Бой Махачева и битва Павловича с Волковым. Как россияне дерутся друг с другом в UFC

22 июня на первом в истории турнире UFC в Саудовской Аравии пройдёт поединок двух топовых российских тяжеловесов — Александра Волкова и Сергея Павловича. Бои россиян между собой под эгидой UFC достаточно редкое явление, и в связи с этим мы собрали все такие случаи.

Ислам Махачев — Арман Царукян

Формально, Арман Царукян бьётся под армянским флагом, но при этом у него российское гражданство, так что он вполне может считаться российским бойцом. Его противостояние с Исламом Махачевым на турнире UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года и стало первой встречей двух россиян в октагоне.

На тот момент оба бойца не входили в рейтинг, Ислам только-только набирал обороты и подбирался к топам, а Арман и вовсе принял бой за месяц до ивента. В итоге получился плотный поединок с красивыми грэпплинг-разменами. Неслучайно оба получили бонус за лучший бой вечера. Махачев победил единогласным решением судей и продолжил свой путь, Царукян хорошо себя проявил в бою и закрепился в UFC.

Есть большая вероятность, что совсем скоро эти бойцы вновь пересекутся в октагоне, но уже находясь на совершенно разных позициях. Ислам — чемпион UFC, а Царукян занимает первое место в рейтинге и очень давно грезит реваншем. Он может состояться через несколько месяцев.

Рустам Хабилов — Сергей Хандожко

Рустам Хабилов в своё время ярко ворвался в UFC и быстро продвигался вверх, но в какой-то момент ему отказали в американской визе, и это сильно ударило по перспективам российского бойца. Даже с серией из шести побед он не поднимался в топе. А после поражения от Диего Феррейры ему дали в соперники Сергея Хандожко.

Хабилов рассказывал, что не хотел биться с соотечественниками, но согласие поступило со стороны соперника, и тогда Рустам принял поединок. У Хабилова с Хандожко получился довольно напряжённый стердаун, где они потолкались, так что в октагоне бойцы были дополнительно заряжены. Рустам одержал победу единогласным решением судей, и это был его последний поединок в профессионалах. Проблемы с визой не дали Рустаму продолжить карьеру. Хандожко продолжил выступать, но не в UFC.

Никита Крылов — Магомед Анкалаев

Когда Магомед Анкалаев вышел на серию из пяти побед, у него возникла проблема — никто из соперников, кто был выше него, не хотел с ним биться. В то же время у Никиты Крылова, занимавшего восьмую строчку, слетел соперник — Волкан Оздемир. Анкалаев не очень хотел бой с Никитой, но в итоге согласился.

Никаких претензий друг к другу у бойцов не было. Всё было мирно и спокойно. Анкалаев отмечал, что ожидает сложный поединок, который продлится все 15 минут. Так и получилось. Крылов начал бодро, сумел забрать первый раунд в стойке, так как Анкалаев тоже не спешил подключать борьбу. Во второй пятиминутке Магомед уже добавил разнообразия, а затем забрал и третий раунд, победив в итоге единогласным решением.

Бой Никита Крылов — Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Сейчас бойцы тоже находятся не очень далеко друг от друга, так что в будущем их ещё могут свести, только теперь преимущество в рейтинге будет уже у Анкалаева.

Максим Гришин — Гаджимурад Антигулов

Максим Гришин неудачно дебютировал в тяжах в UFC и решит попробовать свои силы в полутяжёлом весе. В соперники дали Гаджимурада Антигулова, с которым они вместе тренировались. Гришин сомневался, но они с будущим соперником созвонились и решили, что нужно биться. Антигулов не мог выбирать, так как шёл на серии из трёх поражений, а Гришину было важно вернуться на победную тропу после слабого дебюта. Бой проходил в Абу-Даби, и так вышло, что бойцы летели туда вместе. Гришин даже рассказал, что их сажали в один ряд.

В первом раунде боя Антигулов традиционно был очень активным, давил и забрал этот отрезок. Гришин отыгрался во втором раунде. Максим был неплох в разменах, забирал пятиминутку, а за считаные секунды до окончания раунда начал забивать Гаджимурада у сетки, и рефери остановил бой. Победа Гришина техническим нокаутом и много недовольных, считавших, что остановка была ранней.

Альберт Дураев — Роман Копылов

Дураев в сентябре 2021 года получил контракт с UFC, одержав победу в Претендентской серии. Уже через полтора месяца ему предстояло встретиться с Алессио ди Кирико, но тот снялся — и на замену вышел Роман Копылов, который проиграл дебютный поединок под эгидой UFC и потом не бился два года.

