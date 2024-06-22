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Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Bellator: Джексон – Курамагомедов, Магомедшарипов – Мэтисон, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард

Bellator Champions Series 3: титульник Курамагомедова, новый вызов для брата Забита. LIVE
Сергей Сорокин
Bellator: Джексон – Курамагомедов
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На турнире в Дублине выступят три бойца из России.

22 июня в Дублине (Ирландия) на арене «3Арена» состоится интереснейший турнир Bellator Champions Series 3. Он порадует большим количеством поединков бойцов из России. Первым в клетку выйдет Хасан Магомедшарипов. Его соперником станет американец Тайлер Мэтисон.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 3, Дублин, Ирландия
Хасан Магомедшарипов — Тайлер Мэтисон
22 июня 2024, суббота. 21:55 МСК
Хасан Магомедшарипов
Не началось
Тайлер Мэтисон

Затем свой очередной поединок проведёт Касум Касумов. На пути нашего соотечественника встанет бразилец Матеус Маттос.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 3, Дублин, Ирландия
Касум Касумов — Матеус Маттос
22 июня 2024, суббота. 22:20 МСК
Касум Касумов
Не началось
Матеус Маттос

В главном событии вечера сойдутся представитель Ямайки Джейсон Джексон и россиянин Рамазан Курамагомедов. Соперники проведут титульный поединок. На кону будет стоять пояс чемпиона в полусредней весовой категории.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 3, Дублин, Ирландия
Джейсон Джексон — Рамазан Курамагомедов
23 июня 2024, воскресенье. 00:25 МСК
Джейсон Джексон
Не началось
Рамазан Курамагомедов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания. Следите за всем самым интересным!

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Титульник россиянина в Bellator и исторический турнир UFC. Топ-7 боёв недели
Титульник россиянина в Bellator и исторический турнир UFC. Топ-7 боёв недели

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Где смотреть турнир Bellator Champions Series 3 Дата и время турнира Bellator Champions Series 3 Полный кард
Live Сергей Сорокин

🤯 Чемпион Bellator: усыплю и Петра Яна, и Шона О’Мэлли

Чемпион Bellator в легчайшем весе (до 61 кг) американец Патрик Микс считает, что мог бы составить конкуренцию лучшим бойцам своего дивизиона в UFC.

«Посмотрите на достижения Шона О’Мэлли и мои достижения. Я сражался с такой же серьёзной оппозицией. У меня больше досрочных побед, чем у него. Я в шаге от 31-й победы. Он едва победил этого парня, Андре Сухамтата. Я не проиграл почти ни одного раунда за свою жизнь.

Посмотрите, что сделал с ним Пётр Ян. Посмотрите, насколько близко всё было. И посмотрите бой Маги Магомедова с Петром Яном. Я усыпил Магу. И я усыплю и Петра Яна, и Шона О’Мэлли. Здесь нет парня, который мог бы реально конкурировать со мной. Думаю, самым тяжёлым соперником стал бы Мераб», — сказал Микс в интервью YouTube-каналу MMA Mania.

08:53 Сергей Сорокин

🚨 Сайборг пожаловалась на руководство PFL из-за того, что ей не предлагают новые поединки

Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг подвергла критике руководство PFL из-за того, что ей не предлагают новые поединки.

«За весь этот год я не получала никаких официальных предложений о проведении поединков. Спортсмены заслуживают того, чтобы им предлагали как минимум два боя в год. Невозможно добиться успеха и увеличить число своих фанатов меньшими затратами», — написала в своих социальных сетях Сайборг.

08:52 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир Bellator Champions Series 3

Посмотреть трансляцию турнира можно на платформе OKKO. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

08:52 Сергей Сорокин

😱 Чемпион Bellator: хочу завоевать титул UFC перед уходом, меня недооценивают

Чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) ямаец Джейсон Джексон (17-4) заявил о желании выступать в UFC до конца карьеры.

«Я собираюсь вычистить Bellator и PFL до такой степени, чтобы меня отпустили ради наследия. Хочу отправиться в UFC и стать чемпионом, прежде чем повесить перчатки на гвоздь. Я хочу стать парнем, который добился всего этого.

К моему имени не проявляют уважения. Во мне всё ещё сомневаются. Я побеждал бывших чемпионов UFC. Как только я окажусь там, люди поймут, что недооценивали меня», — сказал Джексон в интервью MMAJunkie.

08:51 Сергей Сорокин

Дата и время турнира Bellator Champions Series 3

Турнир Bellator Champions Series 3 состоится 22 июня в Дублине (Ирландия) на арене «3Арена». Он стартует в 19:00 по московскому времени.

08:51 Сергей Сорокин

🔥 «7 сентября я выйду и заберу этот пояс». Шаблий — о поединке с Усманом Нурмагомедовым

Российский боец, выступающий в лёгком весе Bellator, Александр Шаблий прокомментировал анонс поединка с чемпионом лиги в категории до 70 кг соотечественником Усманом Нурмагомедовым.

«В 10 секундах полгода работы, море пота, крови, и всё для одного – 7 сентября я выйду и заберу этот пояс!» — написал в своих социальных сетях Шаблий.

08:50 Сергей Сорокин

Полный кард

  • Джейсон Джексон — Рамазан Курамагомедов;
  • Пол Хьюз — Бобби Кинг;
  • Шинейд Кавана — Арлин Бленкоу;
  • Норберт Нёвеньи — Далтон Роста;
  • Дарра Келли — Матиас Пуарон;
  • Касум Касумов — Матеус Маттос;
  • Хасан Магомедшарипов — Тайлер Мэтисон;
  • Симеон Пауэлл — Абдела Эр-Рами;
  • Сарварджон Хамидов — Марсирли Алвес да Силва;
  • Синобу Ота — Франческо Нуцци;
  • Елена Колесник — Сара Коллинз;
  • Натан Келли — Хосе Санчес;
  • Мишель Монтегю — Каролина Собек;
  • Нейт Келли — Пол Нолан.
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