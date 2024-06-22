Испытание для Гладиатора! Фахретдинов в тяжёлом бою одолел мощного датчанина

В Саудовской Аравии состоялся первый в истории страны турнир UFC. В карде вечера было много представителей России, в том числе свой поединок провёл российский полусредневес Ринат Фахретдинов по прозвищу Гладиатор. В соперниках у него был датчанин Николас Далби.

Фахретдинов родился в Саранске. После школы Ринат перебрался в Москву, где начал заниматься боевым самбо. В 2013 году Ринат дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах, правда, уже во втором поединке потерпел первое и единственное поражение в карьере на данный момент. С тех пор он одержал 17 побед и с рекордом 18-1 оказался в UFC. В лучшей лиге мира Ринат продолжил побеждать, единогласным решением судей одолел Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла, а затем задушил Кевина Ли – того самого, который мечтал найти дыры в технике Хабиба. Однако в своём последнем поединке Ринат победить не сумел. Он разделил октагон с опытным бразильцем Элизеу Залески, и в этом непростом бою была зафиксирована ничья.

Теперь Фахретдинову достался ещё один ветеран смешанных единоборств. Датчанину Николасу Далби 39 лет, за его плечами 30 поединков, в 23 из которых он одержал победы. В профессионалах Николас дебютировал в 2010 году, с рекордом 12-0 попал в UFC, где в первом поединке одолел всё того же Элизеу Залески, с которым Фахретдинов дрался в последнем бою. Перед поединком с Ринатом Далби шёл на серии из четырёх побед, что, конечно, много говорит о его уровне. Это отметил и россиянин.

«Соперника всегда оцениваю достойно. Это UFC. Николас идёт на четырёх победах подряд. Несмотря на возраст, он очень хорошо дышит. У него кличка Локомотив. Но мы бронебойный поезд, поэтому Локомотив об него ударится и сломается», — сказал Фахретдинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

После стартовой пристрелки бойцы сошлись в клинче у сетки, где провели довольно много времени. Далби владел инициативой в этом клинче, но Ринату удалось выбраться. Фахретдинов провёл несколько попыток тейкдауна, одна из них была очень близкой, но Николас вновь спасся в клинче. На выходе россиянин вставил несколько жёстких коленей, а следом поймал датчанина серией на руках. Далби «поплыл», Фахретдинов провёл тейкдаун и попытался добить соперника в партере, но Николас и здесь продемонстрировал свой высокий уровень и сумел достоять до гонга. Вот что значит огромный опыт.

Второй раунд начался с разменов в стойке, после чего Ринат здорово поймал датчанина на движении и совершил тейкдаун. Далби поднялся в стойку и вновь зажал россиянина в клинче — в этом компоненте Николас был действительно хорош. Датчанин вставил несколько тяжёлых ударов, в опасности находился Ринат, но продолжал рубиться с соперником в стойке. Долго контролировал Далби россиянина в клинче, но концовка раунда осталась за Ринатом: Гладиатор провёл очередной тейкдаун и удерживал датчанина на земле.

В третьем раунде Ринат не стал тянуть и сразу пошёл в борьбу. Далби всячески сопротивлялся, спасался в клинче, но всё же Фахретдинов провёл тейкдаун и занял выгодную позицию. Полторы минуты контролировал россиянин соперника, после чего Далби поднялся в стойку, но Ринат тут же оформил ещё один перевод. Концовка поединка получилась просто фантастической: рубились Далби и Фахретдинов в стойке, и оба едва достояли на ногах до гонга!

Судьбу победителя решали судьи, мнение которых разделилось. Один рефери отдал предпочтение Далби, два других — Ринату. Фахретдинов закатил очередной яркий бой в UFC и одержал тяжелейшую победу. Теперь у россиянина их четыре в лучшей лиге мира, и дальше хотелось бы увидеть Гладиатора в боях с топовыми бойцами дивизиона.