Дураев в первом раунде решил размениваться с ударником Копыловым в стойке и оказался в нокдауне, но при этом забирал эпизоды и выглядел лучше. Во второй пятиминутке Роман просто выживал, потому что Альберт подключил борьбу и забивал соотечественника локтями в партере. Этот раунд двое судей оценили в 10-8. Однако Дураев подсел по кардио, эта проблема вылезала у него и в остальных боях в UFC, и Копылов сумел забрать третий раунд, но всё же проиграл. Сейчас Дураев уже не в UFC, а Копылов после того поражения одержал пять побед в шести поединках.

Шамиль Абдурахимов — Сергей Павлович

Сергей Павлович в 2022 году уже бился с соотечественником. Тогда российский боец вернулся в октагон после простоя в 2,5 года. За это время Сергей вылетел из топ-15 и готовился вернуться в рейтинги. В соперники дали Шамиля Абдурахимова, который замыкал топ-10.

Павлович не хотел биться, несмотря на возможность запрыгнуть в десятку, но отказаться возможности не было. Сергей отмечал, что вариантов не осталось и придётся биться. Бой традиционно для Павловича завершился в первом раунде. Сергей нокаутировал Абдурахимова и ворвался в топ-10. Шамиль после этого провёл ещё один бой и больше в UFC не бился.

Денис Тюлюлин — Алиасхаб Хизриев

Дебют Алиасхаба Хизриева в UFC откладывался, и в январе 2022 года стало известно, что он выступит в марте, а соперником станет соотечественник Абусупьян Магомедов. В итоге Хизриев незадолго до турнира остался без оппонента, а на замену экстренно вышел другой россиянин Денис Тюлюлин, который ранее выступал в ряде других промоушенов и не бился в UFC.

Бой Денис Тюлюлин — Алиасхаб Хизриев Фото: Getty Images

Первый раунд Тюлюлин с Хизриевым пройти сумел, а вот во второй пятиминутке Алиасхаб дожал оппонента и провёл удушающий приём. Так сложилось, что Хизриев по разным причинам после этого провёл в UFC всего один бой, да и тот был признан несостоявшимся. А Тюлюлин с тех пор одержал одну победу и потерпел ещё три поражения.

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев

В октябре 2022 года в Абу-Даби проходил очередной номерной турнир UFC 280. В рамках ивента должен был пройти первый поединок между двумя дагестанцами. Абубакар Нурмагомедов встречался с Гаджи Омаргаджиевым, который тренируется во Франции.

Были вопросы, не пройдёт ли этот бой в чересчур уважительном ключе, тем более и дуэль взглядов получилась очень дружелюбной. Первый раунд действительно получился очень прагматичным с минимумом активных действий, но у Омаргаджиева был неудачный выход на гильотину. Во втором раунде был опасный момент с запрещённым ударом Абубакара коленом и много грэпплинг-разменов. Второй и третий раунды ушли Нурмагомедову, и он выиграл поединок единогласным решением. Это была последняя победа Абубакара в UFC.

Арман Царукян — Дамир Исмагулов

Ситуация с Исмагуловым такая же, как и у Царукяна. Он выступал в UFC под флагом Казахстана, но у него российское гражданство. Так что поединок с Арманом Царукяном вполне можно считать противостоянием российских бойцов.

Поединок состоялся 17 декабря 2022 года. Сначала бойцы попытались разменяться в стойке, однако очень быстро Арман подключил борьбу и бóльшую часть раунда бойцы провели на канвасе. Исмагулов слишком много сил тратил на защиту от борьбы, уступал в скорости и за три раунда так и не подобрал ключей к сопернику. После боя Дамир ссылался на болезнь и даже заявил о завершении карьеры, но позже передумал. А Арман в очередной раз заявил, что хочет реванш с Махачевым.

Сергей Павлович — Александр Волков

У поединка Сергея Павловича и Александра Волкова странная история. Бой объявили очень неожиданно, а у каждого бойца своя версия того, как складывались события. Причём Волков и Павлович раньше спарринговали, и у них была договорённость не биться друг с другом, если это бой не за пояс. А сейчас бойцы ссылаются друг на друга, и каждый говорит, что именно его соперник первым дал согласие на поединок. Выяснить это пытались и на дуэли взглядов, но теперь уже разбирательства придётся отложить — впереди бой.