустили ради наследия. Хочу отправиться в UFC и стать чемпионом, прежде чем повесить перчатки на гвоздь. Я хочу стать парнем, который добился всего этого.
К моему имени не проявляют уважения. Во мне всё ещё сомневаются. Я побеждал бывших чемпионов UFC. Как только я окажусь там, люди поймут, что недооценивали меня», — сказал Джексон в интервью MMAJunkie.
Дата и время турнира Bellator Champions Series 3
Турнир Bellator Champions Series 3 состоится 22 июня в Дублине (Ирландия) на арене «3Арена». Он стартует в 19:00 по московскому времени.
🔥 «7 сентября я выйду и заберу этот пояс». Шаблий — о поединке с Усманом Нурмагомедовым
Российский боец, выступающий в лёгком весе Bellator, Александр Шаблий прокомментировал анонс поединка с чемпионом лиги в категории до 70 кг соотечественником Усманом Нурмагомедовым.
«В 10 секундах полгода работы, море пота, крови, и всё для одного – 7 сентября я выйду и заберу этот пояс!» — написал в своих социальных сетях Шаблий.
Полный кард
- Джейсон Джексон — Рамазан Курамагомедов;
- Пол Хьюз — Бобби Кинг;
- Шинейд Кавана — Арлин Бленкоу;
- Норберт Нёвеньи — Далтон Роста;
- Дарра Келли — Матиас Пуарон;
- Касум Касумов — Матеус Маттос;
- Хасан Магомедшарипов — Тайлер Мэтисон;
- Симеон Пауэлл — Абдела Эр-Рами;
- Сарварджон Хамидов — Марсирли Алвес да Силва;
- Синобу Ота — Франческо Нуцци;
- Елена Колесник — Сара Коллинз;
- Натан Келли — Хосе Санчес;
- Мишель Монтегю — Каролина Собек;
- Нейт Келли — Пол Нолан.