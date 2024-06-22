«Было легче, чем я думал». Фьюри ищет оправдания после поражения от Усика

18 мая в Эр-Рияде прошёл грандиозный вечер профессионального бокса, который украсил поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Поединок получился достаточно эмоциональным, был даже нокдаун, боксёры по очереди перехватывали инициативу и ожидаемо прошли всю дистанцию поединка.

В итоге раздельным решением победил Усик, став первым абсолютным чемпионом мира в королевском весе в XXI веке. Прошло уже больше месяца с боя, но Фьюри, судя по всему, не отпустило, и он продолжает говорить о том, как проходил поединок и как он мог завершиться. Ещё находясь в ринге, Тайсон заявил, что выиграл этот бой, а теперь Цыганский король высказался об этом бое довольно подробно.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

«Бой оказался легче, чем я думал. Люди говорили, что по Усику трудно попасть. Но я заряжал по нему многоударные серии. Было слишком легко. Я как будто дрался с местным боксёром-любителем! Я уже пересмотрел бой много раз. Каждый раз я прихожу к одному выводу — я выиграл. Усик знает, что он не победил меня. Большинство раундов я сносил ему голову. В восьмом раунде он разбил мне нос, потом заработал 10-8 в девятом. Плюс я готов отдать ему 10-й раунд. Но в остальном я не увидел его победы ни в одном другом раунде. Три раунда, один из которых считается за два. Четыре раунда! Вот и всё», — рассуждает Фьюри.

Обратимся к судейским запискам. Судьи, как видно, с Тайсоном не согласны. Первый отдал Усику семь раундов, второй — пять, третий — шесть. То есть в принципе бой довольно ровный по запискам, но всё решил нокдаун. Что интересно, стиль Усика действительно напоминает любительский, и каждый раз возникают вопросы, как долго он будет при этом побеждать. Пока всё получается.

Превосходство Усика в тот вечер Фьюри не признаёт и считает, что всему виной его поведение на ринге. Тайсон дурачился и не смог вовремя остановиться: «Да, я проиграл. Но нет смысла плакать над тем, что уже случилось. Это всё в прошлом. И я верю, что ничто не происходит просто так. У бога был другой план. Хотя я считал, что был готов к победе. Я проиграл раздельным решением, но это на меня никак не повлияло. Даже если бы я стал абсолютным чемпионом — я бы делал всё так же, как делаю сейчас. Везу детей в школу, подбираю дерьмо за собакой, бегаю. Почему проиграл Усику? Проблема в том, что мне было слишком весело. Я смеялся над ним прямо в ринге! Я слишком наслаждался ходом поединка, начал развлекаться и дорого за это заплатил в девятом раунде. Мне всегда говорят: «Никогда не совмещай работу с весельем». И я всегда отвечал на это средним пальцем, но в итоге это мне аукнулось».

В декабре Усику и Фьюри предстоит реванш, и этот поединок обещает быть ещё более эмоциональным. Тайсон повторяет, что у него нет ничего личного к сопернику, но несправедливое, по его мнению, поражение может поднять градус противостояния. Цыганский король уже готовится и искренне верит в судейский заговор: «Мне нужно будет вырубить его, потому что победу решением мне не отдадут. Это плохо, поскольку победить и так-то непросто, а уж тем более нокаутировать. Но я уверен в себе и жду возможности испытать себя. Я слышал, что у Усика сломаны челюсть и глазница. Так что пусть восстанавливается. В декабре увидимся».

Александр Усик Фото: Getty Images

После поражения во Фьюри практически перестали верить. Есть мнение, что реванш будет бессмысленным, так как Тайсон начал сдавать. Однако боевой настрой британца может много изменить. Он ещё ни разу до этого не проигрывал в профессионалах, так что для Фьюри в новинку возвращение после поражения. Нужно прибавить в агрессии, чтобы победить Усика. Вопрос в том, готов ли к этому Тайсон? Денежные поединки его всё ещё интересуют, а насколько ему интересно собраться и вернуть себе титулы? Заявления о несправедливых поражениях и о том, что в ринге с Усиком было очень легко, не внушают уверенности в готовности Фьюри.

21 декабря в реванше будут ответы на все вопросы. А пока Тайсон умело привлекает к себе внимание.